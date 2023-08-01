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لحظة تنفيذ عملية “معاليه أدوميم”.. مهند المزارعة فتح النيران على قطيع من المستوطنين

استشهد الفلسطيني مهند المزارعة من بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها في مستوطنة "معاليه أدوميم"، أسفرت عن إصابة 6 مستوطنين اثنان منهم في حالة خطيرة

كتب فهمي الورغمي
لحظة تنفيذ عملية
مهند المزارعة وعملية معاليه أدوميم
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وطن- أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 6 مستوطنين في عملية إطلاق النار التي وقعت، ظهر اليوم الاثنين، بالقرب من مجمع تجاري في مستوطنة “معاليه أدوميم” بالضفة الغربية.

وأفادت ذات المنافذ الإعلامية بإطلاق النار على شاب فلسطيني بزعم ضلوعه في تنفيذ العلمية، ارتقى على إثرها شهيداً، وسط ترحيب من قبل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالعملية التي وصفتها بـ “البطولية”.

وحسب تأكيدات إعلامية إسرائيلية، استشهد الفلسطيني مهند المزارعة (20 عاما) من بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها في مستوطنة “معاليه أدوميم”، أسفرت عن إصابة 6 مستوطنين، اثنان منهم في حالة خطيرة.

الشهيد مهند المزارعة
الشهيد مهند المزارعة منفذ عملية معاليه أدوميم

ووصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إلى مكان العملية في “معالي أدوميم”.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتلقى التقارير مع وزير الأمن، يوآف غالانت، عن العملية.

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تفاصيل العملية

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن العملية وقعت أمام المركز التجاري داخل مستوطنة “معالي أدوميم”، وعثر في حقيبة المنفذ على ذخيرة ويبدو أنه خطط لهجوم أكبر قبل أن يتمكن شرطي من حرس الحدود من إطلاق النار عليه و”تصفيته” على حدّ تعبيرها.

ونقلاً عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن منفذ العملية استخدم بندقية من طراز “M16″، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.

فيما ذكرت أن عناصر من الشرطة ومستوطن أطلقوا النار على المنفذ ما أدى إلى استشهاده.

عملية معاليه أدوميم
عملية معاليه أدوميم
عملية معاليه أدوميم
أسفرت عملية معاليه أدوميم عن إصابة 6 مستوطنين

كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن منفذ الهجوم “عامل بالمركز التجاري في معاليه أدوميم وتنكر في هيئة حارس أمن”.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن من قام “بتصفية منفذ العملية هو أحد عناصر قوات حرس الحدود”.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن صاحب متجر في المكان، زعمه أن منفذ عملية إطلاق النار كان يرتدي بزة صفراء تابعة لبلدة الاحتلال في القدس، وقام بإطلاق النار، فيما قام عناصر من الشرطة وشخص مدني مسلح بإطلاق النار صوبه و”تحييده”، على حد تعبيره.

حماس تشيد بالعملية

في أول تعليق من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على عملية إطلاق النار في معاليه أوديم، قال القيادي محمود مرداوي، في بيان مقتضب إن “عملية إطلاق النار قرب مجمع معاليه أدوميم الاستيطاني شرق القدس مساء اليوم، رد فلسطيني بطولي على تغول الاحتلال على شعبنا”.

وتابع:”ولكمة في وجه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي دنس المسجد الأقصى قبل أيام”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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