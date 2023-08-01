الثلاثاء, أغسطس 1, 2023
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جورجينا تستعرض جمال مؤخرتها المثيرة وتستعين بقرد لإضافة جو من المرح مع متابعيها

منذ بدء الصيف تشارك جورجينا عدة مقاطع لرحتها مع عائلتها على الشواطئ ورحلات القوارب

كتب رفيف عبدالله
جورجينا تستعرض جمال مؤخرتها المثيرة وتستعين بقرد لإضافة جو من المرح مع متابعيها
جورجينا رودريغيز
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وطن- شاركت جورجينا رودريغيز ، عشيقة كريستيانو رونالدو الشهيرة، مقطع فيديو مع أكثر من 50.3 مليون متابع على انستجرام تستمتع فيه برحلة في البحر على مروحة مائية.

لم تترك جورجينا رودريغيز هذه المرة الكثير لخيال المشاهد، فقد كشفت مؤخرتها بشكل كامل ببكيني خيط، يظهرها وكأنها لا ترتدي شيئاً من الأساس.

حقق فيديو جورجينا أكثر من 4.1 مليون “إعجاب” في أقل من 15 ساعة.

ماريا جوارديولا لم تقاوم

كانت ماريا جوارديولا ابنة بيب جوارديولا واحدة من ملايين الأشخاص الذين أحبوا فيديو جورجينا.

وعلق أحد متابعي عشيقة رونالدو: “يا له من جسم جميل”.

مؤخرة جورجينا
أطفال جورجينا ورنالدو

كتبت أخرى: “أردت الحصول على هذه المنحنيات ، تبدين مذهلة”.

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وقال ثالث: “يثبت هذا الفيديو أن كريستيانو رونالدو محظوظ للغاية”.

عائلة جميلة

ووجه آخر نصيحة إلى جورجينا: “عائلة جميلة ، جي.. ودعيهم يقولون ما يريدون”.

وكانت جورجينا قد ختمت مجموعة الصور، بصورة قرد ضاحك، لإضافة جو مرح مع متابعيها ونجحت في ذلك.

فيديو جورجينا
صورة القرد الذي ختمت به جورجينا مجموعة الصور

ومنذ بدء الصيف، تشارك جورجينا عدة مقاطع لرحتها مع عائلتها، على الشواطئ ورحلات القوارب.

المصدررصد ومتابعة وطن

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