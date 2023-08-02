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مرض خطير وشديد العدوى.. الجزائر تواجه تفشي الدفتيريا: الاستجابة العاجلة والتدابير الوقائية

وزارة الصحة في الجزائر أعلنت الاستنفار وتم توفير جميع الوسائل من الأدوية، على رأسها المصل المضاد للدفتيريا واللقاحات وأدوات أخذ العينات

كتب باسل سيد
الدفتيريا في الجزائر
ظهور حالات من الدفتيريا في الجزائر
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وطن- أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، عن قيامها باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة إثر ظهور حالات الخناق “الدفتيريا” في جنوب البلاد.

ولفتت الصحة الجزائرية إلى أن جميع المصابين، تم التكفل بهم على أمثل وجه في الهياكل الصحية.

بيان وزارة الصحة الذي صدر اليوم، الأربعاء، أوضح أنه تم إنشاء خلية أزمة لمتابعة الوضعية الوبائية وتعزيز المراقبة، كما أجريت تحقيقات حول الحالات.

الصحة تستنفر ضد “الدفتيريا”

وتم توفير جميع الوسائل من الأدوية، على رأسها المصل المضاد للدفتيريا واللقاحات وأدوات أخذ العينات وغيرها، لفرق العلاج أو التلقيح، بحسب ذات البيان.

فضلا عن القيام بحملات توعية وتلقيح واسعة تستهدف الأحياء الأكثر تضررا بالإضافة إلى تلقيح الأشخاص ذوي الصلة.

ظهور مرض خطير وشديد العدوى في الجزائر
ظهور حالات الخناق “الدفتيريا” في جنوب الجزائر

الصحة كشفت كذلك عن تسجيل 80 حالة، من بينها 16 حالة مؤكدة. وكانت أغلبية الحالات المسجلة لرعايا أجانب من دول مجاورة غير ملقحين.

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حيث يعيشون بضواحي مدينة “تمنراست”، فيما شملت حملة التلقيح أكثر من 10 آلاف شخص.

وطمأنت الوزارة بأن الوضع بات مستقرا في الوقت الحالي، حيث لم يتم تسجيل أي حالة منذ عدة أيام لكن اليقظة تبقى مطلوبة.

والدفتيريا مرض شديد العدوى، تسببه بكتيريا سامة خارجية، تنتشر بشكل أساسي عبر الاتصال المباشر أو من خلال الرذاذ التنفسي.

وتتم عمليات الوقاية من “الدفتيريا” عن طريق التلقيح.

الدفتيريا في الجزائر
الدفتيريا في الجزائر
المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن

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