اليوم الوطني للبطيخ.. تاريخ وحقائق مثيرة عن أقدم وأكبر بطيخة في العالم

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وطن- يتم الاحتفال باليوم الوطني للبطيخ في الثالث من أغسطس من كل عام للاحتفال بهذه الفاكهة اللذيذة. من المعروف أن البطيخ يحتوي على 92٪ من الماء مما يجعله وجبة خفيفة رائعة وحلاً مثالياً للبقاء رطبًا في فصل الصيف.

يعود تاريخ زراعة هذه الفاكهة إلى عام 2000 قبل الميلاد حيث تم العثور على بذور البطيخ الأولى في شمال شرق إفريقيا والتي يعود تاريخها إلى 5000 عام مضت.

تذكر المكتبة الوطنية (الأمريكية) للطب: “تم العثور على بقايا البطيخ الأثرية، ومعظمها بذور، يعود تاريخها إلى ما قبل 5000 عام في شمال شرق إفريقيا. تم العثور على صورة لفاكهة كبيرة مخططة ومستطيلة الشكل على صينية في مقبرة مصرية يعود تاريخها إلى 4000 عام على الأقل “.

اليوم هذه الفاكهة هي اختيار كثير من الناس. تشتهر الصين بإنتاجها العالي من البطيخ حيث تم إنتاج أكثر من 38 مليون بطيخة في عام 2020.

في هذه المناسبة الرائعة، نقدم لك بعض الحقائق الشيقة عن البطيخ:

وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، كانت أثقل بطيخة تمت زراعتها على الإطلاق 195 كيلوغرام (350.5 رطلاً) من إنتاج كريس كينت في الولايات المتحدة الأمريكية. حصل على الجائزة في 4 أكتوبر 2013.

الاسم الرسمي لهذه الفاكهة اللذيذة هو Citrullus lanatus وفقًا للمكتبة الوطنية للطب.

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يذكر موقع Watermelon.org أن هناك أكثر من 1200 نوع من البطيخ تزرع في 96 دولة حول العالم.

يعتبر البطيخ هدية شهيرة للمضيفين في الصين. وفقًا لمجلة الزراعة، تحمل هذه الفاكهة تراثًا ثقافيًا زراعيًا في الصين.

استخدم المستكشفون الأوائل هذه الفاكهة كمقصف وفقًا لموقع Watermelon.org.

يمكن استخدام قشر البطيخ لعمل مخللات. تم نشر الوصفة الأولى لهذا في عام 1796 في كتاب الطبخ الأمريكي.

وفقًا لبيانات FAOSTAT، تعد الولايات المتحدة ثامن أكبر منتج للبطيخ في العالم. الصين تحتل الصدارة.

كيف تحتفل باليوم الوطني للبطيخ؟

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الاحتفال باليوم الوطني للبطيخ:

تنظيم نزهة: اجمع أصدقائك وعائلتك واحتفل بهذا اليوم الرائع من خلال تناول البطيخ.

استضف مسابقة نحت البطيخ: هذا نشاط ممتع يحافظ على مشاركة الصغار والكبار. تعرف على من يمكنه تقطيع أفضل بطيخ.

انطلق في رحلة للبحث عن البطيخ: قم بإخفاء البطيخ حول الفناء أو الحي الخاص بك وقدم أدلة لأصدقائك وعائلتك للعثور على كنز البطيخ المخفي.