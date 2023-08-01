نسرين طافش تفقد السيطرة بالرقص على أغنية “جنو نطو”.. كاد صدرها يخرج من الحمالة (فيديو)

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وطن– فقدت الفنانة السورية نسرين طافش، السيطرة على نفسها، خلال حفلة صاخبة في سوريا، حيث تقضي إجازتها هناك بين عائلتها بعد الطلاق.

وشاركت نسرين طافش جمهورها، مقتطفات من الحفلة عبر خاصية الستوري على انستجرام.

جنو نطو

وتبين أن نسرين طافش كانت ترتدي توب أوف شولدر “حمالة صدر”بنقشة التايجر، مع بنطلون نفس بنفس النقشة.

وعلى غير العادة، رفعت نسرين شعرها من الأيام بينما تركت الباقي ينسدل على كتفيها وظهرها.

واستكملت النجمة السورية إطلالتها بسليبر أبيض، ومجوهرات ناعمة.

ولم تتوقف نسرين طافش عن الرقص خلال الحفل، وفقدت السيطرة على نفسها خلال أغنية “جنو نطو” للفنانة ريم السواس.

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طلاق نهائي

وانفصلت نسرين طافش عن طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي، قبل أيام.

وكتبت نسرين: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.