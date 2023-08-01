ممنوع من مغادرة السعودية.. أحدث ظهور للوليد بن طلال وجدل (فيديو)

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وطن- تفاعل سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع لمشجع من نادي الهلال خاض محادثة عرضية طريفة مع رجل الأعمال، الأمير السعودي الوليد بن طلال.

ويظهر الأمير الوليد بن طلال، وهو يتجول بدراجته الهوائية رفقة أحد أصدقائه، قبل أن يتوّجه إليه أحد الشباب من نافذة سيارته قائلاً: “أتمنى ألا تترك نادي الهلال، يا أبو خالد، الهلال الهلال”.

وفي غضون ذلك، تفاعل الأمير الوليد بن طلال بكلمات موجزة قائلاً: “الهلال بأيدٍ أمينة، لا تقلق”.

الأمير الوليد بن طلال يطمنكم ويقول

لكم ياهلاليين ( الهلال في أيدي أمينة ) والخير قادم كما يشير بيديه أنشهد ان الهلال في أيدي أمينة

الله يسعدك يابو خالد مثل ما أسعدتنا

ماعاد بعد هالتطمين شي !

أنا شخصياً ( تطمنت )#الوليد_بن_طلال قول وفعل

#من_خلف_تاخير_صفقات_الهلال pic.twitter.com/5tIVfjUeXW — ‏ ﮼المملكة ﮼ شاعرة💙 الهلال (@al_mamlkah) July 31, 2023

واصل المشجع الهلالي محادثته السريعة، وطلب من الأمير دعم الفريق بضم لاعب من الطراز العالمي بقوله “نأمل في رؤية لاعب من الفئة الأولى في الهلال، يا أبو خالد”، دون أن يتجاوب معه هذه المرّة.

أحدث ظهور للوليد بن طلال

يُعدّ ظهور الأمير بن طلال وهو يمارس هوايته في ركوب الدراجات الهوائية، الأحدث بالنسبة له منذ فترة.

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حيث تعوّد رجل الأعمال السعودي، وقطب الإعلام السابق في المملكة بشركات ضخمة أبرزها “روتانا”، على الظهور بين الحين والآخر مع عائلته أو خلال عزومات أصدقائه.

وسبق أن تحدثت تقارير سابقة عن أن الوليد بن طلال، ممنوع من مغادرة السعودية بأمر مباشر من ابن سلمان، منذ أزمة احتجازه في الريتز كارلتون، التي تم تسويتها مقابل صفقة مالية، أكدها الوليد لكنها لم يكشف حجمها أو أي تفاصيل عنها.

الوليد بن طلال عاشق لـ الهلال

يُعرف الوليد بن طلال، في أوساط جمهور كرة القدم السعودي، بأنّه أحد أكبر الداعمين لـ “الأزرق الهلالي”، إذ سبق وأن قدّم عدداً من المكافآت المالية للفريق.

ولكي يفهم الجمهور العربي مايعنيه عشق رجل أعمال ثرّي مثل الوليد بن طلال، لنادي الهلال السعودي، يكفي الإشارة لهديته القيمة لـ لاعبيه في فبراير الماضي.

حيث أعلن رجل الأعمال السعودي تقديم مكافأة مالية كبيرة إلى نادي الهلال، بعد احتلال الفريق وصافة بطولة كأس العالم للأندية 2022، الّتي أقيمت على الأراضي المغربية، فبراير الماضي.

نبارك لممثل وطننا 🇸🇦 #كبير_آسيا نادي #الهلال وصوله #العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل #كأس_العالم_للأندية أو الثاني عالمياً. وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب. وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب. — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 7, 2023

ومنَحَ الوليد بن طلال مبلغ مليون ريال (266 ألف دولار) لكلّ لاعب بعد وصول الفريق للمشهد الختامي، قبل أن يقرر زيادة المبلغ ليصل بشكل إجمالي إلى 100 مليون ريال ما يقارب (26.6 مليون دولار)، عقب تحقيق الهلال لإنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم السعودية.

جدير بالذكر أنه خلال تلك المناسبة التاريخية، حقّق “الأزرق الهلالي” الميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في مونديال الأندية، عقب الهزيمة من نظيره ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.