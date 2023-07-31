ترتيب الزمالك في البطولة العربية للأندية بعد خسارته أمام الشباب السعودي

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وطن- تلقى الزمالك المصري الخسارة أمام الشباب السعودي، الاثنين، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023، بهدف نظيف دون رد.

وسجل الشباب السعودي هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى الشباب السعودي. عند الدقيقة ال44 مع نهاية مجريات الشوط الأول، عن طريق اللاعب إيفر بانيغا من ركلة تحصل عليها الفريق بعد مراجعة الحكم تقنية الفيديو (VAR).

مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي

ورغم خسارة الزمالك المباراة أمام منافسه الشباب السعودي، إلا أنه الأكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. حيث وصلت عدد تسديداته إلى 9 تسديدات والاستحواذ بنسبة 52%.

على عكس الفريق المنافس الفائز الشباب السعودي، الذي لم يسجل سوى تسديدتين فقط. بتجاه شباك مرمى الزمالك، كما وصلت الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 48%.

وكان الزمالك (الفارس الأبيض)، قد بدأ مشواره في البطولة العربية للأندية. بفوز عريض على منافسه الاتحاد المنستيري التونسي، برباعية نظيفة دون رد.

كما وسيلتقي الزمالك في المواجهة القوية والصعبة في ذات الوقت. لتحديد مصيره في البطولة العربية للأندية أمام النصر السعودي، مع ختام منافسات دور المجموعات للمنافسة على بطاقة العبور إلى دور الربع النهائي، الخميس.

هدف الشباب الأول بمرمى الزمالك من ركلة جزاء عن طريق بانيجا #كأس_الملك_سلمان_للاندية pic.twitter.com/Rc9bvwVPTD — احمد شمس الدين (@xNOw0LG0ZNX4zgl) July 31, 2023

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ترتيب الزمالك في البطولة العربية للأندية 2023

وجاء ترتيب الزمالك المصري في دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023، بعد الهزيمة أمام الشباب السعودي بهدف دون رد، في الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية لدور المجموعات، كما يلي:

الشباب السعودي 4 نقاط.

الزمالك المصري 3 نقاط.

النصر السعودي نقطة واحدة.

الاتحاد المنستيري التونسي بدون أي نقاط.

فيما ينتظر نتيجة مباراة النصر والاتحاد المنستيري التونسي، الاثنين، لمعرفة مصير العالمي السعودي في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات البطولة العربية للأندية. بعد تعادله أمام الشباب السعودي بدون أهداف في منافسات الجولة الماضية.