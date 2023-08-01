منها الشامبو .. 3 أشياء مجانية يقدمها لك الفندق احذر استخدامها لهذا السبب (شاهد)

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وطن – حذّرت صانعة محتوى من استخدام 3 أشياء في الفندق وهي “الشامبو والبلسم وغسول الجسم”، موضحةً ما وصفته “السبب المرعب” الذي يجب أن يمنعك من استخدام تلك المستلزمات المجانية في غرفتك.

وتشاركت الخبيرة بشكل متكرر النصائح على تيك توك الخاص بها عبر حسابها @travelinghotelmanager.

في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، والذي حقق حتى الآن أكثر من 900 ألف مشاهدة، أوضحت لماذا يجب أن تتجنب الشامبو والبلسم وغسول الجسم المقدم لك في الفنادق.

وعلقت على المقطع بقولها: “لا تستخدم هذه الأشياء في الفنادق أبدًا. ثق بي!”.

وتابعت تقول: “عندما تسجل دخولك في غرفتك وتذهب إلى الحمام وترى عبوات الشامبو، فهي عادةً بالحجم الكامل. لدينا شامبو وبلسم وغسول للجسم. إليك النصيحة: لا تستخدم هذه الأشياء أبدًا”.

وبينما كانت صانعة المحتوى تفك الغطاء عن عبوة الشامبو، قالت: “لماذا؟ لأنها ليست آمنة”.

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وذكرت: “يمكن أن تنفك هذه الأغطية ويمكن للنزيل السابق أن يضع أي شيء يريده فيها”.

وأوضحت: “يمكنهم وضع صبغة الشعر، المبيض، أي شيء في هذه الزجاجات، لا تستخدمها أبدًا”.

واقترحت أن تأتي دائمًا ومعك شامبو وبلسم وغسول جسم صغير الحجم الخاص بك.

ومع ذلك، أعطت الخبيرة نصيحة للمشاهدين الذين ربما نسوا أن يحضروا مستلزماتهم الخاصة.وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

وقالت: “إذا لم تحضر مستلزماتك الخاصة، انزل إلى مكتب الاستقبال واطلب مجموعة جديدة. لكن لا تستخدم تلك الموجودة مسبقاً في غرفة الفندق “.