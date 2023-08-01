هبة نور في إطلالة جرئية من داخل الجيم.. حمالة صدر رياضية وفيزون (فيديو)

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وطن- استعرضت الفنانة السورية هبة نور، لياقتها البدنية وجسدها المثير، في إطلالة جريئة من داخل الجيم.

ونشرت هبة نور مقطع فيديو من داخل الجيم عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي حمالة صدر مع ليجن كلاهما باللون الرمادي.

وتركت هبة شعرها منسدلاً على كتفيها، واستكملت إطلالتها بحذاء رياضي.

علاقة حب

وكانت الفنانة هبة نور، قد كشفت أن الشاب الذي تجمعها فيه علاقة عاطفية حاليا سوري الجنسية وبعيد عن الوسط الفني.

في وقت سابق، عبرت هبة نور عن سعادتها الكبيرة بحالة الحب التي تعيشها.

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وأعوزت الفنانة السورية السبب إلى أن هذه العلاقة جعلتها تشعر بالأمان الذي لم تعتد على وجوده في علاقاتها السابقة.

الزواج نصيب

وأضافت خلال ظهورها في برنامج “ألبوم حياتي” المذاع على فضائية “صوت بيروت” أنها تتمنى أن يتوج هذا الحب بالزواج. لكنها تترك هذا الأمر للنصيب؛ لأن الزواج ليس قرارا مثل الحب والإعجاب.

وأضافت أنها اليوم تعيش الحب الحقيقي والصحيح، فهي باتت أنضج وتعرف كيف تتصرف في حال واجهت أي مشكلة.