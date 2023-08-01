بصور مثيرة وهي تقبّله .. ندى الكامل طليقة “الفيشاوي” تفاجئ الجمهور بخطوبتها!

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وطن – بصور جريئة، كشفت ندى الكامل طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عن خطوبتها.

وبصور على حسابها في انستغرام ظهرت في بعضها وهي تقبل خطيبها، أعلنت ندى الكامل خطوبتها معبرةً عن سعادتها بالإرتباط به.

وأرفقت ندى الكامل صورها مع خطيبها، عبارة: “اخترت أن أكون سعيدا”.

من هو خطيـب ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي!؟

خطيب ندى الكامل، يدعى وفق المعلومات التي اطلعت عليها وطن في حسابه بانستغرام، أحمد خالد، ويضع في معلومات الشخصية أنه “ممثل”.

كما عبّر خطيب ندى الكامل عن حبّه لها، وكتب تعليقاً على الصور التي نشرتها: “in love with you bab”.

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جدير بالذّكر أنّ شائعات لاحقت ندى الكامل أواخر العام الماضي 2022، عن ارتباطها بمغني المهرجانات الشعبية في مصر عمر كمال.

ونشبت خلافات كبيرة ندى الكامل وعمر كمال، بعدما ظهر عمر كمال في مقطع فيديو رفقة مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وتصريحاته خلال الفيديو، حيث قال عمر كمال: “الجواز مش جاي معايا، أنا بجمع فلوس علشان أمتع نفسي”. ما اعتبرته الأولى إهانة لشخصها.وفق ما نقل موقع “القاهرة 24” عن مصادر خاصة

وانفصلت ندى الكامل عن أحمد الفيشاوي شهر ديسمبر لعام 2021.

وكثيراً ما تثير ندى الكامل الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب اطلالاتها الجريئة والتي يصفها الجمهور بأنها “لإضاحة” خاصةً وأنها تتعمد القيام بحركات غير لائقة في الصور .