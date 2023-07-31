ياسمين صبري تستعرض منحنياتها على طريقة كيم كارداشيان (فيديو)

- Advertisement -

وطن– استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري قوامها الممشوق ومنحنياتها على طريقة كيم كاراشيان.

ونشرت ياسمين صبري فيديو عبر حسابها على انستجرام، وهي ترتدي فستانا باللون الأسود يلتصق بجسمها ويكشف منحنياته بدقة.

جورجينا أم كيم كارداشيان!

ووضعت الفنانة المصرية إكسسوارات باللون الذهبي، واعتمدت تسريحة الظفيرة العالية التي اشتهرت بها نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

لكن الجمهور عاد وشبهها بعارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.

وجاء في التعليقات: “خفي علينا يا جورجينا”.

وقال آخر: “ناقصك كريستيانو رونالدو بس”.

- Advertisement -

وانتقد ثالث من يشبه ياسمين بـ جورجينا: ” ياسمين اجمل من جورجينا ،،عقدة الاجنبي كارثيه عندكم.”

وتغزل متابع: ” فيكي الملامح المصرية القديمة جدا انتي لازم تمثلي دور مصري تاريخي والله”.

فيلم البعبع

على الصعيد الفني، يعرض فيلم “البعبع” لياسمين صبري ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2023.

ويشارك ياسمين البطولة كل من أمير كرارة ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، باسم سمرة، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن.

وفيلم “البعبع” من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

كما تنتظر ياسمين صبري عرض فيلمها الجديد “أبونسب”، وهي التجربة الثالثة لها مع الفنان محمد إمام.