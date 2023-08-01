قبل شهر من السكتة الدماغية: علامات يجب ألا تتجاهلها

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وطن-يمكن أن يرسل الجسم إشارات مقلقة لمدة تصل إلى شهر قبل حدوث السكتة الدماغية، ما يشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة، ويجب توخي الحذر، وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وبحسب مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، فإن التعرف على هذه العلامات المبكرة أمر بالغ الأهمية لاتخاذ التدابير الوقائية والتماس العناية الطبية المناسبة. وعلى الرغم من أنه لن يعاني الجميع من نفس الأعراض، فإن الانتباه لعلامات معينة يمكن أن يكون أمرًا بالغ الأهمية. وفيما يلي بعض العلامات التي قد تظهر مبكرًا:

1. ارتفاع ضغط الدم المستمر

يمكن أن تكون الزيادة المستمرة في ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالسكتات الدماغية، إذ يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية وإضعافها وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم. ولذلك، يعد التحكم في ضغط الدم بشكل منتظم أمرًا ضروريًا، وإذا كان مرتفعًا، فيجب اتباع المؤشرات الطبية لإدارته وعلاجه.

2. الصداع المتكرر والشديد

يمكن أن يكون الصداع الشديد والمتكرر علامة تحذير، فالسكتات الدماغية الإقفارية-وهي الأكثر شيوعًا-قد يسبقها صداع نصفي شديد أو صداع يتطلب عناية طبية فورية. أما إذا كان الصداع جديدًا أو أكثر حدة أو مختلفًا عن المعتاد، فمن الضروري أن يقوم الطبيب بتقييمه بشكل صحيح.

3. مشاكل في الرؤية

يمكن أن تكون التغييرات في الرؤية علامة مبكرة على الإصابة بسكتة دماغية. كما قد تكون المعاناة من عدم وضوح الرؤية، أو فقدان الرؤية المؤقت في عين واحدة، أو الرؤية المزدوجة من الأعراض المقلقة.

ووفقًا لترجمة “وطن“، قد تكون هذه الأعراض مرتبطة بانسداد أو تمزق الأوعية الدموية في الدماغ. وعند حدوث أي تغيير في الرؤية، يجب طلب العناية الطبية على الفور.

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4. صعوبة التحدث أو الفهم

قد تشير صعوبة التحدث أو فهم ما يقوله الآخرون إلى احتمالية الإصابة بسكتة دماغية، حيث يمكن أن تؤثر السكتة الدماغية على تدفق الدم إلى منطقة الدماغ التي تتحكم في اللغة، ما يؤدي إلى مشاكل في التواصل.

وإذا واجه الشخص صعوبة مفاجئة في التحدث بوضوح أو فهم ما يقال، فمن الضروري طلب المساعدة الطبية على الفور.

5. ضعف مفاجئ أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق

الضعف المفاجئ أو التنميل في جانب واحد من الجسم، خاصةً إذا كان غير متماثل من الأعراض الخطيرة المحتملة. وقد يكون هذا بسبب اضطراب تدفق الدم في الدماغ، ما يؤثر على الوظيفة الحركية.

وفي حال كان الشخص يعاني من ضعف مفاجئ أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم، فمن الضروري الذهاب إلى خدمة الطوارئ الطبية على الفور.

6. دوار أو فقدان التوازن

يمكن أن يكون الشعور بالدوار أو صعوبة في الحفاظ على توازنك من الأعراض الأولية للسكتة الدماغية، إذ يمكن أن تؤثر السكتة الدماغية على منطقة الدماغ التي تتحكم في التوازن والتنسيق. وإذا كان الشخص يعاني من دوخة شديدة أو عدم ثبات مفاجئ، فمن الضروري الحصول على عناية طبية فورية.

7. تغييرات مفاجئة في نمط الكلام أو الكتابة

يمكن أن تشير صعوبة التحدث أو الكتابة بشكل صحيح إلى مشاكل عصبية وتكون علامة تحذير على حدوث سكتة دماغية، حيث يمكن أن تؤثر السكتة الدماغية على مناطق الدماغ التي تتحكم في اللغة والكلام. وإذا أظهر الشخص تغيرات مفاجئة في حديثه أو نمط كتابته، مثل الكلمات غير المفهومة أو صعوبة تكوين الجمل، فمن الضروري طلب المساعدة الطبية دون تأخير.

ختمت المجلّة بالقول، إنه من الضروري عدم تجاهل هذه العلامات والتماس العناية الطبية الفورية في حالة حدوثها، إذيمكن أن يساعد التعرف المبكر على هذه الأعراض في منع المضاعفات، والعلاج الفوري لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما يوصى دائمًا باستشارة متخصص طبيّ، لإجراء التقييم المناسب والتشخيص الدقيق في حالة وجود أي مخاوف تتعلق بالصحة.