الإثنين, يوليو 31, 2023
الرئيسيةرياضةالبرازيلي فابينيو يُوقع مع الاتحاد السعودي.. وهذه قيمة الصفقة (صور)
رياضة

البرازيلي فابينيو يُوقع مع الاتحاد السعودي.. وهذه قيمة الصفقة (صور)

الاتحاد السعودي يتعاقد مع البرازيلي فابينيو حتى صيف 2026 بصفقة بلغت 47 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
البرازيلي فابينيو
البرازيلي فابينيو
- Advertisement -

وطن- وقع نادي الاتحاد السعودي مع النجم البرازيلي فابينيو تافاريس 29 عاماً، القادم من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في سوق انتقالات هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” اتحاد جدة وقع مع اللاعب البرازيلي فابينيو، لمدة 3 سنوات”. ( أي حتى صيف 2026).

فابينيو يوقع مع الاتحاد السعودي

وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن الاتحاد السعودي تعاقد مع النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول (الريدز) السابق. بصفقة بلغت 47 مليون يورو لمدة 3 سنوات.

كما وتعد صفقة البرازيلي فابينيو، سادس صفقات الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية حتى يومنا هذا، بعد تعاقد مع عدد من اللاعبين، لعل أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي.

فيما لم تكشف التقارير عن الراتب السنوي الذي سيتقاضاه اللاعب فابينيو تافاريس مع فريقه الجديد الاتحاد السعودي.

- Advertisement -

مشوار فابينيو مع ليفربول

وحقق البرازيلي فابينيو العديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري مع نادي ليفربول، منذ قدومه عام 2018. قادماً من نادي موناكو الفرنسي، لعل أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وفي سياق أخر، نجح فريق الاتحاد السعودي (العميد) في خطف بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023، بعد فوزه على الصفاقسي التونسي. بهدف نظيف دون رد من توقيع الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما.

الاتحاد السعودي

كما ويستعد فريق الاتحاد السعودي للمباراة القادمة. أمام نظيره الشرطة العراقي، الأربعاء، في ختام منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية على ميدان ملعب (الملك فهد الرياضي بالطائف).

توقيع البرازيلي فابينيو مع الاتحاد السعودي
توقيع البرازيلي فابينيو مع الاتحاد السعودي

يذكر بأن الاتحاد السعودي يحافظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من منافسات البطولة العربية للأندية برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن الوصيف الشرطة العراقي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر + الاتحاد السعودي تويتر

اقرأ أيضاً

الهدهد

طارق حامد يتعرض لإصابة بليغة.. والإتحاد السعودي يكشف الحالة الصحية للاعبه

رياضة

هل نادي ليفربول مُهتم بصفقة مبابي هذا الصيف؟! صحفي موثوق يُجيب على ذلك

رياضة

البطولة العربية للأندية: الاتحاد يتأهل والهلال يتعثر بالخسارة والوداد والترجي يتعادلان

رياضة

تشكيلة الاتحاد ضد الصفاقسي والتوقيت في البطولة العربية للأندية 2023

رياضة

هدف بنزيما العالمي في أول مباراة مع الاتحاد السعودي (شاهد)

رياضة

القنوات المجانية الناقلة للبطولة العربية للأندية وجدول ومواعيد المباريات

رياضة

تعرف على طريقة حجز تذاكر الاتحاد والترجي في البطولة العربية للأندية

حياتنا

جورجينا معجبة بالفرعون المصري محمد صلاح.. هل تفجر غيرة “أم مكة”؟ (شاهد)

رياضة

صفقة انتقال فابينيو إلى اتحاد جدة السعودي قد تفشل لسبب غريب!

رياضة

رقم كارثي للمصري محمد صلاح في الملاعب الأوروبية!

رياضة

الاتفاق السعودي يُوقع مع جوردان هندرسون قائد ليفربول.. وهذه تفاصيل الصفقة

رياضة

مواجهات سهلة للكبار.. جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ميريام فارس قبل حفلها في صلالة :”متشوقة لشوفتكم يا اهل عُمان”

طارق حامد يتعرض لإصابة بليغة.. والإتحاد السعودي يكشف الحالة الصحية للاعبه

من هو المغربي رضا سليم لاعب الأهلي المصري الجديد هذا الصيف؟!

صحفي مصري يكشف كيف انقلبت أسلحة السيسي ضدّه في عملية العريش.. ما علاقة الثورة؟

ألعاب العقل: هل يمكنك العثور على البيضة الحقيقية في 3 ثوان؟

ترتيب الزمالك في البطولة العربية للأندية بعد خسارته أمام الشباب السعودي

قلق وجدل.. أحدث ظهور لملك المغرب محمد السادس يكشف حقيقة وضعه الصحي (فيديو)

بعد أزمة حاكم الشارقة.. شاهد ما حدث في مقر إقامة ملك البحرين بأبوظبي

ضابط سعودي كان أول المحذرين من خطورة سياسة الإمارات الخبيثة تجاه السعودية

لن تصدق ما يمكن لشكل عنقك أن يكشفه عن شخصيتك!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC