الإثنين, يوليو 31, 2023
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رياضة

موعد باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان والتشكيلة المتوقعة في المباراة الودية

باريس في مواجهة ودية قوية أمام وصيف دوري الأبطال إنتر ميلان قبيل بدء الموسم الجديد هذا الشهر

كتب فارس أبو شيحة
موعد باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان
موعد باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان
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وطن- يلتقي فريق باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان، الثلاثاء، في مباراة قوية ومثيرة ودية بين كلا الفريقين، في إطار الاستعدادات لبدء الموسم الجديد هذا الشهر.

ويستضيف الملعب ( الوطني الجديد) في اليابان، مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

بينما ستكون المباراة الودية بين كلا الفريقين بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

موعد باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً. كما وبتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الثانية مساءً.

تدريبات إنتر ميلان
تدريبات إنتر ميلان

وستنقل المباراة الودية كالعادة على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، على القناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد 11084، ومعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء الودي بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان قبيل بدء الموسم الجديد 2023-2024، المعلق اليمني حسن العيدروس على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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تشكيلة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

وسيدخل المدرب الإسباني لويس إنريكي المباراة أمام منافسه إنتر ميلان في المباراة الودية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

دفاع باريس: لايفن كورزاوا، دانيلو، ميلان شكرينار، ماركينهوس.

خط الوسط: وارن إيمري، مانويل أوجارت، فيتور فيريرا.

مركز هجوم الفريق: ماركو أسينسيو، هوغو إيكيتيكي، إسماعيل غربي.

تدريبات باريس سان جيرمان
تدريبات باريس سان جيرمان

وحقق باريس سان جيرمان فوزاً من أصل 3 مباريات ودية خاضها خلال الأسابيع الماضية، حيث حقق الفوز على لوهافر وتعادل أمام النصر السعودي، كما وتلقى الخسارة أمام سيريزو أوساكا.

يذكر أن باريس سان جيرمان سيختتم مبارياته الودية بمواجهة جونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، قبيل لقاء لوريان في ال12 من الشهر الجاري في أولى منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم للدفاع عن لقبه.

المصدروطن + باريس سان جيرمان تويتر + إنتر ميلان تويتر

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