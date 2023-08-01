أموال طائلة دفعها نجل ملك البحرين لتشويه سمعة قطر في أوروبا.. تحقيق خطير

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وطن- كشف تحقيق استقصائي لصحيفة “مرآة البحرين” عن دفع الصحافيان الفرنسيان كريستيان شينو من (فرانس إنتر)، وجورج مالبرونو من صحيفة (لو فيغارو) مبلغ 29,000 يورو لـ السلوفيني ميلان إيرزن، رئيس فريق الدراجات البحريني ومستشار أحد أبناء ملك البحرين، مقابل ترجمة الوثائق السرية التي استخدماها في كتابهما “أوراق قطرية”.

وكان كتاب “أوراق قطرية”، قد كشف تمويل الإمارة الخليجية لمئة وأربعين مشروعًا في أوروبا وفرنسا، تشرف عليها هيئات مقرّبة من جماعة الإخوان المسلمين، حسب مزاعم أورد شينو و مالبرونو.

وأرشد تحقيق “مرآة البحرين” أنّ ميلان إيرزن هو مالك 25th Hour Consulting، وهو أيضاً مستشار للأمير ناصر بن حمد آل خليفة، أحد أبناء ملك البحرين، ويُشتبه أنه ضالع في قضية “أدرلاس” المتعلقة بتجارة المنشطات الدموية، بحسب ما كشفته صحيفة “لوموند” الفرنسيّة.

كما ذكرت مرآة البحرين أنه في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أجرت دار “ميشيل لافون” تحويلًا ماليًا بقيمة 20,000 يورو بخصوص كتاب “أوراق قطرية” إلى شركة بحرينية تُدعى 25th Hour Consulting.

أرسلت الناشرة مبلغًا إضافيًا قدره 9,403 يورو إلى هذه الشركة في 4 أبريل/نيسان 2022، هذه المرة عن كتاب آخر من كتب شينو ومالبرونو بعنوان “التراجع الفرنسي”Le déclassement français، ليصبح إجمالي التحويلات 29,403 يورو.

شبهات تلاحق مستشار نجل ملك البحرين

وكشفت الدفعات المالية من دار “ميشيل لافون” -التي نشرت كتاب الصحافيين المذكورين- إلى شركة 25th Hour Consulting وهو ما أثار شكوكاً حول ارتباط غير واضح بين الترجمة ونشاطات الشركة، حسب ماذكر التحقيق.

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وكانت “مرآة البحرين” قد تواصلت مع الصحافيان لمواجهتما بالمعطيات التي توصلت لها، لكنهما رفضا الاعتراف بدفع أي نقود للحصول على الوثائق القطرية ويرفضان توضيح السبب وراء اختيارهما لشركة “إيرزن” للترجمة.

وفي الأثناء، أجاب الصحافيان عندما سئلا عن هذه النقاط بقولهما إنّه “لم ندفع أي نقود للحصول على هذه الوثائق”. كما رفضا أن يشرحا لنا لماذا اختارا شركة ميلان إيرزن لترجمة الوثائق القطرية، واكتفيا بالقول بأنها “سرية مصدر المعلومات الصحافية”، التي يجب أن يحافظا عليها.

وهذا التبرير مدهش، حسب مرآة البحرين، فالمترجم ليس مصدرًا ويحظر ميثاق أخلاقيات الصحافيين الفرنسيين دفع مكافآت للمصادر. وعندما تمت مراسلتهما بشأن هذه المفارقة، لم يجب كل من كريستيان شينو وجورج مالبرونو، أما ميلان إيرزن فقد فضّل الصمت، إذ رفض الرد علينا بحجة أن أنشطة شركته “غير عامة و سرية”.

جدير بالذكر أن تلك الوثائق تحمل أهمية سياسية كبيرة، وأظهرت تدخل قطر في أنشطة مجتمعية في أوروبا، مما يثير أسئلة حول دور رئيس فريق الدراجات البحريني (ميلان إيرزن) في الترجمة والكتابة حول هذا الموضوع.