الأربعاء, أغسطس 2, 2023
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بحرينية تحرق صورة محمد بن سلمان وهتافات ضد آل سعود وآل خليفة (فيديو)

لم يوضح مقطع الفيديو المتداول، موقع حرق ودهس صورة ابن سلمان، كما اقتصر توجيه عدسات الكاميرات صوب صورة ابن سلمان الملقاة أرضا، ولم يتسن معرفة الإقدام على هذه الواقعة

كتب خالد السعدي
بحرينية تحرق صورة محمد بن سلمان وهتافات ضد آل سعود
بحرينية تحرق صورة محمد بن سلمان وهتافات ضد آل سعود
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وطن- انتشر مقطع فيديو، قال ناشرون إنه يُظهر حرق ودهس صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من قِبل سيدة بحرينية، وسط هتافات الأسرة المالكة في السعودية.

وبيّن مقطع فيديو، صورة محمد بن سلمان ملقاة أرضا، وعليها عبارة “الموت لآل سعود“، قبل أن تباشر السيدة إحراقها ودهسها، ثم قادت هتافات رددها الحاضرون، تقول “الموت لآل سعود”، و”الموت لآل خليفة”.

ولم يوضح مقطع الفيديو المتداول، موقع حرق ودهس صورة ابن سلمان، حيث اقتصر توجيه عدسات الكاميرات صوب صورة ابن سلمان الملقاة أرضا، كما لم تتضح أي إشارة على موعد الإقدام على هذه الواقعة.

حرق صورة مجمعة للزعماء العرب

يُشار إلى أنه قبل أسبوعين، انتشر مقطع فيديو، نُسب إلى شخص كويتي، وهو يحرق صورة مجمعة تضم عددا من القادة والزعماء العرب، أمام مقر السفارة السعودية في العاصمة البريطانية لندن.

وظهر الشخص الكويتي، في مقطع الفيديو، وهو يحمل صورة مجمعة تضم عددا من القادة، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

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وقال صاحب الواقعة، إنّ الربيع العربي قادم وسيطيح بكل هؤلاء القادة، واصفا هذه الأنظمة بأنها عملية وخائنة للشعب، مؤكدا أنّ مصير هؤلاء القادة هو الحرق والهلاك.

وأقدم الشخص الكويتي، على حرق ودهس صورة الزعماء العرب، مجددا تهديدهم بأن الربيع الذي سيزيح سلطاتهم قادم.

ولم يظهر أي شخص في مقطع الفيديو من داخل السفارة السعودية، التي بدت مغلقة خلال تصوير هذه اللقطات.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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