مسؤولة حقوقية شبهت السجون بفنادق 5 نجوم.. كيف ردّ عليها المصريون؟

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وطن- أثارت تصريحات لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المدعوم من الدولة في مصر، انتقادات على الإنترنت بعد مقارنة مجمع السجون بالإقامة الفاخرة.

وتحدثت مشيرة محمود خطاب ، في مقابلة على قناة “صدى البلد”، عن التغييرات التي أدخلت لصالح المعتقلين في السجون، وقارنت مجمع سجن وادي النطرون الكبير بـ “فندق خمس نجوم”.

رد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بملاحظات ساخرة، وركزوا على استخدام مصطلح “نزلاء” للإشارة إلى المعتقلين، سأل أحد المستخدمين : “ما هي متطلبات القبول؟”، في إشارة ساخرة إلى رغبته في الإقامة بالسجن.

وقال ناشط آخر بسخرية، إن هذا السجن مثل معظم الفنادق، حيث يتواجد به 15 شخصًا في الغرفة.

#الشروق مشيرة خطاب: مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون أشبه بفندق 5 نجومhttps://t.co/X3t4QhWgCK pic.twitter.com/flaaaeYtW4 — Shorouk News (@Shorouk_News) July 30, 2023

كما دعت ناشطة، مشيرة خطاب لأن تمكث في السجن رفقة أطفالها وزوجها لمدة أسبوع أو أسبوعين، وتلتزم بما يجب أن يلتزم به النزلاء (السجناء).

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فيما قال أحد المستخدمين إن التصريحات كانت “غريبة للغاية”، مضيفًا أنها كانت المرة الأولى التي يشاهدون فيها إعلانًا للسجون ، وقال آخر إن خطاب كانت تحاول “تملق نفسها بالسلطة”.

في غضون ذلك ، وصفت المحامية والناشطة الحقوقية مي السداني، تصريحات خطاب بأنها ليست فقط غير دقيقة إلى حد بعي ، ولكن أيضًا محو مزعج للتجارب التي عاشها المعتقلون.

The head of Egypt's National Council for Human Rights compares the new prison complex in Wadi al-Natroun to a "five-star hotel." Comments like these are not only wildly inaccurate, but also a disturbing erasure of the lived experiences of detainees https://t.co/6P9F2V68oL pic.twitter.com/FJgy4Ldzc6 — Mai El-Sadany (@maitelsadany) July 30, 2023

وسجن وادي النطرون هو أحد مجمعين تم إطلاقهما كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر في عام 2021 ، والتي تضمنت خططًا لتحديث السجون.

انتقادات حقوقية لمصر

وتعرضت مصر لانتقادات شديدة من جماعات حقوقية تقول إن المنشآت لا تفي بالمعايير الدولية، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مقطع فيديو من إنتاج الحكومة عام 2021 عن السجن، بأنه “صورة كاريكاتورية لحياة تأهيلية شاعرية تغطي واقعًا شريرًا للغاية لنظام السجون المسيء في مصر ومحاولة فجة لمحو الصدمة التي يعيشها الآلاف من السجناء وعائلاتهم”.

وإلى جانب إطلاق وادي النطرون ، افتتحت السلطات مجمع سجون بدر ، المعروف رسميًا باسم مركز بدر للإصلاح والتأهيل ، ويقع على بعد 70 كيلومترًا شمال شرق القاهرة.

ويضم مجمع بدر ثلاثة سجون، بما في ذلك بدر 3 ، وهناك تم احتجاز العديد من السجناء السياسيين البارزين بعد نقلهم من مجمع سجن طرة سيئ السمعة في منتصف عام 2022.

واستنكرت عدة منظمات حقوقية مصرية ودولية ضعف معايير حقوق الإنسان في بدر 3 ، والتي قالت إنها أدت إلى مقتل العديد من المعتقلين وأدت إلى إضراب جماعي عن الطعام، وقالت منظمة العفو الدولية إن ظروف الاعتقال لديها “مماثلة أو أسوأ” من طرة.

وتخضع مصر منذ فترة طويلة للمراقبة من قبل جماعات حقوق الإنسان بسبب معاملتها اللاإنسانية للسجناء.

ومنذ أن أصبح رئيسًا في عام 2014 ، بنى عبد الفتاح السيسي ما لا يقل عن 28 سجناً جديداً ، أي أكثر من ثلث العدد الإجمالي لمصر ، والذي يقدر الآن بـ 81 سجناً.

وقد روّج لمركزي بدر ووادي النطرون كنماذج في الامتثال لحقوق الإنسان ، على الرغم من أن الجماعات الحقوقية انتقدت منشآت الاحتجاز هذه.

وفاة معتقلين في السجون

في مارس من هذا العام ، توفي عضو سابق في البرلمان المصري في مجمع سجون وادي النطرون. وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، توفي رجب محمد أبو زيد زير بعد تدهور صحته داخل زنزانته في السجن. وكانت أسرته قد طلبت في فبراير / شباط الإفراج عنه لأسباب طبية بسبب تدهور صحته.

وتوفي سجين آخر ، وهو محمد مصطفى سيد أحمد ، 55 عاماً من القاهرة ، داخل زنزانته في نفس مجمع السجن نتيجة إهمال طبي من مستشفى السجن.