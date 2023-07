البرازيلي فابينيو يُوقع مع الاتحاد السعودي.. وهذه قيمة الصفقة (صور)

- Advertisement -

وطن- وقع نادي الاتحاد السعودي مع النجم البرازيلي فابينيو تافاريس 29 عاماً، القادم من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في سوق انتقالات هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” اتحاد جدة وقع مع اللاعب البرازيلي فابينيو، لمدة 3 سنوات”. ( أي حتى صيف 2026).

وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن الاتحاد السعودي تعاقد مع النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول (الريدز) السابق. بصفقة بلغت 47 مليون يورو لمدة 3 سنوات.

كما وتعد صفقة البرازيلي فابينيو، سادس صفقات الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية حتى يومنا هذا، بعد تعاقد مع عدد من اللاعبين، لعل أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي.

Official, confirmed. Fabinho to Al Ittihad, deal completed until June 2026 🟡⚫️🇸🇦 pic.twitter.com/ovM9giODsU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2023