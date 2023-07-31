الإثنين, يوليو 31, 2023
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لماذا تختلف الأرداف عن بعضها البعض.. وماذا يقول شكلها عنك؟

"توجد أشكال مختلفة من الأرداف".

كتب معالي بن عمر
اختلاف حجم الأرداف
اختلاف حجم الأرداف
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وطن-في الحقيقة، يوجد بالفعل عدة أشكال من الأرداف؛ على غرار: الأرداف على شكل حرف H،وC، وA، وO، وV.

لطالما كانت الأرداف مثيرة للغاية، وذات قيمة جمالية تختلف من شخص لآخر. لكن، أحيانًا ننسى أن نخوض في مورفولوجيا الأرداف، ونتساءل عن سبب اختلاف أحجامها وأشكالها. بحسب ما نشرته مجلة “سانتي ماغازين” الفرنسية.

تذكير تشريحي بسيط

تلك الأعضاء التي يطلق عليها عادة اسم؛ الأرداف، هي الأجزاء السميكة والعضلية الموجودة في الجزء الخلفي من الجسم، أي أسفل الظهر. وهي تتألف بشكل أساسي من العضلات، بما في ذلك الأرداف الكبيرة والأرداف المتوسطة والأرداف الصغيرة.

أشكال الأرداف المختلفة
الأرداف

تدعمنا الأرداف عندما نجلس وتلعب دورًا مهمًا في وضعية الجلوس وتوازننا بشكل عام. كما تساعدنا أيضًا على القيام بالعديد من حركات الجسم، مثل ثني الوركين.

وقد يختلف حجمها وشكلها ومظهرها اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر، اعتمادًا على العديد من العوامل مثل الجنس، وعلم الوراثة، والنشاط البدني، والتمثيل الغذائي. وبصرف النظر عن وظيفتها البدنية، فالأرداف ترمز في مختلف الثقافات والمجتمعات إلى الجمال والجاذبية، وفق ترجمة “وطن“.

هناك أشكال مختلفة من الأرداف، وفي الواقع، يتم تمييز العديد منها من خلال موضع الحوض، وعظام الوركين، وتوزيع الدهون، وحجم عضلات الألوية والطريقة التي ترتبط بها العضلات بعظم الفخذ.

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العديد من العوامل الفردية؛ هي أساس هذا التنوع؛ مثل الجنس والعمر وعلم الوراثة وحالة الصحة والتاريخ الطبي، والاضطرابات الهرمونية. وفي الواقع ، هناك بعض الخصائص التشريحية، مثل بنية العظام، وتوزيع العضلات والدهون، والوراثة. وعادة ما يكون لدى النساء مستويات أعلى من هرمون الاستروجين، ما يعزز تخزين الدهون في الأرداف والوركين والفخذين. أما الرجال، تُوزّع مختلف الدهون لديهم في البطن.

تؤثر التمثيل الغذائي والغذاء والنشاط البدني أيضًا على شكل الأرداف، فبعض الألعاب الرياضية تجعل من الممكن نحت الأرداف لمنحها مظهرًا أكثر ثباتًا. ويمكن أن يساهم نقص التمرين أو نمط الحياة المستقرة في انخفاض حجم العضلات وتراكم الدهون والسيلوليت في منطقة الأرداف.

على أي حال، من المهم أن تتذكر أن جميع أشكال الأرداف جميلة، وأهم شيء هو أن تشعر بالرضا عن نفسك والحفاظ على صحتك.

ما هي أشكال الأرداف المختلفة وكيفية التعرف على لك؟

أفضل تصنيف للأرداف يعود للفنان الأميركي ماثيو شولمان. خلال حياته المهنية، فحص ما يقارب من 50000 زوج من الأرداف من 35 دولة، وأصدر ماثيو شولمان ملامح الأرداف الخمسة الأكثر شيوعًا؛ وهي الأرداف على شكل حرف H،وC، وA، وO، وV

الأرداف في O (الأرداف المستديرة)
أنواع الأرداف المختلفة

الأرداف على شكل حرف O (الأرداف المستديرة)

الأرداف المستديرة، عادة كا تكون منحنية إلى حد ما وكثيرة من جميع الزوايا. حجمها جيد وهي هدف لجميع النساء.

الأرداف على شكل حرف A (الأرداف في شكل قلب أو كمثرى)

الأرداف على شكل قلب، أو الكمثرى؛، هي الأرداف المستديرة من ناحية الوركين والتي تكون الدهون أكثر موجودة في أسفل الأرداف. هذه الأرداف تتسع تحت عظام الورك.

الأرداف على شكل حرف H (الأرداف المستقيمة)

تتميز الأرداف بالوركين غير المميزة أو غير محددة. لديهم انحناء طفيف وقد تبدو رياضية، لكنها عمومًا مسطحة أكثر من الأرداف، مع محيط أكثر استقامة.

الأرداف على شكل حرف C (الأرداف المربعة)

تتضمن الأرداف المربعة التي تسمى أيضًا الأرداف على شكل حرف C، وركين قصيرين، وحوضًا غير متسعًا، ما يعطي الأرداف شكلاً مربعًا.

الأرداف على شكل حرف V (الأرداف المقلوبة المثلث)

الأرداف على شكل مثلث مقلوب، والتي تسمى أيضًا الأرداف على شكل حرف V، مجوفة إلى حد ما في الوركين ومسطحة. يقول الدكتور شولمان، هذا الشكل من الأرداف أمر شائع لدى النساء اللواتي تكون أكتفاهن واسعةً وأوركاهنّ ضيّقة، وإذا كان الخط الفاصل بين الحوض والوركين يميل إلى الداخل، فإن الأرداف تأخذ شكل حرف V من الخلف”.

يمكن أن يكون لدى العديد من الأشخاص خصائص أو أشكال مختلطة لا تتوافق تمامًا مع فئة محددة.
اختلاف أنواع الأرداف

على أي حال، من المهم ملاحظة أن هذه الفئات ليست شاملة. يمكن أن يكون لدى العديد من الأشخاص خصائص أو أشكال مختلطة لا تتوافق تمامًا مع فئة محددة.

المصدرسانتي ماغازين-ترجمة وتحرير وطن

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