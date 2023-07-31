دنيا بطمة تهين الملك محمد السادس وتدوس صورته دون قصد.. شاهد ردة فعلها حينما انتبهت

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وطن- ونشرت دنيا بطمة عبر خاصية “استوري” على “انستغرام” صورة للملك محمد السادس تحت شعار “الله.. الوطن.. الملك”، مع تعليق:” بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد نجدد البيعة والولاء لقائدنا العظيم سليل الشرفاء العلويين الأمجاد أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس”.

وواصلت دنيا بطمة الدعاء للملك قائلة:”نصره الله وأيده ورزقه الصحة والعافية.. أدامك الله سيدي لنا قائدا ملهما وفخرًا وعزًا لهذا الوطن وحفظ المولى بلدنا من كل شر.”

ومن ناحية أخرى، تورطت دنيا بطمة وإن كان بغير قصد بإهانة كبيرة للملك محمد السادس خلال إقامتها إحدى حفلات الزفاف، وذلك بحسب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “انستغرام“.

وظهرت دنيا بطمة أثناء إقامتها حفل الزفاف وهي تتفاعل بشدة مع الحضور الذين استمتعوا بكل ما قدمته مرتدية القفطان المغربي.

وبينما كانت دنيا بطمة تتفاعل مع سيدة كانت ترقص بجانبها وتقوم برمي “النقطة” عليها ووضعها للأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك محمد السادس في جيب القفطان على صدرها، سقط الكثير من الاوراق لنقدية على الارض ما جعل دنيا بطمة تدوس عليها أثناء غنائها.

وأظهر الفيديو كذلك لحظة تنبه دنيا بطمة للأمر، ما دفعها للالتفات للخلف وتوجيه بعض التعليمات لإحدى العازفات في الفرقة والتنبيه عليها بلملمة الأوراق النقدية الملقاه على الأرض، وهو ما ما قامت السيدة بتنفيذه على الفور.