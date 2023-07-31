الإثنين, يوليو 31, 2023
الرئيسيةحياتناياسمين صبري تستعرض منحنياتها على طريقة كيم كارداشيان (فيديو)
حياتنا

ياسمين صبري تستعرض منحنياتها على طريقة كيم كارداشيان (فيديو)

الجمهور عاد وشبه ياسمين صبري بعارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز رغم أنها اعتمدت ستايل كيم كارداشيان

كتب رفيف عبدالله
ياسمين صبري تستعرض منحنياتها على طريقة كيم كارداشيان (فيديو)
ياسمين صبري
- Advertisement -

وطن– استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري قوامها الممشوق ومنحنياتها على طريقة كيم كاراشيان.

ونشرت ياسمين صبري فيديو عبر حسابها على انستجرام، وهي ترتدي فستانا باللون الأسود يلتصق بجسمها ويكشف منحنياته بدقة.

جورجينا أم كيم كارداشيان!

ووضعت الفنانة المصرية إكسسوارات باللون الذهبي، واعتمدت تسريحة الظفيرة العالية التي اشتهرت بها نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

لكن الجمهور عاد وشبهها بعارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.

وجاء في التعليقات: “خفي علينا يا جورجينا”.

وقال آخر: “ناقصك كريستيانو رونالدو بس”.

- Advertisement -

وانتقد ثالث من يشبه ياسمين بـ جورجينا: ” ياسمين اجمل من جورجينا ،،عقدة الاجنبي كارثيه عندكم.”

ياسمين صبري
جورجينا رودريغيز

وتغزل متابع: ” فيكي الملامح المصرية القديمة جدا انتي لازم تمثلي دور مصري تاريخي والله”.

فيلم البعبع

على الصعيد الفني، يعرض فيلم “البعبع” لياسمين صبري ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2023.

ويشارك ياسمين البطولة كل من أمير كرارة ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، باسم سمرة، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن.

وفيلم “البعبع” من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

كما تنتظر ياسمين صبري عرض فيلمها الجديد “أبونسب”، وهي التجربة الثالثة لها مع الفنان محمد إمام.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

ياسمين صبري تثير الشك بعلاقة رومانسية جديدة: “أنت تجعلني سعيدة”

حياتنا

ملابس كيم كارداشيان الداخلية تنقذ امرأة من موت محقق بعد إطلاق النار عليها (فيديو)

حياتنا

كيم كارداشيان بملابس داخلية بنقشة جلد الثعبان.. “خاطر وسترى النتيجة” (شاهد)

حياتنا

ياسمين صبري في البحر.. بلَّلَ الماء فستانها فالتصق بجسدها وكشف الكثير! (شاهد)

حياتنا

صورة أحمد أبو هشيمة مع فتاة ترتدي حمالة صدر تثير الجدل .. ماذا بينهما!؟

حياتنا

جورجينا وكريستيانو رونالدو شبه عاريين في أوضاع حميمية على الشاطئ! (فيديو)

حياتنا

ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بهذا التصرف.. هل تعيش قصة حب ؟! (فيديو)

حياتنا

ياسمين صبري في إطلالة جريئة بالبكيني.. أنا في الجنة (شاهد)

حياتنا

ياسمين صبري في إطلالة مثيرة على الشاطئ بدون بكيني! (شاهد)

حياتنا

كما لم ترها من قبل.. ياسمين صبري تمارس اليوغا في وضعيات مثيرة على شاطئ البحر (شاهد)

حياتنا

كيم كارداشيان تبكي وتوجه رسالة لكاني ويست مباشرة على الهواء..ماذا قالت؟!

حياتنا

“الفودكا” سر تربية كيم كارداشيان .. نصيحة غير متوقعة من والدتها!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أصالة نصري تتناول القات وتخزن في خدها الأيسر.. صورة أشعلت مواقع التواصل (شاهد)

ذوبان الجليد يكشف عن بقايا متسلق اختفى قبل 37 عامََا

علاء مبارك يُفحم لواء متقاعدا تحدث عن كواليس حبس والده المخلوع

لماذا تختلف الأرداف عن بعضها البعض.. وماذا يقول شكلها عنك؟

متورطان في قضية كبيرة.. قصة مدانين بالفساد أعلن العراق استعادتها من سلطنة عمان

وزير مالية النيجر يبكي بعد منحه ساعات لكشف السرقات أو الإعدام رمياً بالرصاص.. فيديو يثير الجدل

موعد باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان والتشكيلة المتوقعة في المباراة الودية

“جميعهم يكذبون”.. تصريحات مغلوطة ومضللة روجها المسؤولون المصريون لتبرير أزمة الكهرباء

فاكهة حمراء مقرمشة تقلل من التوتر وتحسن صحة القلب والنوم

دنيا بطمة تهين الملك محمد السادس وتدوس صورته دون قصد.. شاهد ردة فعلها حينما انتبهت

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC