الثلاثاء, أغسطس 1, 2023
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مفاجآت بالجملة في قرار إلزام المصريين بترخيص الدراجات وعربات الكارو والحنطور

القرار المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون المرور منذ عام 2008 ربط المصريون تفعيله حاليا بالأزمة الاقتصادية

كتب فهمي الورغمي
مفاجآت بالجملة في قرار إلزام المصريين بترخيص الدراجات وعربات الكارو والحنطور
وزارة الداخليةالمصرية للمرور
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وطن- كشفت منصة “متصدقش” المتخصصة في تدقيق المعلومات، حقيقة ما أثير الأيام الماضية، بأن السلطات المصرية ألزمت بترخيص عربات الكارو وعربات نقل الموتى والدراجات الهوائية.

وقالت المنصة، عبر حسابها على موقع “تويتر“: “بوست منتشر بشكل كبير، بيقول اللي عنده عربه بحمار (كارو) أو براويطة أو عربة (نقل) موتى أو عجلة، من النهاردة ملتزم بعمل تراخيص ووضع لوحات معدنية وأرقام وفقا للقرار رقم 1330 لسنة 2023 بتاريخ 27-7-2023”.

السلطات المصرية ألزمت بترخيص عربات الكارو وعربات نقل الموتى والدراجات الهوائية
السلطات المصرية ألزمت بترخيص عربات الكارو وعربات نقل الموتى والدراجات الهوائية

وأضافت: “كان مرفقا مع المنشور صورة من إحدى نسخ جريدة الوقائع المصرية، توضح ألوان تراخيص اللوحات المعدنية لعربات مختلفة، مثل الكارو والحنطور، فضلًا عن الدراجات”.

وأكدت المنصة، صحة هذه المعلومات وكذلك الصورة المرفقة معه، وقالت إن ترخيص ووضع لوحات معدنية على (عربات الحنطور – الكارو – عربة نقل الموتى – عربة اليد – جميع أنواع الدراجات) قرار قديم، ومنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون المرور منذ عام 2008 على الأقل.

وأوضحت أن القرار الجديد أضاف تعديلًا بسيطًا عليه، مشيرة إلى أن مصدر الصورة، هو قرار وزير الداخلية رقم 1330 لسنة 2023، المنشور في عدد 27 يوليو 2023 من جريدة الوقائع المصرية، بشأن تعديل المادة 346 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

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وحددت المادة قبل التعديل، أنواع اللوحات المعدنية لمختلف المركبات في مصر، وأبعادها، وأن تكون مصنوعة من الألومنيوم.

لكن في التعديل الجديد نصّت المادة على أن تُصنع اللوحة المعدنية من سبيكة مقاومة للعوامل الجوية، وحددت أبعاد مختلفة لبعض المركبات.

ونصّت المادة 346 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، على أن تكون لوحة (عربات الحنطور – الكارو – عربة اليد – عربة نقل الموتى)، رمادي، ولون الأرقام أبيض.

وفيما يخص مختلف أنواع الدراجات، نصّت المادة على أن تكون اللوحة لونها أبيض، والأرقام المكتوبة عليها رمادي.

وبالرغم من أن ترخيص ووضع لوحات معدنية على (عربات الحنطور – الكارو – عربة اليد – جميع أنواع الدراجات) أمر منصوص عليه قانونًا منذ سنوات عديدة، إلا أنه غير مفعل على أرض الواقع، إذ لم ينتشر في مصر تركيب عربات الحنطور والكارو والدراجات للوحات معدنية.

يُشار إلى أنّ تفعيل هذا القرار، ربطه الكثير من المصريين بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن، والتي تفشل السلطات في التعامل معها.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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