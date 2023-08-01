الثلاثاء, أغسطس 1, 2023
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“لم أشمت”.. وجدي العربي يبكي على الهواء ورسالة لحسن يوسف (فيديو)

قال وجدي العربي إنه لم يشمت بوفاة نجل حسن يوسف، لكنه يذكره بأنه أيد نظام السيسي رغم قتله الكثيرين من أبناء الشعب في مجزرة رابعة العدوية وغيرها

كتب باسل سيد
وجدي العربي
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وطن- دخل الفنان المصري المعتزل وجدي العربي، في حالة هستيرية من البكاء وهو يوضح بشأن ما قيل إنها “شماتة منه بوفاة نجل الفنان حسن يوسف الذي توفي غرقاً قبل أيام”.

وفاجأ وجدي العربي الفنان حسن يوسف عبر برنامج “في المهجر”، المذاع على قناة (وطن) المعارضة، قائلاً: “أشهد الله أني لم أشمت بك يا أستاذ حسن ولا للحظة ولكن الموت كما قال كأس دوار على الجميع.”

وتناول جواله الذي كان على الطاولة ليقول إن فيديو للفنان حسن يوسف نشر مؤخرا، أبكاه وبدأ وجدي العربي يبكي هو الآخر بشدة.

وجدي العربي: لم أشمت في وفاة نجل حسن يوسف

وأضاف متحدثاً عن حسن يوسف ويؤكد عدم شماتته بمصابه كما زُعم من قبل البعض: “الله يصبره.. الله يصبره.. رغم كل ما قاله فينا ورغم تأييده للنظام القاتل.”

وأردف معددا أسماء عدد من الشباب المصريين من أبناء الشخصيات العامة الذين قتلهم السيسي، أثناء فترة الاعتصامات والتظاهرات في مصر أن “عمار بن محمد بديع مات.. واسماء البلتاجي.. وحبيبة أحمد عبد العزيز.. ورفيدة ابنة الشيخ هاشم.. وهالة محمد شعيشع.”

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وخاطب وجدي العربي، حسن يوسف بالقول:”هل أنت قادر على أن تواجه الله سبحانه وتعالى وفي رقبتك دماء هؤلاء الناس”، واستدرك :” أسأل الله أن يجعل له توبة.”

وقال العربي إن حسن يوسف وشمس البارودي شاركا في أعمال ” وحشة” –حسب وصفه- بينما الفن رسالة جميلة وعظيمة. وتابع:” اشتغل ولكن احترس من أن تقع في هفوات.”

وقال وجدي العربي إن حسن يوسف ترك كل شيء وتحدث بالسوء عن شهداء الثورة ضد السيسي، ولم يخطر بباله أن يطالب بالإفراج عن المعتقلين في السجون “وخاصة النساء أمثال هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر.”

وجدي العربي يبكي على الهواء
وجدي العربي يبكي على الهواء

وجدي العربي وابن حسن يوسف

وكان وجدي العربي قد كتب بعد وفاة ابن حسن يوسف على حسابه في “تويتر” يقول “ابن حسن يوسف مات غرقا في الساحل الشمالي.. لا أستطيع الشماتة.. لأن موت الابن أو الابنة أسوأ ما يحدث من ابتلاء في الدنيا.. دون أي موت آخر.”

وتابع:”فما بالك لما يكون ابن عمرك والفتى المدلل في الأسرة.. وزي ما بيقولوا فاكهة العيلة.. بس لازم أفكر أبيه حسن.. وهو في مقام أخونا الكبير.. لأنه ابن أبويا وتلميذه”.

وتابع قائلا “بفكر يا أبيه حسن.. إن فيه أسر مات فيها أولادها.. منهم الابن الوحيد والابنة الوحيدة.. يعني مفيش غيرهم في الأسرة.. أنا بس بافكرك إن ربنا أراد في السن اللي انت فيه ده يميت لك شاب.. زي بالظبط الدكتور بديع اللي أذقته والبلتاجي وقيادات الإخوان الاستهزاء والسخرية.”

واستدرك :”بس ابن الدكتور بديع مات من أجل قضية.. من أجل الحرية.. لكن ابنك مات وهو بيستمتع بحياته على أنقاض شباب كتير.. دفعوا حياتهم تمنا العقيدة وحرية شعب”.

وبعد الهجوم الذي تعرض له علق وجدي العربي في تغريدة ثانية على حسابه في “تويتر”، أنه أراد تنبيه حسن يوسف قبل فوات الأوان ولم يقصد الشماتة.

وأضاف أن “هناك شبان حاملين لكتاب الله ومحافظين على الصوم والصلاة بنوافلهما..يموتون ولا يحق لأحد أن يتكلم عنهم.”

حسن يوسف
حسن يوسف

وعلى العكس-كما قال- “هناك مجرمون يطلبون لهذا القتل..وحينما يموت واحد منهم..يقيمون الدنيا ولا يقعدونها.”

واستدرك بنبرة هازئة :”صح..ولادنا ولا لهم لازمة.. يروحوا فين جنب ولاد الأكابر”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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