الثلاثاء, أغسطس 1, 2023
الرئيسيةالهدهدلهذه الأسباب.. طالب أعضاء الشيوخ الأمريكي بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر
الهدهد

لهذه الأسباب.. طالب أعضاء الشيوخ الأمريكي بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر

تنفي الحكومة المصرية وجود سجناء سياسيين وتقول إنّ العديد من المحتجين والصحفيين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين يشكلون تهديدا للأمن القومي

كتب خالد الأحمد
لهذه الأسباب.. طالب أعضاء الشيوخ الأمريكي بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر
المساعدات العسكرية لمصر
- Advertisement -

وطن- حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن، على حجب جزء بسيط من المساعدة العسكرية السنوية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقالت الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “استمر سجل حقوق الإنسان في مصر في التدهور ، على الرغم من مزاعم الحكومة المصرية بعكس ذلك”.

ووُجِّهت الرسالة من السيناتور الديمقراطي كريس مورفي وعشرة أعضاء ليبراليين في مجلس الشيوخ ، من بين هم بيرني ساندرز، وديك دوربين، وإليزابيث وارين، وفق تقرير لموقع المونيتور.

وتُعد مصر ثاني أكبر متلقٍ للتمويل العسكري الأجنبي الأمريكي بعد إسرائيل.

وبالنسبة للسنة المالية 2022، ربط الكونجرس منح 320 مليون دولار للدولة الواقعة في شمال إفريقيا، بالعمل على تلبية بعض معايير حقوق الإنسان.

ومن هذا التمويل، تم ربط 235 مليون دولار باتخاذ مصر خطوات مستدامة وفعالة، بشأن قضايا من بينها سيادة القانون وحقوق المرأة وحماية الحريات الأساسية.

- Advertisement -

أما المبلغ المتبقي وقدره 85 مليون دولار، فهو مرتبط بإحراز الحكومة المصرية تقدمًا واضحًا وثابتًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتزويد المعتقلين بالإجراءات القانونية الواجبة، ومنع ترهيب ومضايقة المواطنين الأمريكيين.

عفو رئاسي في مصر

وفي يوليو المنصرم، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عن الباحث الحقوقي باتريك زكي بعد يوم من الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

كما تم العفو عن محامي حقوق الإنسان البارز محمد الباقر، الذي حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في أواخر عام 2021.

وتنفي الحكومة المصرية، وجود سجناء سياسيين وتقول إنّ العديد من المحتجين والصحفيين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين الذين يقبعون في سجون مصر يشكلون تهديدا للأمن القومي.

لمدة عامين متتاليين، اختارت إدارة بايدن حجب بعض وليس كل المساعدات العسكرية المشروطة لمصر.

وهذا الأمر خيّب آمال العديد من المشرعين الديمقراطيين والجماعات الحقوقية الذين جادلوا بأن منع المبلغ الكامل للمساعدة يمكن أن يحفز السيسي على تغيير المسار.

وأشارت الإدارة، العام الماضي، إلى إطلاق مصر سراح نحو 500 سجين سياسي وبدء السيسي حوارًا وطنيًا مع جماعات المعارضة.

زيارة “عسكرية” مهمة

وتزامن نشر الرسالة مع زيارة قام بها القائد الأعلى للقوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط للقاهرة لعقد اجتماعات مع كبار الجنرالات المصريين.

والتقى الجنرال في الجيش الأمريكي مايكل “إريك كوريلا”، رئيس أركان الجيش المصري الفريق أسامة عسكر، وأجرى جولة في معبر رفح الحدودي في شمال سيناء قبل مناورة النجم الساطع المتعددة الجنسيات التي تُجرى كل سنتين والمقرر إجراؤها في مصر في أغسطس.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان صحفي، إن تمرين النجم الساطع هذا العام سيكون الأكبر منذ سنوات عديدة.

وتواجه الإدارة موعدًا نهائيًا في نهاية سبتمبر لتقرير كيفية تخصيص مساعدات مصر، على الرغم من أن القرار قد يأتي في أقرب وقت خلال أسابيع.

