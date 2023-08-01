وزير فنلندي يصف العرب وسكان الشرق الأوسط بالقرود ومطالب بمغادرة حزبه للحكومة

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وطن- تورط وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي، ويلي ريدمان، من حزب الفنلنديين اليميني المتطرف في فضيحة عنصرية، بعد تسريب مجموعة من الرسائل التي أرسلها إلى صديقته السابقة .

ووفقا لموقع “يورو نيوز” فإنه كان قد تم تعيين ويلي ريدمان ، الذي كتب الرسائل عندما كان نائبا عن حزب الائتلاف الوطني ، وزيرا للشؤون الاقتصادية في وقت سابق من هذا الشهر بعد استقالة سلفه فيلهلم جونيلا، بسبب آرائه العنصرية وارتباطاته بجماعات النازيين الجدد .

ومن بين الرسائل الجديدة التي تم كشفها، اقترح “ريدمان” أن الصوماليين ينتشرون كالأعشاب، كما شارك كلمات أغنية كتبها على ما يبدو نائب آخر في حزب الفنلنديين تحدثت عن مسلم يغادر وطنه ويغتصب امرأة، حيث اقترح “ريدمان” على صديقته السابقة أن تغنى الأغنية بشكل مثالي في حفلات الطلاب.

العرب كالقرود

واشتكى الوزير ريدمان من الحجاب الذي ترتديه بعض المسلمات، كما وصف الناس من الشرق الأوسط بأنهم “قرود” و “قرود الصحراء”.

وفي إحدى الرسائل ، فكر ريدمان في المكان الذي ربما ورث منه عيناه ذات اللون البني الداكن.

وقال ريدمان: “حتى لو ولدت مع زنجي نيجيري أسود قاتم ، فإن الطفل لا يزال لديه فرصة بنسبة 26٪ في أن تكون عيونه خضراء”.

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كيف كان رد الفعل السياسي في فنلندا؟

بحسب موقع “يورو نيوز“، فإن الزعماء السياسيين في فنلندا معتادون على التعرض للفضائح الجديدة التي يتورط فيها حزب الفنلنديين، أسبوعيًا تقريبًا ، وهو أحد الأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة الائتلافية اليمينية.

وقال رئيس الوزراء بيتيري أوربو يوم الجمعة إنه على الرغم من أن الرسائل كانت خاصة، إلا أن اللغة “غير مناسبة”.

وقال أوربو: “لا يمكنني قبول مثل هذه الطريقة في الكلام”.

من جانبها، قالت ريكا بيرا ، زعيمة حزب الفنلنديين، التي هزت الحكومة بفضيحة عنصرية في يوليو / تموز ، إن الرسائل كانت غير مناسبة ؛ بينما أشار “ريدمان” نفسه إلى أنه يمكن رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة التي نشرت الرسائل في المقام الأول.

وحثت إيفا بياوديت ، الوزيرة السابقة وأمين المظالم والمرشحة الرئاسية لحزب الشعب السويدي – أحد شركاء الحكومة الأصغر في الائتلاف – حزبها على ترك الحكومة.

وقالت رئيسة الحزب ، آنا ماجا هنريكسون ، يوم الجمعة إنها ما زالت تأمل في أن يقدم “ريدمان” اعتذارًا كاملاً عن تصريحاته.

جدل سياسي مستمر

وليست هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها النائب ويلي ريدمان نفسه مؤخرًا في دائرة الضوء الإعلامي.

وفي وقت سابق من شهر يوليو/تموز الفائت ، ادعى ، دون تقديم الأدلة ، أن وسائل الإعلام الدولية تقوم بنهب “مزاعم كاذبة” حول الأمة في محاولة لتشويه سمعة الحكومة ، حيث وصفه النقاد بأنه صاحب نظرية المؤامرة.

وفي يوليو أيضًا ، اضطرت اضطرت وزيرة المالية ريكا بورا للاعتذار عن “تعليقات غبية على مواقع التواصل الاجتماعي” قبل 15 عامًا على منتدى مدونة ، قائلة إنها “ليست شخصًا مثاليًا”.

إساءة للأتراك والصوماليين

وتضمنت تلك التعليقات صخب حول المهاجرين الأتراك والصوماليين، كما تضمنت منشورات عنيفة حول إطلاق النار على أشخاص في قطار ركاب ، ومنشور حول الرغبة في البصق على المتسولين وضرب الأطفال من أصول أفريقية في هلسنكي.

وأجبرت وزيرة الخارجية الفنلندية على الاعتذار لنظيرها التركي عن أي إهانة ربما تكون قد حدثت.