الثلاثاء, أغسطس 1, 2023
الرئيسيةحياتناقبل شهر من السكتة الدماغية: علامات يجب ألا تتجاهلها
حياتنا

قبل شهر من السكتة الدماغية: علامات يجب ألا تتجاهلها

"التفطن بإصابتك بالسكتة الدماغية قبل شهر أمر ممكن".

كتب معالي بن عمر
السكتة الدماغية
السكتة الدماغية
- Advertisement -

وطن-يمكن أن يرسل الجسم إشارات مقلقة لمدة تصل إلى شهر قبل حدوث السكتة الدماغية، ما يشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة، ويجب توخي الحذر، وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وبحسب مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، فإن التعرف على هذه العلامات المبكرة أمر بالغ الأهمية لاتخاذ التدابير الوقائية والتماس العناية الطبية المناسبة. وعلى الرغم من أنه لن يعاني الجميع من نفس الأعراض، فإن الانتباه لعلامات معينة يمكن أن يكون أمرًا بالغ الأهمية. وفيما يلي بعض العلامات التي قد تظهر مبكرًا:

1. ارتفاع ضغط الدم المستمر

يمكن أن تكون الزيادة المستمرة في ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالسكتات الدماغية، إذ يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية وإضعافها وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم. ولذلك، يعد التحكم في ضغط الدم بشكل منتظم أمرًا ضروريًا، وإذا كان مرتفعًا، فيجب اتباع المؤشرات الطبية لإدارته وعلاجه.

يمكن أن تكون الزيادة المستمرة في ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية للسكتات الدماغية
السكتة الدماغية تحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء من الدماغ

2. الصداع المتكرر والشديد

يمكن أن يكون الصداع الشديد والمتكرر علامة تحذير، فالسكتات الدماغية الإقفارية-وهي الأكثر شيوعًا-قد يسبقها صداع نصفي شديد أو صداع يتطلب عناية طبية فورية. أما إذا كان الصداع جديدًا أو أكثر حدة أو مختلفًا عن المعتاد، فمن الضروري أن يقوم الطبيب بتقييمه بشكل صحيح.

3. مشاكل في الرؤية

يمكن أن تكون التغييرات في الرؤية علامة مبكرة على الإصابة بسكتة دماغية. كما قد تكون المعاناة من عدم وضوح الرؤية، أو فقدان الرؤية المؤقت في عين واحدة، أو الرؤية المزدوجة من الأعراض المقلقة.

ووفقًا لترجمة “وطن“، قد تكون هذه الأعراض مرتبطة بانسداد أو تمزق الأوعية الدموية في الدماغ. وعند حدوث أي تغيير في الرؤية، يجب طلب العناية الطبية على الفور.

- Advertisement -

4. صعوبة التحدث أو الفهم

قد تشير صعوبة التحدث أو فهم ما يقوله الآخرون إلى احتمالية الإصابة بسكتة دماغية، حيث يمكن أن تؤثر السكتة الدماغية على تدفق الدم إلى منطقة الدماغ التي تتحكم في اللغة، ما يؤدي إلى مشاكل في التواصل.

وإذا واجه الشخص صعوبة مفاجئة في التحدث بوضوح أو فهم ما يقال، فمن الضروري طلب المساعدة الطبية على الفور.

5. ضعف مفاجئ أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق

الضعف المفاجئ أو التنميل في جانب واحد من الجسم، خاصةً إذا كان غير متماثل من الأعراض الخطيرة المحتملة. وقد يكون هذا بسبب اضطراب تدفق الدم في الدماغ، ما يؤثر على الوظيفة الحركية.

وفي حال كان الشخص يعاني من ضعف مفاجئ أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم، فمن الضروري الذهاب إلى خدمة الطوارئ الطبية على الفور.

