الأربعاء, أغسطس 2, 2023
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حياتنا

ابنة مادونا عارية تماما.. غطت أعضاءها الحميمية بمحفظة صغيرة فقط (شاهد)

تحدثت لورديس حول ما كان عليه الأمر عندما نشأت كطفلة لأحد أشهر الناس في العالم

كتب رفيف عبدالله
ابنة مادونا عارية تماما.. غطت أعضاءها الحميمية بمحفظة صغيرة فقط (شاهد)
لورديس ليون ابنة مادونا
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ووطن- حصلت لورديس ليون على عرض أزياء جديد رفيع المستوى.

نشرت ابنة المغنية مادونا والممثل التلفزيوني كارلوس ليون المقيمة في نيويورك، صور مفعمة بالحيوية لعلامة الأزياء الأسترالية ديون لي.

محافظ فقط

عرضت لورديس ليون 26 عامًا شخصيتها التي تحسد عليها في جلسة التصوير الجديدة لكارلوتا غيريرو.

في إحدى المجموعات بدت لورديس وكأنها ترتدي بيكينيًا من الجلد الأسود مع حذاء.

ابنة مادونا
كانت تغطي جسد لورديس محافظ فقط

لكنها ليست لباس سباحة،  بل إنها ترتدي محافظ موضوعة بعناية على جسدها لتبدو وكأنها ملابس سباحة.

كيج شاين

كانت المحفظة تحتوي على سلاسل فضية طويلة مرتفعة عن الإطار. و الحملة لمجموعة Cage Chain الجديدة للعلامة التجارية.

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ابنة مادونا
كانت الحملة لمجموعة Cage Chain الجديدة للعلامة التجارية

وتبلغ تكلفة المحافظ في نطاق 1000 دولار بحسب تقرير صحيفة “ديلي ميل“.

ذهبت لورديس إلى الماكياج ولكن كانت لها سلاسل معلقة على جانبي عينيها.

ابنة مادونا
بدل المكياج علقت لورد سلاسل معلقة على جانبي عينيها

عارية تماما

وفي لقطة أخرى ، تجاوزت الحدود حقًا بلا ملابس ولكن فقط زوج من الملابس الداخلية الصغيرة.

شعرها الأسود الحريري الطويل يتساقط على ظهرها وهي ترتدي أقراط ذهبية وخالية من الأحذية.

ابنة مادونا
تجاوزت ابنة مادونا الحدود حقًا بلا ملابس

كانت لورديس تجلس على طاولة كمبيوتر أثناء الإشراف على الصور من جلسة التصوير التي لفتت الأنظار.

هناك محفظة على المكتب بالإضافة إلى كوب قهوة ومجلدات ومجلات وهاتف قديم ومصباح ، من بين أشياء أخرى.

بيكيني

في الصور بأسلوب “البيكيني” ، ترتدي أحذية جلدية سوداء وأحذية طويلة على الركبة بسلسلة فضية مع مقدمة مفتوحة وظهر بحزام.

وفي مجموعة أخرى ، كانت ترتدي فستانًا بيج باهتًا باهتًا مع حذاء متناسق فوق الركبة وهي تتأرجح على السلاسل.

ابنة مادونا
كانت ترتدي فستانًا بيج باهتًا باهتًا مع حذاء متناسق فوق الركبة وهي تتأرجح على السلاسل

ديون لي هي علامة تجارية مصممة من سيدني ، أستراليا. تم تأسيسها في عام 2009 من قبل مديرها الإبداعي.

مشكلة التبول

في الآونة الأخيرة ، تحدثت لورديس حول ما كان عليه الأمر عندما نشأت كطفلة لأحد أشهر الناس في العالم.

كشفت لصحيفة The Face: “أتذكر أنني واجهت مشكلة بسبب التبول على وثيقة مهمة جدًا لوالدتي ، في مكتبها”.

لم تكن تهتم بي أو شيء من هذا القبيل ، وقد جلست كالقرفصاء وتركت البول يتدفق.

طفلة جيدة

على الرغم من هذا الحادث، قالت الابنة الأكبر لمادونا إنها كانت طفلة جيدة.

وقالت: “أشعر أنني كنت سأتعرض للضرب إذا لم أحسن التصرف. كانت الأخلاق مهمة جدًا لعائلتي”.

لم تتسلل حتى خارج المنزل لمقابلة الأصدقاء في الحفلات. وكانت تربيتها صارمة إلى حد ما لأنه لم يُسمح لها بالخروج.

قالت: “كان والدي يسمح لي بالذهاب مع أصدقائي أحيانًا في عطلات نهاية الأسبوع ، لكنني حقًا لا أفكر في ذلك بالخروج”.

المصدرديلي ميل- ترجمة وتحرير وطن

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