فاكهة حمراء مقرمشة تقلل من التوتر وتحسن صحة القلب والنوم

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وطن-بالإضافة إلى أنها فاكهة حمراء بحجم صغير ولذيذة، فهي لها مذاق حلو ومنعش، ويمكن أن توفر فوائد مدهشة لصحتك. لهذه الفاكهة-التي غالبًا ما يتم تجاهل منافعها-خصائص تساعد على تقليل التوتر وتحسين جودة النوم وحماية صحة القلب.

وفيما يلي استعرضت مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، أسرار هذه الفاكهة الحمراء وكيفية دمجها في نظامك الغذائي، بحيث يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في حياتك.

اكتشاف سر الفاكهة الحمراء

هذه الفاكهة؛ هي Cherry، وهو توت أحمر صغير يتميّز بنكهته المثيرة وملمسه المقرمش. وعلى الرغم من أنه يرتبط في كثير من الأحيان بالحلويات والمشروبات اللذيذة، فإن الكرز لديه منافع غذائية مثيرة تجعله من الأطعمة ذات الخصائص الفريدة. فهل تريد أن تعرف كيف يمكن لهذه الثمار الصغيرة تحسين نوعية حياتك؟

مكافحة الإجهاد بمضادات الأكسدة القوية

للكرز وفرة في مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين وحمض الأسكوربيك (فيتامين C). هذه المواد المضادة للأكسدة تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، وهو عامل رئيسي في مكافحة شيخوخة الخلايا وظهور الأمراض المزمنة. من خلال الحد من الإجهاد التأكسدي، يمكن أن يساعدك الكرز على الشعور بمزيد من الاسترخاء وتحسّن صحتك العامة، وفق ترجمة “وطن“.

تحسين جودة النوم

سر آخر للكرز؛ وهو قدرته على تحسين جودة النوم. هذه الثمار الصغيرة هي واحدة من أغنى المصادر الطبيعية التي تحتوي على الميلاتونين، وهو هرمون ينظم دورة النوم ويساعد على التوفيق بينه. أظهرت الدراسات أن شرب عصير الكرز أو تناول الكرز الطازج يمكن أن يزيد من مستويات الميلاتونين في الجسم ويحسن مدة ونوعية النوم، ما سيتيح لك الشعور بمزيد من الراحةن بحيث تكون في نشاط كل صباح.

يحافظ على صحة القلب

يحافظ الكرز على صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يساعد محتوى البوتاسيوم في الحفاظ على استقرار ضغط الدم، وهو أمر ضروري لصحة القلب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأنثوسيانين الموجود في الكرز أن يقلل من مستويات الكوليسترول LDL (الكوليسترول السيئ) ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. من خلال تضمين الكرز في نظامك الغذائي، فأنت تساهم في حماية أهم أعضاء جسمك.

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تنوع الاستخدام في المطبخ

بالإضافة إلى جميع فوائده الصحية، فإن الكرز متعدد الاستخدامات، إذ يمكنك الاستمتاع بها طازجًا مثل تناوله في وجبة صباحية خفيفة ولذيذة، أو إضافته إلى السلطات لمنحها لمسة فريدة، أو دمجه في العصائر والمشوربات الطبيعية. كما أنه خيار ممتاز للحلويات والمربى والصلصات، ما يتيح لك الاستمتاع بنكهته في مجموعة واسعة من الأطباق.

استفد من فوائد الكرز!

بعد أن عرفت سر الفاكهة الحمراء المقرمشة، فقد حان الوقت لدمج الكرز في نظامك الغذائي للاستفادة من جميع فوائده. سواء أكانت تقلل من التوتر، أو تحسين النوم أو العناية بصحة قلبك، فإن هذه الفواكه الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا على مستوى صحتك.