بغداد بونجاح يعتذر لجماهير الهلال السعودي بعد قيامه بهذا التصرف (صور)

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وطن- اعتذر النجم الجزائري الدولي بغداد بونجاح 31 عاماً، مهاجم نادي السد القطري إلى جماهير الهلال السعودي، على خلفية طريقة احتفاله بهدفه داخل شباك مرمى النادي السعودي في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

وتمكن الجزائري بونجاح في عودة فريقه السد القطري إلى أجواء المباراة أمام منافسه الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، بعد تسجيله هدف التعادل الإيجابي. عند الدقيقة ال40، لكنه احتفل بالهدف بالإشارة بإصبعه للمشجعين بالسكوت. وهو ما أغضب جماهير الهلال السعودي.

اعتذار بغداد بونجاح لجماهير الهلال السعودي

لكن سرعان ما تقدم الجزائري بغداد بونجاح اعتذاره لجماهير الهلال السعودي المتواجد داخل مدرجات أرضية ملعب ( مدينة الأمير سلطان عبد العزيز) الرياضية، على خلفية هذا التصرف الذي بدر منه. خلال احتفاله بتسجيله الهدف الأول لصالح السد القطري.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورا لاعتذار الجزائري الدولي بونجاح إلى جماهير الهلال السعودي داخل المدرجات، خلال مباراة التي جمعت فريقا الهلال والسد القطري في البطولة العربية للأندية 2023.

كما وعلق بغداد بونجاح في تصريح صحفي مع شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، بشأن طريقة احتفاله بهدفه الأول للسد القطري، ” اعتذرت، ولكن تحمست قليلاً.. أعتذر لجماهير الهلال. هم قاعدة جماهيرية كبيرة”.

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وتابع بونجاح، “هذه كرة القدم وسجلت في وقت حساس، وكان هذا رد الفعل. لذا أعتذر لهم”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 بغداد بونجاح يقوم بتسكيت جمهور الهلال!!!!!

pic.twitter.com/6JEpn5tgko — عمرو (@bt3) July 30, 2023

مباراة السد القطري أمام الهلال السعودي

وحقق فريق السد القطري الفوز الثمين على منافسه الهلال السعودي، الأحد. بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

وأحرز الجزائري بغداد بونجاح الهدف الأول لصالح نادي السد القطري في الدقيقة ال40. كما وبعدها زميله طارق سلمان في الدقيقة ال51 وغونزالو بلاتا في الدقيقة ال93.

بغداد بونجاح : كانت مباراة حماسية وحققنا الفوز عن جدارة وأقدر جمهور الهلال وأعتذر له.https://t.co/72wvnw7IPc#السد | #alsadd pic.twitter.com/X3oq861IWB — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 30, 2023

كما وسجل هدفي الهلال السعودي ميشال ديلغادو في الدقيقة ال10، وسالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة ال68.

ويتصدر السد القطري بهذا الفوز صدارة ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023. برصيد 4 نقاط، كما وتجمد رصيد الفريق المنافس الهلال السعودي في أدنى جدول الترتيب بنقطة واحدة فقط.