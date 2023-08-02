العمل عن بعد: هذا ما يمكن أن يبدو عليه البشر بعد 70 عامًا

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وطن-بينما أصبح العمل عن بُعد جزءًا لا يتجزّء من الحياة الروتينية لعدد كبير من الناس حول العالم، أنشأت شركة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، تمثيلاً للعاملين عن بُعد بعد مرور 70 عامًا.

وبحسب مجلة “فام أكتيال” الفرنسيّة، فإن العمل عن بعد أصبحت عادة ترسخت منذ جائحة كوفيد -19، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، في فرنسا، في عام 2021، بلغ متوسط ​ الموظفين العاملين عن بعد كل أسبوع 22٪، نقلاً عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee).

ولكن يمكن أن يكون لهذه الممارسة آثار ضارة على الصحة، حيث حدد المعهد الوطني للبحوث والسلامة (INRS)، أن:​​”العمل عن بعد يمكن أن يولد مخاطر مهنية معينة مرتبطة بشكل خاص بتنظيم العمل وتخطيط وتكييف عمل الموظفين في المنزل” .

ويسلط المتخصصون الضوء على الاضطرابات العضلية الهيكلية، وخطر على الصحة البصرية وكذلك المخاطر النفسية والاجتماعية وبعض الأمراض المرتبطة بنمط الحياة المستقرة. لكن هل يمكن أن يغير العمل عن بعد جسم الإنسان؟

ظهر منحني وعينان منتفختان: هذا ما سيبدو على العامل عن بعد خلال 70 عامًا

قامت شركة Furniture at Work، وهي شركة متخصصة في الأثاث المكتبي، بإنشاء سلسلة من الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، عن بُعد في المستقبل. ولقد ظهرت آنا؛ وهي شخصية افتراضية بشكل مخيف، مقوسة الظهر، واليدين، وبعيون منتفخة؛ وهذه هي في الحقيقة، صورة العاملين عن بعد بعد مرور 70 عامًا.

لإنشاء هذا التمثيل، اعتمدت شركة Furniture at Work على تقرير طويل نشرته جامعة ليدز في إنجلترا حول ظروف العمل عن بُعد للموظفين البريطانيين. وحدد المتخصصون، أن العاملين عن بعد ليس لديهم أماكن مخصصة للعمل، ما من شأنه أن يعزز العادات السيئة.

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وبشكل أكثر تحديدًا، في سلسلة الصور، ظهرت أنّا، بظهر منحني متحدبة تقريبًا، من العمل على شاشة صغيرة من سريرها. ويداه مطويتان قليلاً، مثل المخالب بسبب فأرة الكمبيوتر. وعيناها منتفختان وحمراء نتيجة النظر لساعات طويلة في الشاشات. وأخيرًا، أصبحت تعاني من زيادة الوزن ولديها مشاكل في الصحة العقلية. بالإضافة إلى ضعف جهاز المناعة بسبب قلّة الخروج من المنزل وكثرة الجلوس، ما يسبب آلاماً في أسفل العمود الفقري.

المخاطر المتعلقة بالعمل عن بعد، كيف نمنعها؟

أوضحت سارة جيبسون، مديرة موقع Proactive Healthcare، أنه من المهم اتباع قاعدة “20-20-20” لحماية عينيك. تقول: “ابتعد عن نظرك عن شاشتك كل 20 دقيقة لمدة 20 ثانية وركز على شيء يبعد 20 قدمًا”. باختصار، أبعد نظرك عن الحاسوب كل 20 دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، من أجل الاعتناء بوضعك، تنصح كاثرين بوري، المعالج الطبيعي، “بالحفاظ على استقامة ظهرك” والجلوس على كراسي بطاولة ملتصقة، حتى لو كان ذلك يعني تركيب وسادة خلفها الظهر”.

بالإضافة إلى ذلك، تذكّر أن تقوم بتهوية الغرفة ما بين 5 و 15 دقيقة، مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. ولا تنسَ أن تتحرك بانتظام طوال اليوم لأن “الحركة تزيد من الأداء المعرفي وتحد من التوتر” بحسب كاثرين بوري، وأخيرًا، انتبه جيّدًا لجودة نومك.