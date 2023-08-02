السيسي يمنح خريج الكلية الحربية البكالوريوس في 5 تخصصات في آن واحد !!

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وطن- في وقت تعاني فيه مصر من انهيار شبه كامل بسبب سياسات حكم العسكر، مع إصرار من الجيش على فرض سيطرته على جميع مفاصل الدولة، ضجت موقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب ممزوجة بالسخرية من قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي خص به خريجي الكلية الحربية التابعة للجيش.

وتداول الناشطون صورة من قرار جمهوري تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يوليو/تموز الفائت، يقضي بمنح خريج الكلة الحربية درجة البكالوريوس في خمسة تخصصات مختلفة في آن واحد.

ووفقا للقرار الجديد الذي جاء لاستبدال البند (1) من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية 302 لسنة 2022، فإن خريجي الكلية الحربية يمنحون درجة البكالوريوس في (العلوم السياسية/ الاقتصاد/الإحصاء/اقتصاديات إدرة أعمال النقل)

كما نص القرار على منحهم أيضا بكالوريوس في الحاسبات والمعلومات.

سيبكم من دي، بصو المصيبة دي.

وده من الموقع الحكومي للجريدة الرسمية :https://t.co/jfE35XXCUU https://t.co/YMESeQImPe pic.twitter.com/ZriRTlLQMN — Mostafa Saman (@soloisey) August 1, 2023

نص القرار

من جانبها أكدت لهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة صحة ما تم تداوله، ناشرة تفاصيل القرار الذي حمل رقم 296 لسنة 2023.

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وجاء نص القرار الجمهوري الذي نشرته المطابع الأميرية كالتالي:”بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛ وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ؛ وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 149 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2022 فى شأن تحديد الدرجات العلمية التى تمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛ قـرر : مادة 1 – يستبدل بنص البند (1) من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2022 المشار إليه ، النص الآتى : 1 – خريجو الكلية الحربية : يمنحون درجة البكالوريوس فى ( العلوم السياسية / الاقتصاد / الإحصاء / اقتصاديات إدارة أعمال النقل) . يمنحون درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات”.

ردود أفعال المغردين

القرار أثر ردود أفعال قوة على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين منتقد وساخط لمدى انتقاص العسكر لغيرهم من أبناء الشعب المصري بمنع خريج الكلية الحربية لكل هذه التخصصات بجرة قلم، وما بين ساخر من حالة الانهيار التي تعاني منها البلد على يد العسكر بسبب مثل هذه القرارات الفجة.

وفي هذا السياق، قال الباحث الاقتصادي علاء الدين عماد ساخرا:”خريج الكلية الحربية في مصر اتضاف ليه بكالوريوس ادارة اعمال النقل بعد ما اتضاف ليه بكالوريوس العلوم السياسية والاقتصاد و الاحصاء والحاسبات والمعلومات بصراحة انا شايف انه مش كفاية، لازم ندي فرصة اكبر لخريج الكلية الحربية انه ياخد بكالوريوس في الطب والصيدلة والعلوم البحرية والجوية.”

خريج الكلية الحربية في مصر اتضاف ليه بكالريوس ادارة اعمال النقل بعد ما اتضاف ليه بكالوريوس العلوم السياسية والاقتصاد و الاحصاء والحاسبات والمعلومات بصراحة انا شايف انه مش كفاية، لازم ندب فرصة اكبر لخريج الكلية الحربية انه ياخد بكالوريوس في الطب والصيدلة والعلوم البحرية والجوية. — علاء الدين عماد (@alaaemad216) August 3, 2023

وقال آخر معبرا عن غضبه:”عقدة نقص وجهل مفجع عند العسكر خريج الكلية الحربية أبو 50% عبارة عن حمار يقول صفا وانتباه وتمام يا فندم”.

عقدة نقص وجهل مفجع عند العسكر

خريج الكلية الحربية أبو 50% عبارة عن حمار يقول صفا وانتباه وتمام يا فندم pic.twitter.com/Na3OPBsUsz — Forerunnerد.مُتَدَبِّر (@TCA__dep) August 3, 2023

أما المحلل السياسي الدكتور مراد علي فقال:”القرار الجمهوري بمنح خريج الكلية الحربية درجة بكالوريوس في 5 تخصصات مرة واحدة ١-العلوم السياسية ٢-الاقتصاد ٣-الاحصاء ٤-اقتصاديات اعمال النقل ٥-الحاسبات و المعلومات دليل على مدى احتقار العلم في الجمهورية الجديدة في مصر حيث أصبحت الشهادات العلمية منحة يتم توزيعها لأسباب سياسية لا علاقة لها بمنطق أو عقل. وبعد ذلك نغضب من دول الخليج لأنها أصبحت لا تعترف بالشهادات المصرية”.