علاء مبارك يُفحم لواء متقاعدا تحدث عن كواليس حبس والده المخلوع

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وطن- علق علاء مبارك ابن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على تصريحات مدير قطاع مصلحة السجون الأسبق محمد نجيب، تحدث فيها عن الرئيس المخلوع، وموقفه من نقله للمستشفى أثناء محاكمته بعد تنحيه عن الحكم في أعقاب ثورة 25 يناير.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“، نقل علاء مبارك ما قاله محمد نجيب خلال لقائه مع قناة “العربية”، حيث قال الأخير: “اتصل بي مكتب النائب العام (عبد المجيد محمود) وقال لي اعمل حسابك ان لو حسني مبارك خد حكم حايجي من المحكمة عليك”.

وعلق علاء مبارك قائلا: “فات على ضيف الحلقة أن يوضح أن اللجان الطبية المشكلة بقرار من النائب العام نفسه أوصت بأن حالة مبارك لا تسمح بنقله الي مستشفى السجن”.

وأضاف أن هذّه التقارير استندت عليها المحكمة لتقرر بقاءه تحت الرعاية الطبية اللازمة بالمركز الطبي العالمي طوال فترة المحاكمة وحتى يوم صدور الحكم.

ووفق تغريدة علاء مبارك، كان النائب العام قد تقدم للمحكمة في جلسة المرافعة الأخيرة يوم ٢٠١٢/٢/٢٢، بخطاب مرفق به تقرير للجنة الشؤون الصحية بمجلس الشعب آنذاك (مجلس النواب حاليا)، يوصي بنقل مبارك لمستشفى السجن.

ولفت إلى أن هذا الأمر أثار غضب رئيس المحكمة باعتباره تدخلا من قبل السلطة التشريعية في شؤون السلطة القضائية، وتابع: “ما كان يجب علي النائب العام أن يقبل عرضه على المحكمة ولذلك طرحته المحكمة جانبا”.

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وأوضح علاء مبارك أنه لم يكن أمام النائب العام قبل صدور الحكم يوم ٢٠١٢/٦/٢ أو بعده وقبل نقل مبارك لمستشفى السجن أي تقارير طبية جديدة تسمح بنقله، ومع ذلك وما ان خرجت القضية من حوزة المحكمة بصدور الحكم أمر النائب العام عبد المجيد محمود بنقله على الفور.

وعقب علاء مبارك على ذلك قائلا: “التاريخ لا بد ان يكشف الحقائق كامله. الله يرحمك يا مبارك”.

برنامج الذاكرة السياسية، قناة العربية، المذاع الأسبوع الماضي: " اتصل بي مكتب النائب العام (عبد المجيد محمود) وقال لي اعمل حسابك ان لو حسني مبارك خد حكم حايجي من المحكمة عليك" فات على ضيف الحلقة أن يوضح أن اللجان الطبية المشكلة بقرار من النائب العام نفسه اوصت بأن حالة مبارك لا… pic.twitter.com/d9cMnOZrDw — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 30, 2023

تصريحات محمد نجيب عن مبارك

يُشار إلى أنه خلال المقابلة، روى نجيب كواليس لحظة وصول مبارك إلى السجن لأول مرة عقب الحكم عليه بالسجن المؤبد عام 2012، ورفضه النزول من المروحية إلى السجن، وما طلبه حتى يوافق على النزول من الطائرة.

وقال نجيب إن النيابة العامة المصرية، أجرت اتصالات مع مصلحة السجون، ونسقت معها استعدادًا لاستقبال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، داخل سجن طرة لأول مرة.

وروى نجيب: “في البداية اتصل بي مكتب السيد النائب العام، وقال استعدوا في حال صدور حكم ضد حسني مبارك، سيأتي من المحكمة إليك مباشرة، وبالفعل قام ضباط القوات المسلحة والطيران بمعاينة منطقة السجن، وحددوا مكانًا لمهبط الطائرة في السجن”.

وأشار إلى أنه عقب صدور الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة ضد حسني مبارك، تم نقله جوًّا إلى سجن طرة.

ولفت إلى أن المروحية بعد أن هبطت قرب سجن طرة، ظلت لمدة نصف ساعة لم يخرج منها أحد، وبعدها نزل قائد الحرس، وكان بمفرده مع مبارك ونجليه واثنين من الطيارين.

وروى اللواء المتقاقد: “قائد الحرس قال إن الرئيس يرفض النزول، سألته لماذا يرفض النزول؟ قال إنه مستاء جدًّا، وقال لي: لا يمكن أن أنزل، اصعد إليه وتحدث معه، وستتمكن بطبيعتك وهدوئك من إقناعه بالنزول من الطائرة، فقلت لقائد الحرس: تعال اصعد معي، وكان هذا أول لقاء مباشر لي مع الرئيس مبارك”.

وأضاف نجيب: “بعد عدة محاولات، شارك فيها نجلاه جمال وعلاء، استطعنا إقناع مبارك بالنزول من الطائرة”.

ووافق مبارك على النزول من المروحية، بشرط إحضار أطبائه المتخصصين إلى السجن، وأضاف: “قال لي مبارك: أنا مشترك في التأمين الصحي، في مستشفى الجلاء العسكري، في هذا التوقيت شعرت بضعفه، وأنه لا يملك المال (كان قد صدر قرار بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته)، ولا يملك غير أن يتوجه إلى العلاج على نفقة الدولة”.

وأوضح اللواء نجيب: “لجوء مبارك إلى العلاج على نفقة الدولة، أثّر في نفسيته، فطلبت منه أن يطمئن، فنحن لدينا في السجن علاج ولدينا مجموعة من أفضل الأطباء، فقال مبارك أنا لي فريق طبي متخصص، وطلب حضورهم”.

وأكد “نجيب” أن من حقه كمسؤول عن السجن إحضار الفريق الطبي الخاص بالرئيس، وليس في هذا أي مخالفة للنظم والقوانين.