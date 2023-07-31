وزير مالية النيجر يبكي بعد منحه ساعات لكشف السرقات أو الإعدام رمياً بالرصاص.. فيديو يثير الجدل

- Advertisement -

وطن- بالتزامن مع الانقلاب العسكري ضد رئيس النيجر محمد بازوم وعزله من منصبه، انتشر عبر العديد من المنصات الإخبارية والحسابات الشخصية على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لرجل يبكي ادعى ناشروه أنه وزير مالية النيجر.

ووفقا لما تم تداوله، فقد زعم ناشروا الفيديو أن الحرس الوطني الذي نفذ انقلابًا وأيده الجيش لاحقا ضد الرئيس محمد بازوم يوم 26 يوليو/تموز الجاري أمهل الوزير 48 ساعة لتوضيح وضع الأموال المسروقة أو مواجهة الإعدام رميًا بالرصاص.

فيديو|

من النيجر بعد الإنقلاب الناجح على رئيس البلاد الموالي لـ #فرنسا هكذا هو حال وزير المالية الذي تم منحه 48 ساعة لتوضيح سوء الوضع المالي للبلاد و مكان اختفاء اموال الدولة التي سُرقت أو مواجهة الإعدام رمياً بالرصاص.

•بعد أن خسرت #فرنسا مالي وبوركينا فاسو وإفريقيا… pic.twitter.com/K3YNgDQiyp — بلانك (@BlankMedia__) July 30, 2023

حقيقة الفيديو

ووفقا لمنصة “إيكاد” المتخصصة في كشف الحقائق والأخبار المضللة، فقد تبيّن أن الفيديو نشر على موقع “فيسبوك” في ديسمبر/كانون أول2021، أي أنه قبل حدوث الانقلاب في النيجر بما يقارب العامين.

وأوضحت “إيكاد” أنه تم وضع تعليق مع الفيديو يقول أن “وزير العدل السابق في النيجر مارو أمادو”.

وبحسب “إيكاد” فقد كان مارو أمادو حينها يشارك في فعالية مع مركز الدراسات والأبحاث حول المناخ في خدمة أفريقيا والأمن البشري.

- Advertisement -

سبب البكاء

ووفقا لما تم توضيحه، فإن بكاء وزير العدل السابق في النيجر (2011-2021) جاء خلال ثناءه على روساء النيجر السابقين، خاصة رئيس الجمهورية السابق محمدو إيسوفو الذي عمل معه لمدة (10) سنوات كوزير للعدل.

من هو وزير مالية النيجر قبل الانقلاب؟

كما أكدت “إيكاد” على أن أحمد جدود هو كان يشغل منصب وزير مالية النيجر في حكومة ما قبل الانقلاب وليس مارو أمادو.

#مضلل | 📌خشية إعدامه.. وزير مالية النيجر يجهش بالبكاء

درجة الإيكاد: ❌مضلل❌

كيف تحققنا؟🔍 ✔️تداولت منصات إخبارية وحسابات شخصية باللغات العربية والتركية والإنجليزية منذ 29 يوليو 2023، مقطعًا يظهر رجلًا يبكي مدعين أنه وزير المالية في دولة النيجر.

✔️وزعم المتداولون أن الحرس… pic.twitter.com/fEJeXFMrIG — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) July 30, 2023

الانقلاب على الرئيس محمد بازوم

يشار إلى أنه أقيل رئيس النيجر محمد بازوم من السلطة ، بحسب مجموعة من الجنود ظهروا في التلفزيون الوطني للدولة الواقعة في غرب إفريقيا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء ، بعد ساعات من احتجاز الرئيس في القصر الرئاسي.

وقال العقيد أمادو عبد الرحمن ، الذي كان جالسًا إلى جانب تسعة ضباط آخرين ، في قراءة من بيان ، إن قوات الدفاع والأمن قررت: “وضع حد للنظام الذي تعرفه بسبب تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة”، وفقا لما نقلته “رويترز”.

حظر تجوال وتحذير من من التدخل الأجنبي

وقال عبد الرحمن إن حدود النيجر مغلقة ، وأعلن حظر تجول على مستوى البلاد ، كما تم تعليق جميع مؤسسات الجمهورية، كما حذر الجنود من أي تدخل أجنبي ، مؤكدين أنهم سيحترمون رفاهية بزوم.

وبحسب “رويترز” قد يؤدي استيلاء الجيش على السلطة ، الذي يمثل سابع انقلاب في منطقة غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020 ، إلى زيادة تعقيد الجهود الغربية لمساعدة دول منطقة الساحل في محاربة تمرد جهادي انتشر من مالي خلال العقد الماضي.