الأربعاء, أغسطس 2, 2023
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رياضة

راتب ساديو ماني السنوي بعد انتقاله إلى النصر السعودي

النصر السعودي وقع مع السنغالي ساديو ماني حتى صيف 2027 بصفقة بلغت 30 مليون يورو.

كتب فارس أبو شيحة
راتب ساديو ماني مع النصر السعودي
راتب ساديو ماني
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وطن- ذكرت تقارير صحفية سعودية، عن قيمة راتب ساديو ماني السنغالي السنوي، بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني.

ووفق التقارير الصحفية السعودية، فإن نادي النصر السعودي تعاقد مع السنغالي ساديو ماني بصفقة بلغت 30 مليون يورو قيمة الصفقة، كما وبراتب سنوي يقدر 40 مليون يورو.

راتب ساديو ماني مع النصر السعودي

ونشر نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، صورا من مراسم توقيع النادي مع السنغالي ساديو ماني لمدة أربع مواسم قادمة. ( أي حتى صيف عام 2027).

وكان اللاعب ماني يريد الاستمرار مع نادي بايرن ميونخ (البافاري). الموسم القادم، إلا أن النادي قرر الاستغناء عن خدماته بقرار من المدرب توماس توخيل وعرضه للبيع هذا الصيف.

ولم يحصل السنغالي ماني على فرصته في التألق مع نادي بايرن ميونخ، منذ قدومه الصيف الماضي قادماً من صفوف ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى غيابه لفترة طويلة عن المشاركة مع النادي البافاري بسبب الإصابة.

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كما وتعد صفقة النصر مع السنغالي ساديو ماني. رابع الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تعاقده في وقت سابق مع أليكس تيليس و سيكو فوفانا و مارسيلو بروزوفيتش.

ساديو ماني
ساديو ماني

من هو اللاعب ساديو ماني؟!

اللاعب ساديو ماني، لاعب سنغالي محترف في عالم كرة القدم، من مواليد ال10 من شهر إبريل عام 1992. يلعب في مركز الهجوم والجناح.

بدأ السنغالي ماني مسيرته الكروية مع نادي ميتز في عام 2011، لينتقل بعدها إلى نادي ريد بل سالزبورغ في عام 2012.

كما وانتقل بعدها إلى صفوف نادي ساوثهامبتون عام 2014، ليوقع في عام 2016 مع نادي ليفربول. ثم بايرن ميونخ عام 2022. وأخرها الانتقال هذا الصيف إلى صفوف نادي النصر السعودي.

وحقق للاعب السنغالي العديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري. طوال مسيرته مع مختلف الأندية، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وغيرها.

المصدروطن + وسائل إعلام السعودية

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