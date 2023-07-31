بأعلى صوته.. أمجد القصيمي سعودي مثلي الجنس يجاهر بإلحاده في لندن

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لشاب قيل إنه سعودي يدعى “أمجد القصيمي”، وهو يجاهر بالإلحاد وسط أحد شوارع لندن ببريطانيا، في فيديو فجر موجة غضب بين النشطاء على تويتر.

ويظهر الشاب الذي يدعى “أمجد القصيمي” واتضح أنه مثلي الجنس أيضا من منشوراته في سيارة مكشوفة، وهو أشعث الشعر وتبدو علامات البلاهة عليه وهو يقول: “أنا ملحد في قلب لندن“.

ويقوم بحركات مريبة رافعاً أصابعه إلى الأعلى وبدت بعض حركاته إباحية.

سعودي ملحد يتفاخر بإلحاده

واطلعت “وطن” على صفحة أمجد القصيمي الذي أطلق على نفسه لقب (أبو عياض) وفي النبذة التعريفية كتب: “ملحد قصيمي بكل فخر. سأغير كل شيء. يا ملحدين العالم هاجروا إلى في مانشستر سأساعدكم سأدعمكم سأصادقكم”.

وفي منشور آخر قال الملحد السعودي أمجد القصيمي، إنه سيعلن عند عودته لمانشستر في الأيام القادمة عن خبر مفرح للملحدين “عرب أو غير عرب في الدول الاسلامية المستضعفة والفقيرة.”زاعماً أن الخبر مهم جداً لدرجة سيتم إعلانه بأربع لغات العربية والفارسية والباكستانية والأندونيسية”

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وأضاف: “سنوسع نطاقنا ونستقطب جميع الملحدين من جميع الأعراق والجنسيات”.

الايام القادمة – عند عودتي لمدينتي مانشستر- سأعلن عن خبر مفرح للملحدين عرب او غير عرب في الدول الاسلامية المستضعفة والفقيرة. الخبر مهم جداً لدرجة سيتم اعلانه بأربع لغات

العربية والفارسية والباكستانية والأندونيسية.

سنوسع نطاقنا ونستقطب جميع الملحدين من جميع الاعراق والجنسيات. ✊🏼 — أمجد (ابو عياض) القصيمي (@AmjdAtheist) July 31, 2023

ملحدو السعودية

ووفق إحصائيات أخيرة فأن عدد الملحدين في المملكة العربية السعودية يتراوح بين 145.000 و 260.000 ملحداً سعودياً، ويشكل ما بين 5 و 9 في المائة من إجمالي سكان المملكة.

سعودي من القصيم يصرخ: أنا ملحد أنا ملحد أمجد القصيمي يصرخ بإلحاده وهو يشعر بالفخر كأنه صنع إنجاز لم يسبقه أحد

انت تصرخ بتدهورك وانحطاطك#طرد_بن_نافل_مطلب

#الراتب_مايكفي_الحاجه pic.twitter.com/JK4A7Rd0YF — نورة الحربي (@n_alharbi112) July 31, 2023

وهي نسبة كبيرة مقارنة بالدول العربية الأخرى، حيث تتصدر المملكة قائمة الدول العربية من حيث عدد الملحدين بما فيها الدول المعروفة بميولها العلمانية.