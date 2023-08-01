ابنة عمرو دياب برفقة عشيقها على جزيرة للعراة.. هكذا استمتعت بوقتها دون خجل (شاهد)

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وطن- تواصل ابنتا الفنان المصري عمرو دياب (كنزي وجنا) إثارة الجدل غير مباليات بعادات او تقاليد أو دين، من خلال نشاطهن على موقع الصور العالمي “انستغرام” الذي يمثل لهن بوابة لنشر تفاصيل حياتهن.

وفي ظهور جرئ جدا خالف التوقعات، نشرت ابنة عمرو دياب (كنزي) لقطات توثق رحلة بحرية لها وعشيقها البريطاني.

وفي إطلالتها الاولى، نشرت كنزي صورة لها برفقة عشيقها مرتدية (بلوزة كت) باللون الزهري بدون حمالة صدر مما ابرز عضو حساس من جسدها، مع ميني جيب سوداء.

كما نشرت ابنة عمرو دياب مقطع فيديو أثناء تواجدها على إحدى الجزر برفقة عشيقها، وثقت فيه احتفالا لزوار الجزيرة التي يبدو أنها مرخصة للتعري بشكل كامل.

سيدة عارية تماما

وخلال تنقلها بالكاميرا، وثق الفديو وجود سيدة عارية بشكل كامل وسط الجمع الحاضر للحفل، ما يؤكد أن هذه الجزيرة ربما مخصصة للعراة أو مسموح التعري عليها.

مايوه مثير

وفي إطلالة ثالثة، وثقت (كنزي) ابنة عمرو دياب ظهورها برفقة إحدى صديقاتها وهي ترتدي مايوه السباحة “البكيني” في انتظار ركوب اليخت للانتقال للجزيرة.

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ولاحقا، نشرت كنزي عمرو دياب صورة لها برفقة صديقتها عقب صعودهما على اليخت، حث ظهرت مرتدية البكيني الخيط باللون الأحمر.

وكانت جنا دياب وشقيقتها كنزي دياب، بنات الفنان المصري عمرو دياب، قد تمادتا في جرأتهما، دون اكتراث بالتعليقات الهجومية عليهما.

وشاركت جنا دياب مقتطفات من رحلتها مع شقيقتها وعشيقيهما وباقي الأًصدقاء إلى إسبانيا والتي تخللت الكثير من اللقطات الجريئة.

لقطة بذيئة

في إحدى اللقطات، تجلس ابنة عمرو دياب في السيارة بجانب حبيبها، مرتدية توب يكشف صدرها، وتخرج لسانها بطريقة بذيئة.

كما نشرت جنا صورة لعشيقها وعشيق شقيقتها كنزي، وهما يتبولان أمام الشجر.