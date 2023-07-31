الإثنين, يوليو 31, 2023
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بأعلى صوته.. أمجد القصيمي سعودي مثلي الجنس يجاهر بإلحاده في لندن

يظهر الشاب الذي يدعى "أمجد القصيمي" في سيارة مكشوفة وهو يصرخ بأعلى صوته في قلب لندن: "أنا ملحد"

كتب خالد الأحمد
بأعلى صوته.. أمجد القصيمي سعودي مثلي الجنس يجاهر بإلحاده في لندن
أمجد القصيمي
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لشاب قيل إنه سعودي يدعى “أمجد القصيمي”، وهو يجاهر بالإلحاد وسط أحد شوارع لندن ببريطانيا، في فيديو فجر موجة غضب بين النشطاء على تويتر.

ويظهر الشاب الذي يدعى “أمجد القصيمي” واتضح أنه مثلي الجنس أيضا من منشوراته في سيارة مكشوفة، وهو أشعث الشعر وتبدو علامات البلاهة عليه وهو يقول: “أنا ملحد في قلب لندن“.

ويقوم بحركات مريبة رافعاً أصابعه إلى الأعلى وبدت بعض حركاته إباحية.

سعودي ملحد يتفاخر بإلحاده

واطلعت “وطن” على صفحة أمجد القصيمي الذي أطلق على نفسه لقب (أبو عياض) وفي النبذة التعريفية كتب: “ملحد قصيمي بكل فخر. سأغير كل شيء. يا ملحدين العالم هاجروا إلى في مانشستر سأساعدكم سأدعمكم سأصادقكم”.

وفي منشور آخر قال الملحد السعودي أمجد القصيمي، إنه سيعلن عند عودته لمانشستر في الأيام القادمة عن خبر مفرح للملحدين “عرب أو غير عرب في الدول الاسلامية المستضعفة والفقيرة.”زاعماً أن الخبر مهم جداً لدرجة سيتم إعلانه بأربع لغات العربية والفارسية والباكستانية والأندونيسية”

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وأضاف: “سنوسع نطاقنا ونستقطب جميع الملحدين من جميع الأعراق والجنسيات”.

أمجد القصيمي
أمجد القصيمي

ملحدو السعودية

ووفق إحصائيات أخيرة فأن عدد الملحدين في المملكة العربية السعودية يتراوح بين 145.000 و 260.000 ملحداً سعودياً، ويشكل ما بين 5 و 9 في المائة من إجمالي سكان المملكة.

وهي نسبة كبيرة مقارنة بالدول العربية الأخرى، حيث تتصدر المملكة قائمة الدول العربية من حيث عدد الملحدين بما فيها الدول المعروفة بميولها العلمانية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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