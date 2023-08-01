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حياتنا

بصور مثيرة وهي تقبّله .. ندى الكامل طليقة “الفيشاوي” تفاجئ الجمهور بخطوبتها!

أرفقت ندى الكامل صورها مع خطيبها، عبارة: "اخترت أن أكون سعيدا"

كتب أنس السالم
خطوبة ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي
خطوبة ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي
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وطن – بصور جريئة، كشفت ندى الكامل طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عن خطوبتها.

وبصور على حسابها في انستغرام ظهرت في بعضها وهي تقبل خطيبها، أعلنت ندى الكامل خطوبتها معبرةً عن سعادتها بالإرتباط به.

ندى الكامل تعلن خطوبتها
خطيـب ندى الكامل
ندى الكامل تعلن خطوبتها
ندى الكامل في أحضان خطيبـها

وأرفقت ندى الكامل صورها مع خطيبها، عبارة: “اخترت أن أكون سعيدا”.

خطيب طليقة أحمد الفيشاوي
خـطيب طليقة أحمد الفيشاوي

من هو خطيـب ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي!؟

خطيب ندى الكامل، يدعى وفق المعلومات التي اطلعت عليها وطن في حسابه بانستغرام، أحمد خالد، ويضع في معلومات الشخصية أنه “ممثل”.

خطوبة ندى الكامل

كما عبّر خطيب ندى الكامل عن حبّه لها، وكتب تعليقاً على الصور التي نشرتها: “in love with you bab”.

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جدير بالذّكر أنّ شائعات لاحقت ندى الكامل أواخر العام الماضي 2022، عن ارتباطها بمغني المهرجانات الشعبية في مصر عمر كمال.

ونشبت خلافات كبيرة ندى الكامل وعمر كمال، بعدما ظهر عمر كمال في مقطع فيديو رفقة مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وتصريحاته خلال الفيديو، حيث قال عمر كمال: “الجواز مش جاي معايا، أنا بجمع فلوس علشان أمتع نفسي”. ما اعتبرته الأولى إهانة لشخصها.وفق ما نقل موقع “القاهرة 24” عن  مصادر خاصة

وانفصلت ندى الكامل عن أحمد الفيشاوي شهر ديسمبر لعام 2021.

ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاويwatanserb.com
ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي

وكثيراً ما تثير ندى الكامل الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب اطلالاتها الجريئة والتي يصفها الجمهور بأنها “لإضاحة” خاصةً وأنها تتعمد القيام بحركات غير لائقة في الصور .

المصدررصد وطن - انستغرام + مواقع الكترونية

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