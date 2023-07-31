الملكة رانيا تنشر صورا مثيرة للأمير هاشم.. عذبت قلوب المراهقات وطلبات زواج بالمئات

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وطن– نشرت الملكة رانيا العبدالله، صوراً مثيرة للأمير هاشم بن عبدالله، دون مناسبة.

وظهر الأمير هاشم في الصور، وهو يرتدي زياً خاصاً وخوذة، استعداداً لممارسة هوايته في ركوب الدراجات النارية.

“الله يحميك”

ويبدو أن الملكة رانيا شعرت بالقلق على نجلها الأصغر، فكتبت: “الله يحميك.. ابقى بأمان دائما”.

لكن المعجبات كانوا بالمرصاد لملكة الأردن، فأمطروها بعبارات الغزل بالأمير هاشم.

فكتبت فتاة: “ابنك عاجبني يا خالة”.

أمير الأردن

وقالت أخرى: ” يبدو أنه خرج للتو من أحد أفلام ديزني أمير الأردن الساحر ، الله يحميه”.

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وعقبت ثالثة: ” فارس احلام بنات الخليج والشام الجديد”.

وصرحت أخرى: ” اخذت قلبي وعقلي”.

وطلبت فتاة من الملكة رانيا أن تنشر المزيد قائلة: ” كتري من صور الامير هاشم”.

طلبات زواج

بينما طلبته أخرى للزواج: ” يعم جيتك لحد بيتك ليد ولدك انا اتقدم”.

ولمح آخر إلى أن الملكة نشرت صور الأمير هاشم استجابةً لطلب المعجبات من الأساس. وكتب: ” ما خلتها في خاطر البنات”.

ووافقه متابع الرأي: ” الملكه عرفت بموضوع المعجبات شكله ف حبت تدلعهم اليوم”.

وقال ناشط: ” منزليتو عشان تعذب قلوب المراهقات”.

المفضل لدى والدته

أصبح الأمير هاشم المفضل لدى والدته الملكة رانيا من المشاهير في الأسابيع الأخيرة بعد احتفلت الأسرة بأكملها بتخرجه في الأكاديمية الملكية في مادبا قبل أسابيع قليلة ، وهو ما يعادل شهادة البكالوريا في إسبانيا.

ويبلغ الأمير هاشم من العمر 18 عاماً، وليس لديه ملفات تعريف على الشبكات الاجتماعية ولا حتى مرتبطً بأطياف المجتمع الأردني الراقي.

وهو الثاني في ترتيب العرش بعد أخيه الأكبر وقبل عمه الأمير فيصل، كما أنه لا يوجد له صديقة معروفة في الوقت الحالي.