ويقول المسؤولون الأمريكيون، إنهم أثاروا مرارًا مخاوف بشأن حقوق الإنسان مع المسؤولين المصريين علنًا وسرا، وهم يصفون مصر بأنها شريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط ويشيرون إلى دورها في التوسط في النزاعات بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين.

مخاوف أمنية مشتركة

وتشير الرسالة إلى المخاوف الأمنية المشتركة التي تدعم العلاقة العسكرية بين البلدين، لكنها قالت إن الولايات المتحدة يمكن أن تستمر في دعم هذه الأهداف مع تطبيق القانون لحجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب الافتقار إلى التقدم الضروري. على حقوق الإنسان.

وقبل أيام، طالبت مجموعة من أكثر من 20 منظمة حقوقية، بلينكين ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، بحث الإدارة على حجب المبلغ الكامل للمساعدات المشروطة.

وجاء في الرسالة ، التي وقعتها مجموعات من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن تصرفات القاهرة في الأشهر الأخيرة تظهر أنها لم توقف حملتها القمعية أو وفت بالتزاماتها بتحسين وضع حقوق الإنسان بشكل ملموس.

وأشارت الجماعات الحقوقية إلى أن السلطات المصرية روجت للإفراج عن 1645 سجينًا سياسيًا واحتجزت حوالي 4968 آخرين في نفس الفترة، فيما تم تجديد الحبس الاحتياطي لآلاف آخرين.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

أرقام تصدم الأنظمة.. رفض شعبي واسع في 3 دول خليجية للتطبيع مع إسرائيل

تقارير

هجوم العريش.. إليك كل المعلومات الموثقة عن العملية الغامضة

الهدهد

وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل أقرب ما يكون إلى اتفاقية تطبيع مع السعودية!

الهدهد

مفاجآت بالجملة في قرار إلزام المصريين بترخيص الدراجات وعربات الكارو والحنطور

الهدهد

صدمة حسن يوسف بعد وفاة ابنه عبدالله غرقا.. شاهد ماذا قال؟

الهدهد

مسؤولة حقوقية شبهت السجون بفنادق 5 نجوم.. كيف ردّ عليها المصريون؟

الهدهد

عملية العريش.. مصادر أمنية مصرية تزيح الستار وتكشف كواليس الاشتباكات وعدد الضحايا!

الهدهد

صحفي مصري يكشف كيف انقلبت أسلحة السيسي ضدّه في عملية العريش.. ما علاقة الثورة؟

تقارير

في انتظار أوامر السيسي.. المتحدث العسكري يتجاهل هجوم العريش وصمت رسمي مريب

الهدهد

علاء مبارك يُفحم لواء متقاعدا تحدث عن كواليس حبس والده المخلوع

الهدهد

“جميعهم يكذبون”.. تصريحات مغلوطة ومضللة روجها المسؤولون المصريون لتبرير أزمة الكهرباء

الهدهد

“الجيش يقف وراءه”.. حقوقي مصري يكشف تفاصيل صادمة عن هجوم العريش

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أرقام تصدم الأنظمة.. رفض شعبي واسع في 3 دول خليجية للتطبيع مع إسرائيل

10 عُقد نفسيّة يمكن للأطفال تعلّمها من آبائهم

هبة نور في إطلالة جرئية من داخل الجيم.. حمالة صدر رياضية وفيزون (فيديو)

هجوم العريش.. إليك كل المعلومات الموثقة عن العملية الغامضة

نصائح للتغلب على مشكلة انسداد الأذن على متن الطائرة

وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل أقرب ما يكون إلى اتفاقية تطبيع مع السعودية!

منها الشامبو .. 3 أشياء مجانية يقدمها لك الفندق احذر استخدامها لهذا السبب (شاهد)

اعتداء وحشي من عشرات الأتراك على فتى يمني.. والأخير يواجههم ببسالة (فيديو)

عبد الله حسن يوسف.. هذا ما لاحظه الجمهور في آخر صورة له قبل غرقه (شاهد)

محمد السادس يقود زلاجة مائية في عرض البحر ويتبادل التحايا مع المصطافين (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC