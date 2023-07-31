البرازيلي فابينيو يُوقع مع الاتحاد السعودي.. وهذه قيمة الصفقة (صور)

- Advertisement -

وطن- وقع نادي الاتحاد السعودي مع النجم البرازيلي فابينيو تافاريس 29 عاماً، القادم من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في سوق انتقالات هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” اتحاد جدة وقع مع اللاعب البرازيلي فابينيو، لمدة 3 سنوات”. ( أي حتى صيف 2026).

فابينيو يوقع مع الاتحاد السعودي

وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن الاتحاد السعودي تعاقد مع النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول (الريدز) السابق. بصفقة بلغت 47 مليون يورو لمدة 3 سنوات.

كما وتعد صفقة البرازيلي فابينيو، سادس صفقات الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية حتى يومنا هذا، بعد تعاقد مع عدد من اللاعبين، لعل أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي.

Official, confirmed. Fabinho to Al Ittihad, deal completed until June 2026 🟡⚫️🇸🇦 pic.twitter.com/ovM9giODsU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2023

فيما لم تكشف التقارير عن الراتب السنوي الذي سيتقاضاه اللاعب فابينيو تافاريس مع فريقه الجديد الاتحاد السعودي.

- Advertisement -

مشوار فابينيو مع ليفربول

وحقق البرازيلي فابينيو العديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري مع نادي ليفربول، منذ قدومه عام 2018. قادماً من نادي موناكو الفرنسي، لعل أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وفي سياق أخر، نجح فريق الاتحاد السعودي (العميد) في خطف بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023، بعد فوزه على الصفاقسي التونسي. بهدف نظيف دون رد من توقيع الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما.

الاتحاد السعودي

كما ويستعد فريق الاتحاد السعودي للمباراة القادمة. أمام نظيره الشرطة العراقي، الأربعاء، في ختام منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية على ميدان ملعب (الملك فهد الرياضي بالطائف).

يذكر بأن الاتحاد السعودي يحافظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من منافسات البطولة العربية للأندية برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن الوصيف الشرطة العراقي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط حتى الآن.