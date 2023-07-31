الأمير علي بن الحسين جعل جسده درعاً لإنقاذ الملك عبدالله الثاني بعد اعتراض مواطن لموكبه (شاهد)

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وطن- في واقعة تعكس شجاعة منقطعة النظير بين الأخ وأخيه، أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة قديمة توثق حرص الأمير الأردني علي بن الحسين على أمن أخيه الملك عبدالله الثاني.

ووفقا للصورة التي استذكرها رواد مواقع التوصل وأعادوا يتداولها على نظاق واسع، فقد أقدم أحد المواطنين على اعتراض موكب الملك عبدالله الثاني أثناء سيره في إحدى الزيارات لإحدى المحافظات.

وبحسب الصورة، فقد أظهر الأمير علي بن الحسين شجاعة منقطعة النظير في سبيل تأمين سلامة أخيه، حيث صعد على مقدمة السيارة التي تقل الملك وجعل من جسده درعا بشريا أمام الملك لحمايته من أي ضرر.

وأشار رواد مواقع التواصل إلى أن الأمير علي بن الحسين كان يعمل حينها قائداً لمجموعة الأمن الخاصة بأخيه الملك عبدالله الثاني.

إشادة الناس بشجاعة الأمير علي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الصورة المؤثرة، حيث أشاد الجميع ببطولة وشجاعة الامير علي بن الحسين وخوفه وحرصه على أخيه.

وفي هذا السياق، قالت إحدى المتابعين تعليقا على الصورة:” هذا حب الاخوان الي يدررررس وان دل على شي يدل على كثر الحب بين ملكنا عبدالله واخوانه الي خلت اخوه يضحي بسلامته عشانه”.

وقال آخر معبرا عن إعجابه بشجاعة الامير علي:” الأخ سند وقوه الله يديم المحبه بينكم”.

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وعلق آخر بالدعاء لصالح جميع الأمراء الهاشميين بالقول:” الله یحفظ الأمراء بني هاشم”.

مولد الأمير علي ومناصبه التي تولاها

يشار إلى أن الأمير علي بن الحسين من مواليد 23 ديسمبر 1975 ، وهو أخ غير شقيق للملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

ويشغل حاليا منصب رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ورئيس الإتحاد الأردني لكرة القدم.

تولى الأمير علي بن الحسين عدة مناصب عسكرية ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا من الفترة من 6 يناير 2011 وحتى 29 مايو 2015، كما أسس المشروع الأسيوي لتطوير كرة القدم عام 2012 الذي يرأسه منذ تأسيسه.

وبعد تخرجه من مدرسة “ساليسبوري” في ولاية كونيتيكت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993، التحق بأكاديمية “ساندهيرست” العسكرية الملكية، وتخرّج ضابطاً في ديسمبر من عام 1994 ونال وسام بروناي..

وقبل متابعته الدراسة في الولايات المتحدة، خدم في القوات الخاصة الأردنية وحاز على أجنحة المظليين في القفز الحرّ، حيث يحمل الأمير علي رتبة لواء في القوات المسلحة الأردنية.

وعُين قائداً لمجموعة الأمن الخاص للملك في الحرس الملكي عام 1999، وخدم في هذا المنصب حتى 28 يناير 2008، إلى أن أوكل له الملك عبد الله الثاني مهمة تأسيس وإدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

ومؤخرا أصدر الملك عبدالله الثاني أكثر من مرة قرارت عدة بتعيينه نائبا له في غيابه.