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حياتنا

صور جينيفر لوبيز بملابس داخلية زرقاء شكَّكت الملايين في عمرها الحقيقي (شاهد)

قبل أسبوع واحد فقط احتفلت جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الرابع والخمسين

كتب رفيف عبدالله
صور جينيفر لوبيز بملابس داخلية زرقاء جعلت الجمهور يشكك في عمرها الحقيقي (شاهد)
جينيفر لوبيز
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وطن- قبل أسبوع واحد فقط احتفلت جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الرابع والخمسين ، متفاخرة بإثارة لا تصدق تسعرضها على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها ، حيث تبقي الملايين من متابعيها راضين للغاية.

هذه المرة ، تمنت جينيفر لوبيز لمعجبيها أسبوعًا رائعًا. وفعلت ذلك بخمس صور مذهلة للترويج لإحدى أعمالها ، وهي خط ملابس داخلية.

جينيفر لوبيز بملابس داخلية
تبلغ جي لو 54 عاما
جينيفر لوبيز بملابس داخلية
تمنت النجمة الأمريكية لمعجبيها أسبوعًا رائعًا

عمر جينيفر لوبيز

وقفت “جي لو” أمام عدسة المصور نورمان جين روي. وشاركت على حسابها في انستجرام خمس لقطات كانت كافية لإشعال النار في الإنترنت.

ارتدت جينيفر كيمونو من الساتان بظلال من اللون الأزرق ، مما جعل الناس يتساءلون مرة أخرى كيف تبلغ من العمر 54 عامًا.

جينيفر لوبيز بملابس داخلية
وقفت “جي لو” أمام عدسة المصور نورمان جين روي
جينيفر لوبيز بملابس داخلية
ارتدت جينيفر كيمونو من الساتان بظلال من اللون الأزرق

سواء كانت ترتدي الملابس الداخلية أو البيكيني ، تقضي جنيفر لوبيز صيفًا مزدحمًا. مما جعل أكثر من 250 مليون متابع على انستجرام مفتونين ، مما يجعلها واحدة من أكثر المشاهير متابعة في العالم.

جينيفر لوبيز بملابس داخلية
أكثر من 250 مليون متابع على انستجرام مفتونين بجسد النجمة
المصدررصد ومتابعة وطن

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