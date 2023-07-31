موعد باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان والتشكيلة المتوقعة في المباراة الودية

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وطن- يلتقي فريق باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان، الثلاثاء، في مباراة قوية ومثيرة ودية بين كلا الفريقين، في إطار الاستعدادات لبدء الموسم الجديد هذا الشهر.

ويستضيف الملعب ( الوطني الجديد) في اليابان، مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

بينما ستكون المباراة الودية بين كلا الفريقين بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

موعد باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً. كما وبتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الثانية مساءً.

وستنقل المباراة الودية كالعادة على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، على القناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد 11084، ومعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء الودي بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان قبيل بدء الموسم الجديد 2023-2024، المعلق اليمني حسن العيدروس على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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تشكيلة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

وسيدخل المدرب الإسباني لويس إنريكي المباراة أمام منافسه إنتر ميلان في المباراة الودية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

دفاع باريس: لايفن كورزاوا، دانيلو، ميلان شكرينار، ماركينهوس.

🎥 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗚 – الحلقة 7⃣ شكراً أوساكا! ❤️💙 باريس سان جيرمان يواصل تحضيراته في طوكيو! 💪 🇯🇵 #PSGJapanTour2023

pic.twitter.com/3eD2rrCvjn — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 29, 2023

خط الوسط: وارن إيمري، مانويل أوجارت، فيتور فيريرا.

مركز هجوم الفريق: ماركو أسينسيو، هوغو إيكيتيكي، إسماعيل غربي.

وحقق باريس سان جيرمان فوزاً من أصل 3 مباريات ودية خاضها خلال الأسابيع الماضية، حيث حقق الفوز على لوهافر وتعادل أمام النصر السعودي، كما وتلقى الخسارة أمام سيريزو أوساكا.

يذكر أن باريس سان جيرمان سيختتم مبارياته الودية بمواجهة جونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، قبيل لقاء لوريان في ال12 من الشهر الجاري في أولى منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم للدفاع عن لقبه.