صور جينيفر لوبيز بملابس داخلية زرقاء شكَّكت الملايين في عمرها الحقيقي (شاهد)

- Advertisement -

وطن- قبل أسبوع واحد فقط احتفلت جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الرابع والخمسين ، متفاخرة بإثارة لا تصدق تسعرضها على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها ، حيث تبقي الملايين من متابعيها راضين للغاية.

هذه المرة ، تمنت جينيفر لوبيز لمعجبيها أسبوعًا رائعًا. وفعلت ذلك بخمس صور مذهلة للترويج لإحدى أعمالها ، وهي خط ملابس داخلية.

عمر جينيفر لوبيز

وقفت “جي لو” أمام عدسة المصور نورمان جين روي. وشاركت على حسابها في انستجرام خمس لقطات كانت كافية لإشعال النار في الإنترنت.

ارتدت جينيفر كيمونو من الساتان بظلال من اللون الأزرق ، مما جعل الناس يتساءلون مرة أخرى كيف تبلغ من العمر 54 عامًا.

سواء كانت ترتدي الملابس الداخلية أو البيكيني ، تقضي جنيفر لوبيز صيفًا مزدحمًا. مما جعل أكثر من 250 مليون متابع على انستجرام مفتونين ، مما يجعلها واحدة من أكثر المشاهير متابعة في العالم.