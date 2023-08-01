نصائح للتغلب على مشكلة انسداد الأذن على متن الطائرة

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وطن-يعتبر السفر بالطائرة من اللحظات الممتعة لبعض الناس وكابوس بالنسبة لآخرين، إذ يمكن أن يتسبب التغيير في الضغط في مقصورة الطائرة في حدوث خلل مؤلم في الأذن، ما يسبب شعورًا بانسداد وأوجاع على مستوى الأذنين. ولحسن الحظ، هناك تقنيات تخفف من هذه الآلام، كما تجنّبك هذه الظاهرة.

وبحسب ما أفادت به مجلّة “سانتي ماغازين” الفرنسية، يعد الإحساس بانسداد الأذنين أو الألم في الأذن عند الطيران على ارتفاعات عالية أمرًا شائعًا. بالنسبة لبعض الركاب هذه الظاهرة متكررة ويمكن أن تسبب قلقًا حقيقيًا أو حتى تفسد الرحلة. إليك ما تحتاج إلى معرفته.

كما يولد الشعور بانسداد الأذن أثناء رحلات الطيران وتحديدا وقت الإقلاع والهبوط، شعورا سيئا للكثيرين لاسيما الأطفال والمصابين بنزلات البرد. بيد أن، بعض الإجراءات البسيطة يمكنها الإسراع في التخلص من هذا الشعور المزعج.

ضغط وألم في الأذنين على متن الطائرة: ما الأسباب؟

يشعر بعض المسافرين على متن الطائرات بانسداد في الأذن مترافق مع شعور بالضغط، وقد يكون هذه الأمر مزعجاً، خصوصاً أثناء الرحلات الطويلة، وعلى مرتفعات عالية جداً.

ويحدث انسداد الأذنين بسبب اختلاف الضغط على جانبي طبلة الأذن، هذا الارتفاع في الضغط يؤدي غالباً إلى حالة طبية تسبب طنيناً مزعجاً في الأذن الوسطى، تعرف باسم (Barotrauma).

وتتعلق آلام الأذنين المزعجة على متن الطائرة بالأساس بضغط الهواء، إذ تحتوي الأذن الداخلية على جيب من الهواء تعادل نسبته عادة نسبة ضغط الهواء المحيط بالمرء، وعند تغير الضغط الخارجي، يختل توازن ضغط الأذن، ما يؤدي إلى الشعور بألم في طبلة الأذن، وفق ما ترجمته “وطن“.

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وأثناء الإقلاع أو الهبوط، ينخفض ضغط الهواء الخارجي في فترة زمنية قصيرة جدا، وهذا يعني أن الهواء المحبوس في الأذن الداخلية سوف يتسبب في دفع طبلة الأذن إلى الخارج، ما ينتج عنه شعور بعدم الراحة وشعور بـ”الفرقعة” داخل الأذن.

تجنب الشعور بانسداد الأذنين على متن الطائرة: نصائح وحلول

ابق مستيقظًا أثناء قيام الطائرة بمناوراتها الحساسة لتتمكن من تطبيق النصائح التالية؛

1- التثاؤب:

التثاؤب القوي لعدة مرات يساهم في معادلة الضغط بالأذن وبالتالي التخلص من الشعور بانسدادها.

2- اللبان والحلوى:

مضغ اللبان أثناء الإقلاع أو وضع قطعة حلوة صغيرة في الفم من الأمور التي يوصي بها الخبراء.

3- مناورة فالسالفا:

إن لم تفلح هذه المحاولات يمكن تجربة ما يعرف طبيا بـ”مناورة فالسالفا” التي تعتمد على الزفير بشكل مضاد للمجاري التنفسية المغلقة ويمكن تنفيذها ببساطة من خلال غلق الفم بإصبعين ثم الزفير بقوة مع غلق الفم.

4- وقت مناسب لإرضاع الأطفال:

لتخفيف المشكلة على الأطفال يفضل إطعامهم أو إرضاعهم في الأوقات التي يتغير فيها ضغط الهواء لأن تناول الطعام أو الرضاعة يحفز حركات المضغ والمص لدى الطفل ويقلل من ألم الأذن.

5- تجنب النوم أثناء الإقلاع:

يحذر الخبراء من نوم الأطفال أثناء الإقلاع أو الهبوط لأن قناة استاكيوس تنفتح عدة مرات في الدقيقة الواحدة بشكل تلقائي في حالة الاستيقاظ وهو ما يمكن أن يساهم في التخلص من الضغط على الأذن.

6- بخاخ الأنف:

الإصابة بنزلات البرد تجعل المشكلة مضاعفة إذ يستغرق الوصول لتوازن الضغط في الأذن فترة أطول لذا ينصح الأطباء، باستخدام بخاخات الأنف قبل السفر بنصف ساعة للتخلص من الانسداد.

7- البلع بانتظام:

يساعد الابتلاع على فتح أنبوب أوستاش، وهو الأنبوب الذي يستنزف السائل من الأذن وينظم ضغط الهواء، وهذا يمكن أن يساعد في تخفيف الألم عند السفر. كما يمكن للمسافر مضغ علكة للتخفيف من أعراض الضغط على الأذنين. ويمكن اتباع هذه الخطوة طوال الرحلة وليس فقط عند الإقلاع أو الهبوط، ما يساعد على تخفيف الضغط طوال الوقت.

8- شرب رشفات من الماء:

لن تساعد هذه الحيلة على تخفيف الضغط على الأذنين فقط، ولكنها أيضا تبقي جسم المسافر رطبا طوال الرحلة.