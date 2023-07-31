الإثنين, يوليو 31, 2023
الرئيسيةحياتنادنيا بطمة تهين الملك محمد السادس وتدوس صورته دون قصد.. شاهد ردة...
حياتنا

دنيا بطمة تهين الملك محمد السادس وتدوس صورته دون قصد.. شاهد ردة فعلها حينما انتبهت

بالتزامن مع الذكرى الرابعة والعشرين لجلوسه على العرش، قدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة تهانيها للملك محمد السادس.

كتب سالم حنفي
دنيا بطمة تهين الملك محمد السادس وتدوس صورته دون قصد.. شاهد ردة فعلها حينما انتبهت
دنيا بطمة ومحمد السادس
- Advertisement -

وطن- ونشرت دنيا بطمة عبر خاصية “استوري” على “انستغرام” صورة للملك محمد السادس تحت شعار “الله.. الوطن.. الملك”، مع تعليق:” بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد نجدد البيعة والولاء لقائدنا العظيم سليل الشرفاء العلويين الأمجاد أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس”.

وواصلت دنيا بطمة الدعاء للملك قائلة:”نصره الله وأيده ورزقه الصحة والعافية.. أدامك الله سيدي لنا قائدا ملهما وفخرًا وعزًا لهذا الوطن وحفظ المولى بلدنا من كل شر.”

ومن ناحية أخرى، تورطت دنيا بطمة وإن كان بغير قصد بإهانة كبيرة للملك محمد السادس خلال إقامتها إحدى حفلات الزفاف، وذلك بحسب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “انستغرام“.

وظهرت دنيا بطمة أثناء إقامتها حفل الزفاف وهي تتفاعل بشدة مع الحضور الذين استمتعوا بكل ما قدمته مرتدية القفطان المغربي.
وبينما كانت دنيا بطمة تتفاعل مع سيدة كانت ترقص بجانبها وتقوم برمي “النقطة” عليها ووضعها للأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك محمد السادس في جيب القفطان على صدرها، سقط الكثير من الاوراق لنقدية على الارض ما جعل دنيا بطمة تدوس عليها أثناء غنائها.

وأظهر الفيديو كذلك لحظة تنبه دنيا بطمة للأمر، ما دفعها للالتفات للخلف وتوجيه بعض التعليمات لإحدى العازفات في الفرقة والتنبيه عليها بلملمة الأوراق النقدية الملقاه على الأرض، وهو ما ما قامت السيدة بتنفيذه على الفور.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

قواعد عسكرية مغربية إسرائيلية على حدود الجزائر.. ديبلوماسي مغربي يكشف المستور

تقارير

موقع إسباني: خطر يهدد حياة الوريث الغامض لأطول سلالة حاكمة في العالم

حياتنا

دنيا بطمة في ظهور مثير على سريرها لتكشف للجمهور ما تشعر به (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة تفقد أسنانها بعد تعرضها لضرب مُبرح.. والحرب تشتعل!

الهدهد

جاسوس مغربي جندته مخابرات محمد السادس أمام القضاء الألماني.. ومفاجأة للجزائريين

تقارير

ابن سلمان ضيف ملك المغرب على البحر وجلسة مغلقة.. فندق شهير حُجز له بالكامل

حياتنا

دنيا بطمة تتخطى أزمة خربوشة بفستان قصير وحمالات صدر وبيكيني خيط (شاهد)

تقارير

“رصيف صيد السمك” يفجر موجة غضب ضد ملك المغرب في السنغال.. ما القصة؟

الهدهد

تعليق ناري من الخارجية الجزائرية على اعتراف إسرائيل بالصحراء الغربية.. ماذا قالت؟

حياتنا

شقيقة دنيا بطمة في وضع حميمي مع زوجها والجمهور يهاجمها! (شاهد)

الهدهد

محمد السادس في ورطة.. فرح باعتراف “نتنياهو” بمغربية الصحراء فوجهت له الصين لطمة!

الهدهد

“أمير المؤمنين” محمد السادس يتغزل في نتنياهو ويوجه له دعوة خاصة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الملكة رانيا تنشر صورا مثيرة للأمير هاشم.. عذبت قلوب المراهقات وطلبات زواج بالمئات

تشكيلة النصر ضد الاتحاد المنستيري والتوقيت في البطولة العربية للأندية

الكبتاغون في العراق.. سرطان قادم من دول الجوار تكافحه السلطات

تسريب صور حميمية لـِ”جيف بيزوس” مع عشيقته على متن يخته الفاخر! (شاهد)

أربعة أشياء لا ينبغي وضعها في الفرن لأنها يمكن أن تشكل خطرًا على صحتك

نسرين طافش تعيش غرور ما بعد الطلاق.. إبراز أنوثة متعمد وسط حقل دوار الشمس

دراسة هذه الاختصاصات في جامعة هارفارد مجاني.. وعدد قليل من الناس يعرفون ذلك

هل نادي ليفربول مُهتم بصفقة مبابي هذا الصيف؟! صحفي موثوق يُجيب على ذلك

الأمير علي بن الحسين جعل جسده درعاً لإنقاذ الملك عبدالله الثاني بعد اعتراض مواطن لموكبه (شاهد)

“الجيش يقف وراءه”.. حقوقي مصري يكشف تفاصيل صادمة عن هجوم العريش

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC