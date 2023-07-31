الإثنين, يوليو 31, 2023
الرئيسيةرياضةترتيب الزمالك في البطولة العربية للأندية بعد خسارته أمام الشباب السعودي
رياضة

ترتيب الزمالك في البطولة العربية للأندية بعد خسارته أمام الشباب السعودي

الزمالك يتلقى الخسارة الأولى في البطولة العربية أمام الشباب السعودي بهدف دون مقابل

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الزمالك في البطولة العربية للأندية
ترتيب الزمالك في البطولة العربية للأندية
- Advertisement -

وطن- تلقى الزمالك المصري الخسارة أمام الشباب السعودي، الاثنين، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023، بهدف نظيف دون رد.

وسجل الشباب السعودي هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى الشباب السعودي. عند الدقيقة ال44 مع نهاية مجريات الشوط الأول، عن طريق اللاعب إيفر بانيغا من ركلة تحصل عليها الفريق بعد مراجعة الحكم تقنية الفيديو (VAR).

مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي

ورغم خسارة الزمالك المباراة أمام منافسه الشباب السعودي، إلا أنه الأكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. حيث وصلت عدد تسديداته إلى 9 تسديدات والاستحواذ بنسبة 52%.

على عكس الفريق المنافس الفائز الشباب السعودي، الذي لم يسجل سوى تسديدتين فقط. بتجاه شباك مرمى الزمالك، كما وصلت الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 48%.

الزمالك والشباب السعودي
الزمالك والشباب السعودي

وكان الزمالك (الفارس الأبيض)، قد بدأ مشواره في البطولة العربية للأندية. بفوز عريض على منافسه الاتحاد المنستيري التونسي، برباعية نظيفة دون رد.

كما وسيلتقي الزمالك في المواجهة القوية والصعبة في ذات الوقت. لتحديد مصيره في البطولة العربية للأندية أمام النصر السعودي، مع ختام منافسات دور المجموعات للمنافسة على بطاقة العبور إلى دور الربع النهائي، الخميس.

- Advertisement -

ترتيب الزمالك في البطولة العربية للأندية 2023

وجاء ترتيب الزمالك المصري في دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023، بعد الهزيمة أمام الشباب السعودي بهدف دون رد، في الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية لدور المجموعات، كما يلي:

الشباب السعودي  4 نقاط.

الزمالك المصري 3 نقاط.

الزمالك المصري
الزمالك المصري

النصر السعودي نقطة واحدة.

الاتحاد المنستيري التونسي بدون أي نقاط.

فيما ينتظر نتيجة مباراة النصر والاتحاد المنستيري التونسي، الاثنين، لمعرفة مصير العالمي السعودي في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات البطولة العربية للأندية. بعد تعادله أمام الشباب السعودي بدون أهداف في منافسات الجولة الماضية.

المصدروطن + البطولة العربية للأندية تويتر + مواقع التواصل

اقرأ أيضاً

رياضة

تشكيلة النصر ضد الاتحاد المنستيري والتوقيت في البطولة العربية للأندية

رياضة

بغداد بونجاح يعتذر لجماهير الهلال السعودي بعد قيامه بهذا التصرف (صور)

رياضة

البطولة العربية للأندية: الاتحاد يتأهل والهلال يتعثر بالخسارة والوداد والترجي يتعادلان

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد الشباب والتشكيلة المتوقعة في البطولة العربية للأندية

رياضة

تشكيلة الهلال والسد والتوقيت والقنوات الناقلة في البطولة العربية للأندية

رياضة

تصرف رونالدو مع مصور يُثير غضب السعوديين.. شاهد ماذا فعل؟!

رياضة

تشكيلة الاتحاد ضد الصفاقسي والتوقيت في البطولة العربية للأندية 2023

رياضة

البطولة العربية للأندية: الزمالك يكتسح المنستيري والرجاء يفوز على بلوزداد والنصر يتعادل أمام الشباب

رياضة

السبب وراء استقالة حسام البدري من تدريب الصفاقسي التونسي

رياضة

هدف بنزيما العالمي في أول مباراة مع الاتحاد السعودي (شاهد)

رياضة

موعد مباراة النصر والشباب القادمة والتشكيلة في البطولة العربية للأندية

رياضة

تشكيلة الهلال ضد أهلي طرابلس والتوقيت في البطولة العربية للأندية 2023

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ألعاب العقل واختبار الذكاء.. اعثر على البيضة الحقيقية في 3 ثوانٍ فقط

قلق وجدل.. أحدث ظهور لملك المغرب محمد السادس يكشف حقيقة وضعه الصحي (فيديو)

بعد أزمة حاكم الشارقة.. شاهد ما حدث في مقر إقامة ملك البحرين بأبوظبي

ضابط سعودي كان أول المحذرين من خطورة سياسة الإمارات الخبيثة تجاه السعودية

لن تصدق ما يمكن لشكل عنقك أن يكشفه عن شخصيتك!

أول ظهور لرئيس النيجر محمد بازوم منذ الانقلاب العسكري (شاهد)

أشرف حكيمي رفقة فتاة يابانية فائقة الجمال.. هل يستفز هبة عبوك؟ (فيديو)

يتعمد استفزاز المسلمين.. موميكا يحرق المصحف ويدوسه بقدمه مجددا (فيديو)

زيت يدخل معظم البيوت ويستخدم في الطهي لكنه يدمر الأمعاء!

بأعلى صوته.. أمجد القصيمي سعودي مثلي الجنس يجاهر بإلحاده في لندن

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC