قلق وجدل.. أحدث ظهور لملك المغرب محمد السادس يكشف حقيقة وضعه الصحي (فيديو)

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وطن- تماشياً مع ما تفرضه مسؤوليات الحكم في المملكة، ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، اليوم الاثنين، تخرّج دفعات من المدارس العسكرية وشبه العسكرية.

وأطلّ الملك محمد السادس بساحة المشور في القصر الملكي بتطوان، بمناسبة تخليد الذكرى 24 لعيد العرش.

حيث حضر حفل أداء القسم من طرف ضباط أفواج 2020 و2021 و2022، و2023 المتخرجين من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وأيضاً ضباط الصف الذين ترقوا في درجة ضابط ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية.

وأطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس على هذه الأفواج اسم “صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم”، وهي شقيقته ذائعة الصيت عالمياً والتي ما فتئت تُعوضه في مناسبات دولية، شأن خلال حضورها حفل تنصيب ملك بريطانيا تشارلز الثالث، قبل أشهر.

تطوان – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بعد زوال اليوم الاثنين بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان، pic.twitter.com/dkGXzKSTNT — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) July 31, 2023

وفي أحدث ظهور له، يُسمع الملك محمد السادس وهو يكابد نفسه لإلقاء خطابه بطريقة سليمة وغير مثيرة لأي إحراج أو بلبلة قد تزيد من حدة الادعاءات المنتشرة أساساً حول صحته.

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وحول إمكانية تنازله في أي وقت عن عرشه لولي عهده، الأمير مولاي الحسن.

ورغم ظهور الملك محمد السادس بشكل علني، وإلقائه خطابا مباشرا إلا أن الجدل حول وضحه الصحي استمر، خاصة وأنه ظهر شاحبا وفقد وزنا كبيرا من كتلته الجسدية التي اشتهر بها.

الملك محمد السادس يخطب على المباشر

ألقى الملك على شرف التشكيلات العسكرية وشبه العسكرية كلمة – بعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني- قال فيها:“حالت ظروف الوباء دون استقبال الأفواج الأخيرة، من خريجي المدارس والمعاهد العسكرية والأمنية والترابية. ويسعدنا أن نلتقي بكم اليوم لأداء القسم أمام جلالتنا، بصفتنا القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة، للقوات المسلحة الملكية”.

وتابع “مما يزيد من اعتزازنا ما وفرناه لكم من تكوين حديث وتأهيل مستمر، وما تتحلى به قواتنا من تجند ويقظة والتزام في النهوض بواجبها الوطني، وقد قررنا أن نطلق على الأفواج الأربعة، من 2020 إلى 2023، اسم “صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم”؛ اعتبارا لمكانتها لدينا ولدى شعبنا الوفي، وتقديرا لما تقوم به في مجال الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وفي خدمة قضايا المرأة والطفولة”.

#عيد_العرش 🎥 جلالة الملك يترأس حفل أداء القسم من طرف ضباط أفواج 2020 و2021 و2022، و2023 المتخرجين من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية. وقد اطلق جلالته على الافواج الأربعة إسم "صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم" pic.twitter.com/45UUsWCous — 2M.ma (@2MInteractive) July 31, 2023

وأضاف “فكونوا، رعاكم الله، في مستوى ما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقكم، من استقامة وانضباط، وغيرة وطنية صادقة؛ أوفياء لشعاركم الخالد: الله، الوطن، الملك”.

أين اختفى مرض محمد السادس؟

يُعدّ حضور العاهل المغربي محمد السادس خلال هذا الحفل الرسمي، حدثاً نادراً في السنوات الأخيرة، حيث شهدت حالته الصحية تدهوراً مستمراً على فترات متباينة حالت في مرّات دون إتمام مواعيده المُبرجمة مسبقاً سواء داخل المملكة أو خارجها.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية، أشارت منذ سنوات لمرض الملك محمد السادس بـ داء الساركويد (Sarcoidosis)، أو ما يعرف بالغرناوية، وهو مرض مناعي ذاتي ينتج عن حدوث التهاب يؤدي بدوره إلى نمو أورام حبيبية أو بقع صغيرة من الأنسجة الحمراء والمتورمة في أي جزء من جسم الإنسان.

وتعد العقد الليمفاوية، والرئتين، والعيون، والجلد، والكبد، والقلب، والطحال، والدماغ من أكثر الأماكن انتشاراً وتؤثر تلك الأورام على سلامة ووظيفة العضو المصاب.