الإثنين, يوليو 31, 2023
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رياضة

من هو المغربي رضا سليم لاعب الأهلي المصري الجديد هذا الصيف؟!

رضا سليم، النجم المغربي الصاعد، ينضم إلى الأهلي المصري: تعرف على تفاصيل الصفقة ومسيرة اللاعب في عالم كرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
من هو المغربي رضا سليم
النجم المغربي رضا سليم
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وطن- أعلن الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم المنصرم، تعاقده مع النجم المغربي رضا سليم، صاحب 23 عاماً، قادماً من صفوف نادي الجيش الملكي المغربي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال نادي الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي، ” انضمام رضا سليم، مهاجم الجيش الملكي المغربي إلى صفوف الفريق  لمدة 4 سنوات”. أي حتى صيف عام 2027.

تعاقد الأهلي مع المغربي رضا سليم

وأردف بيان النادي، ” يحق للاعب إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا رغب الأهلي في ذلك، كما وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب”.

فيما لم يكشف النادي عن تفاصيل صفقة التوقيع المالية مع النجم المغربي الدولي رضا سليم  لاعب جناح الجيش الملكي السابق.

كما وتعد صفقة المغربي رضا سليم، هي ثاني صفقات الأهلي المصري. (المارد الأحمر) في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، بعد نجاحه في التعاقد مع النجم المصري إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق.

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وكان فريق الأهلي المصري قد تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر، بعد فوزه النظيف على الداخلية. بهدفين دون مقابل، ليستعد للقاء المصري البورسعيدي في الدور القادم، الخميس.

رضا سليم المغربي
رضا سليم المغربي

من هو اللاعب المغربي رضا سليم؟!

اللاعب رضا سليم، لاعب كرة مغربي محترف، من مواليد شهر أكتوبر عام 1999. (23 عاماً)، يلعب في مركز الجناح.

كما وبدأ مسيرته الكروية للاعب المغربي سليم مع صفوف نادي الجيش الملكي في عام 2019، قبل أن يوقع مع الأهلي المصري في سوق الانتقالات هذا الصيف.

وتوج  المغربي رضا سليم مع نادي الجيش الملكي خلال مشواره الكروي بالبطولة الوطنية المغربية في موسم 2022-2023 وكأس العرش 2020.

كما وحقق لقب بطولة أمم أفريقيا للمحليين عام 2020 مع منتخب المغرب (أسود الأطلس).

أما على صعيد جوائزه الفردية، فقد نال اللاعب المغربي سليم جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري المغربي عام 2020، وأفضل لاعب في الدوري المغربي في عام 2023.

المصدروطن + الأهلي المصري تويتر

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