6. دوار أو فقدان التوازن

يمكن أن يكون الشعور بالدوار أو صعوبة في الحفاظ على توازنك من الأعراض الأولية للسكتة الدماغية، إذ يمكن أن تؤثر السكتة الدماغية على منطقة الدماغ التي تتحكم في التوازن والتنسيق. وإذا كان الشخص يعاني من دوخة شديدة أو عدم ثبات مفاجئ، فمن الضروري الحصول على عناية طبية فورية.

7. تغييرات مفاجئة في نمط الكلام أو الكتابة

يمكن أن تشير صعوبة التحدث أو الكتابة بشكل صحيح إلى مشاكل عصبية وتكون علامة تحذير على حدوث سكتة دماغية، حيث يمكن أن تؤثر السكتة الدماغية على مناطق الدماغ التي تتحكم في اللغة والكلام. وإذا أظهر الشخص تغيرات مفاجئة في حديثه أو نمط كتابته، مثل الكلمات غير المفهومة أو صعوبة تكوين الجمل، فمن الضروري طلب المساعدة الطبية دون تأخير.

تشير صعوبة التحدث أو الكتابة بشكل صحيح إلى مشاكل عصبية وتكون علامة تحذير من حدوث سكتة دماغية
الصداع المستمر وارتفاع ضغط الدم

ختمت المجلّة بالقول، إنه من الضروري عدم تجاهل هذه العلامات والتماس العناية الطبية الفورية في حالة حدوثها،  إذيمكن أن يساعد التعرف المبكر على هذه الأعراض في منع المضاعفات، والعلاج الفوري لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما يوصى دائمًا باستشارة متخصص طبيّ، لإجراء التقييم المناسب والتشخيص الدقيق في حالة وجود أي مخاوف تتعلق بالصحة.

المصدرلا فيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

السكتة الدماغية: أعراضها وأسبابها والوقاية منها

حياتنا

التعرّض للاضطرابات العقليّة قبل سن الأربعين يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

حياتنا

هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري وبالنوبات القلبية

حياتنا

الفشل الكلوي المزمن يُضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

حياتنا

دراسة تحذر.. مشاكل النوم تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

حياتنا

دراسة حديثة تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية

حياتنا

في الشتاء..طرق يجب اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية

حياتنا

ما هي الفواكه التي تساعد في الوقاية من السكتة الدماغية؟ خبير تغذية يُجيب

حياتنا

السكتة الدماغية.. مشروب واحد يضاعف خطر الإصابة بها بعد ساعة من الاستهلاك

حياتنا

دراسة..النوم الجيد يقلّل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

حياتنا

حيلة ماكرة من مسافرة للتخلص من وزن الأمتعة الزائد (فيديو)

حياتنا

8 أعراض تنبهك لحدوث السكتة الدماغية .. تعرف عليها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أسرار حملة إماراتية استهدفت تشويه مسجد مانشستر بعد “تفجير كبير”

جورجينا تستعرض جمال مؤخرتها المثيرة وتستعين بقرد لإضافة جو من المرح مع متابعيها

مفاجآت بالجملة في قرار إلزام المصريين بترخيص الدراجات وعربات الكارو والحنطور

وزير فنلندي يصف العرب وسكان الشرق الأوسط بالقرود ومطالب بمغادرة حزبه للحكومة

نسرين طافش تفقد السيطرة بالرقص على أغنية “جنو نطو”.. كاد صدرها يخرج من الحمالة (فيديو)

ابنة عمرو دياب برفقة عشيقها على جزيرة للعراة.. هكذا استمتعت بوقتها دون خجل (شاهد)

صدمة حسن يوسف بعد وفاة ابنه عبدالله غرقا.. شاهد ماذا قال؟

هبة عبوك تتجول في أزقة تونس برفقة ابنها بحمالة صدر (شاهد)

تقرير: ماذا وراء اشتباكات الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة ؟

إطلالة رائعة للأميرة للا خديجة بعد طول غياب.. لن تصدق جمالها وتشابهها مع والدتها للا سلمى (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC