مسؤولة حقوقية شبهت السجون بفنادق 5 نجوم.. كيف ردّ عليها المصريون؟

وطن- أثارت تصريحات لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المدعوم من الدولة في مصر، انتقادات على الإنترنت بعد مقارنة مجمع السجون بالإقامة الفاخرة.

وتحدثت مشيرة محمود خطاب ، في مقابلة على قناة “صدى البلد”، عن التغييرات التي أدخلت لصالح المعتقلين في السجون، وقارنت مجمع سجن وادي النطرون الكبير بـ “فندق خمس نجوم”.

رد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بملاحظات ساخرة، وركزوا على استخدام مصطلح “نزلاء” للإشارة إلى المعتقلين، سأل أحد المستخدمين : “ما هي متطلبات القبول؟”، في إشارة ساخرة إلى رغبته في الإقامة بالسجن.

وقال ناشط آخر بسخرية، إن هذا السجن مثل معظم الفنادق، حيث يتواجد به 15 شخصًا في الغرفة.

كما دعت ناشطة، مشيرة خطاب لأن تمكث في السجن رفقة أطفالها وزوجها لمدة أسبوع أو أسبوعين، وتلتزم بما يجب أن يلتزم به النزلاء (السجناء).

فيما قال أحد المستخدمين إن التصريحات كانت “غريبة للغاية”، مضيفًا أنها كانت المرة الأولى التي يشاهدون فيها إعلانًا للسجون ، وقال آخر إن خطاب كانت تحاول “تملق نفسها بالسلطة”.

في غضون ذلك ، وصفت المحامية والناشطة الحقوقية مي السداني، تصريحات خطاب بأنها ليست فقط غير دقيقة إلى حد بعي ، ولكن أيضًا محو مزعج للتجارب التي عاشها المعتقلون.

The head of Egypt's National Council for Human Rights compares the new prison complex in Wadi al-Natroun to a "five-star hotel."

Comments like these are not only wildly inaccurate, but also a disturbing erasure of the lived experiences of detainees https://t.co/6P9F2V68oL pic.twitter.com/FJgy4Ldzc6

— Mai El-Sadany (@maitelsadany) July 30, 2023