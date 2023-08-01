لحظة تنفيذ عملية “معاليه أدوميم”.. مهند المزارعة فتح النيران على قطيع من المستوطنين

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وطن- أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 6 مستوطنين في عملية إطلاق النار التي وقعت، ظهر اليوم الاثنين، بالقرب من مجمع تجاري في مستوطنة “معاليه أدوميم” بالضفة الغربية.

وأفادت ذات المنافذ الإعلامية بإطلاق النار على شاب فلسطيني بزعم ضلوعه في تنفيذ العلمية، ارتقى على إثرها شهيداً، وسط ترحيب من قبل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالعملية التي وصفتها بـ “البطولية”.

وحسب تأكيدات إعلامية إسرائيلية، استشهد الفلسطيني مهند المزارعة (20 عاما) من بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها في مستوطنة “معاليه أدوميم”، أسفرت عن إصابة 6 مستوطنين، اثنان منهم في حالة خطيرة.

📸فيديو يوثّق لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، والتي أدت لاصابة 5 مستوطنين (2 بجروح خطيرة)، واستشهاد المنفذ. pic.twitter.com/x2pauj9aUm — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 1, 2023

ووصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إلى مكان العملية في “معالي أدوميم”.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتلقى التقارير مع وزير الأمن، يوآف غالانت، عن العملية.

الحقيبة التي كانت بحوزة منفذ عملية إطلاق النار بمستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة pic.twitter.com/WtJmTJEMRO — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 1, 2023

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تفاصيل العملية

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن العملية وقعت أمام المركز التجاري داخل مستوطنة “معالي أدوميم”، وعثر في حقيبة المنفذ على ذخيرة ويبدو أنه خطط لهجوم أكبر قبل أن يتمكن شرطي من حرس الحدود من إطلاق النار عليه و”تصفيته” على حدّ تعبيرها.

ونقلاً عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن منفذ العملية استخدم بندقية من طراز “M16″، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.

فيما ذكرت أن عناصر من الشرطة ومستوطن أطلقوا النار على المنفذ ما أدى إلى استشهاده.

📸#صور من موقع عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني قرب مجمع تجاري في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، وأدت لاصابة 5 مستوطنين أحدهم بجروح خطيرة، واستشهاد المنفذ. pic.twitter.com/SmYALg3kzk — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 1, 2023

كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن منفذ الهجوم “عامل بالمركز التجاري في معاليه أدوميم وتنكر في هيئة حارس أمن”.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن من قام “بتصفية منفذ العملية هو أحد عناصر قوات حرس الحدود”.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن صاحب متجر في المكان، زعمه أن منفذ عملية إطلاق النار كان يرتدي بزة صفراء تابعة لبلدة الاحتلال في القدس، وقام بإطلاق النار، فيما قام عناصر من الشرطة وشخص مدني مسلح بإطلاق النار صوبه و”تحييده”، على حد تعبيره.

الشهىيد مهند المزارعة من العيزرية، الذي ارتقى بعد تنفيذه عــمــلــية إطلاق نار وإصابة 6 مستوطنين، اثنان منهم بجراح خطيرة في مستوطنة "معاليه أدوميم" قرب القدس المحتلة. #عملية_معاليه_اوديم pic.twitter.com/Zc7DZtG4cA — Sorita Al-Sadi 𓂆 #الحرية_لوليد_دقة (@Sorita921) August 1, 2023

حماس تشيد بالعملية

في أول تعليق من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على عملية إطلاق النار في معاليه أوديم، قال القيادي محمود مرداوي، في بيان مقتضب إن “عملية إطلاق النار قرب مجمع معاليه أدوميم الاستيطاني شرق القدس مساء اليوم، رد فلسطيني بطولي على تغول الاحتلال على شعبنا”.

وتابع:”ولكمة في وجه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي دنس المسجد الأقصى قبل أيام”.