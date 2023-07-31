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بعد أزمة حاكم الشارقة.. شاهد ما حدث في مقر إقامة ملك البحرين بأبوظبي

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، يستقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في مقر إقامته بأبوظبي

كتب خالد الأحمد
بعد أزمة حاكم الشارقة.. شاهد ما حدث في مقر إقامة ملك البحرين بأبوظبي
حمد بن عيسى ومحمد بن زايد
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وطن- أفادت وسائل إعلام أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، استقبل في مقر إقامته في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، حيث تلقى ابن زايد التعازي في وفاة شقيقه “سعيد بن زايد”.

وأشارت “وكالة أنباء البحرين” إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تبادل مع الشيخ محمد بن زايد، الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق الأواصر الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما.

ملك البحرين يعزي محمد بن زايد في وفاة أخيه سعيد

وأعرب ملك البحرين خلال اللقاء عن صادق تعازيه ومواساته إلى رئيس الدولة وعموم آل نهيان، بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

ومن جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، “عن شكره لأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتعازيه الصادقة وما أبداه من مشاعر أخوية عميقة تعبر عن متانة الروابط الأخوية المتجذرة بين دولة الإمارات والبحرين” بحسب نص ما أوردته الوكالة.

ملك البحرين يعزي محمد بن زايد
ملك البحرين يعزي محمد بن زايد
حمد بن عيسى و محمد بن زايد
حمد بن عيسى و محمد بن زايد

كتاب حاكم الشارقة يغضب الملك حمد بن عيسى

ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من اتهام البحرين، لحاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بنقل حقائق كاذبة ومعلومات غير دقيقة عن بداية حكم آل خليفة للبحرين، في كتابه الذي أصدره مؤخراً بعنوان “بداية حكم العتوب للبحرين”.

وذكر القاسمي في كتابه أن مجموعة من العتوب الواقعة على الساحل الغربي لشبه جزيرة قطر قبالة جزيرة البحرين، قاموا في التاسع من شهر، أيلول سبتمبر عام 1782، بمهاجمة البحرين التابعة للشيخ ناصر المطروشي حاكم “أبو شهر”.

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وذلك انتقاماً لمقتل مولى تابع للشيخ محمد بن خليفة والذي كان قد أرسله لشراء سعف النخيل من بلدة “سترة” على ساحل البحرين المقابل للزبارة. وخاضت مجموعة من العتوب معركة قصيرة أزهقت فيها الكثير من الأرواح من كلا الطرفين في محاولة للسيطرة على البحرين في عام 1783.

وهي المعلومات التي وصفها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” ، بأنها غير صحيحة، وأن ما ورد في كتاب حاكم الشارقة من معلومات، ‏كانت غير دقيقة وليست موثقة وفقًا لمعايير البحث التاريخي العلمي.

كتاب حاكم الشارقة يغضب الملك حمد بن عيسى
كتاب حاكم الشارقة يغضب الملك حمد بن عيسى
المصدروكالة أنباء البحرين، رصد وتحرير وطن

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