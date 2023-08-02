الأربعاء, أغسطس 2, 2023
الرئيسيةحياتناالثقب الأزرق العظيم .. اكتشاف مثير للقلق في قاع المحيط: وجدوا جثتين...
حياتنا

الثقب الأزرق العظيم .. اكتشاف مثير للقلق في قاع المحيط: وجدوا جثتين بشريتين! (صور)

يعتقد العلماء أن الحفرة تشكلت خلال العصر الجليدي الأخير الذي انتهى قبل حوالي 14000 سنة

كتب أنس السالم
الثقب الأزرق العظيم
الثقب الأزرق العظيم
- Advertisement -

وطن – نجح غواصون في الوصول إلى الثقب الأزرق العظيم، وهو حفرة بحرية عملاقة في البحر الكاريبي قبالة ساحل “بليز”، لكن كان هناك “سر قذر” في قاع هذه الحفرة الطبيعية.

الثقب الأزرق العظيم أذهل العلماء، ويمتد على مسافة 318 مترًا (عرضًا) و124 مترًا (عمقًا)، وهو واحدة من أبرز المعالم السياحية.

أربكت الحفرة الباحثين منذ اكتشافها، ولكنها ظلت غير مستكشفة إلى حد كبير بسبب نقص المعدات.

تم الانتهاء من رحلة استكشافية لاستكشاف الثقب الأزرق العظيم، بتمويل من الملياردير ريتشارد برانسون في عام 2018 .

أجريت رحلة استكشافية لاستكشاف الثقب الأزرق العظيم عام 2018
أجريت رحلة استكشافية لاستكشاف الثقب الأزرق العظيم عام 2018

ففي عام 2018، بدأ طاقم من غواصات “أكواتيكا” بالهبوط إلى قاع الحفرة الزرقاء. كانت مهمتهم إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للحفرة، ولكنهم واجهوا مشهدًا مزعجًا في القاع.

بينما كان الطاقم، بما في ذلك الملياردير برانسون، يغوصون، كانوا يتأملون في الأشياء المعتادة: السلاحف البحرية، وأسماك القرش المرجانية والمرجان العملاق. ولكن عندما وصلوا إلى عمق 90 مترًا (295 قدمًا)، بدأت الحياة في الاختفاء.

- Advertisement -

وأوضحت إريكا بيرجمان، التي كانت في البعثة، أن طبقة سميكة من الكبريتيد الهيدروجيني السامة تمتد عبر الحفرة، مما يمنع الأكسجين من الوصول إلى أعماق أكبر.

وقالت بيرجمان في مقابلةٍ سابقة: “وجدنا المحار والسرطانات البحرية التي سقطت في الحفرة واختنقت”.

غواصون

كما وجد فريق برانسون زجاجة كوكاكولا سعة لترين وصلت إلى عمق 407 قدمًا، بالإضافة إلى كاميرا GoPro مفقودة مليئة بصور شخص ما.

بجانب القمامة كان هناك جثتين بشريتين

بجانب القمامة كان هناك جثتين بشريتين، يعتقد أنهما ينتميان إلى اثنين من الغواصين الثلاثة الذين فقدوا في الثقب الأزرق العظيم خلال بعثة سابقة.

لم تكن كل اكتشافات الفريق مروعة لهذه الدرجة.وفق “نيويورك بوست

حفرة الثقب الأزرق العظيم تشكلت خلال العصر الجليدي الأخير
حفرة الثقب الأزرق العظيم تشكلت خلال العصر الجليدي الأخير

يعتقد العلماء أن الحفرة تشكلت خلال العصر الجليدي الأخير، الذي انتهى قبل حوالي 14000 سنة.

غمر الكهف وانهار عندما انتهى العصر الجليدي وبدأت مستويات البحر في الارتفاع، مما ترك وراءه الحفرة الزرقاء التي نراها اليوم.

ويتوقع الباحثون أيضًا أنها لن تستمر إلى الأبد. حيث تمتلئ الحفرة بالرمال كل يوم، مما يملأها ببطء.

 

المصدرنيويورك بوست - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

10 طرق لزيادة الدوبامين في دماغك

مسلمو بريطانيا محرومون من الخدمات المصرفية والبنوك تغلق حساباتهم.. ما علاقة فلسطين؟

بحرينية تحرق صورة محمد بن سلمان وهتافات ضد آل سعود وآل خليفة (فيديو)

موعد مباراة النصر ضد الزمالك والتشكيلة في البطولة العربية للأندية

أحمد الطنطاوي يكشف ملامح برنامجه الانتخابي ويستعد لإزاحة السيسي بهذه الطريقة

10 أسباب خفية تجعل من الصعب عليك إنقاص الوزن

حيلة المرض الذكية.. كيف هرّب منفذ “عملية معاليه أدوميم” السلاح لقلب المستوطنة؟

معتقل سعودي يضرب عن الطعام مع نفاد فرص تفادي الإعدام.. ما قضيته؟

هستيريا في الجو .. شاهد كيف أجبرت مسافرة طائرة على تحويل مسارها! (فيديو)

عقوبة داني ألفيس القاسية بتهمة الاغتصاب الجنسي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC