الإثنين, يوليو 31, 2023
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رياضة

تشكيلة النصر ضد الاتحاد المنستيري والتوقيت في البطولة العربية للأندية

منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة النصر ضد الاتحاد المنستيري
تشكيلة النصر ضد الاتحاد المنستيري
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وطن- يخوض فريق النصر السعودي مواجهة في المتناول أمام الاتحاد المنستيري التونسي، الاثنين، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية 2023.

وستقام مباراة النصر ضد الاتحاد المنستيري التونسي، على ملعب ( الملك فهد الرياضي) بالطائف، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

توقيت النصر ضد الاتحاد المنستيري

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

فيما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة النصر ضد الاتحاد المنستيري

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة النصر والاتحاد المنستيري، على قنوات (SSC) العربية السعودية، المعلق فهد العتيبي.

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وستبث وقائع مجريات اللقاء بين كلا الفريقين في منافسات البطولة العربية للأندية، على قناة (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12562، ومعدل الترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

تشكيلة النصر ضد الاتحاد المنستيري  

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة أمام الاتحاد المنستيري التونسي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: نوافق العقيدي.

دفاع التشكيلة: سلطان الغنام، علي العوجاني، عبد الله مادو، تيليس.

تدريبات النصر السعودي
تدريبات النصر السعودي

خط الوسط: سيكو فوفانا، بروزوفيتش، تاليسكا، خالد الغنام، عبد الرحمن غريب.

خط هجوم الفريق: كريستيانو رونالدو.

وكان فريق النصر السعودي قد تعادل في أول مبارياته بالبطولة العربية للأندية 2023، أمام الشباب سلبياً بدون أي من الأهداف.

ترتيب النصر السعودي في البطولة العربية للأندية 2023

ويحتل فريق النصر وصافة جدول ترتيب دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023، برصيد نقطة واحدة، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك المصري برصيد 3 نقاط.

بينما يتذيل الفريق المنافس الاتحاد المنستيري التونسي في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط.

المصدروطن + النصر السعودي تويتر +الاتحاد المنسيتري تويتر

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