إطلالة رائعة للأميرة للا خديجة بعد طول غياب.. لن تصدق جمالها وتشابهها مع والدتها للا سلمى (شاهد)

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وطن- نشر حساب مهتم بنشر الأخبار المرتبطة بالعائلات الملكية على “انستغرام” أول صورة للأميرة للا خديجة ابنة العاهل المغربي محمد السادس بعد غياب طويل.

وظهرت الأميرة للا خديجة في الصورة برفقة والدها الملك محمد السادس أثناء مغادرتهم القصر الملكي بعد حفل الاستقبال الذي أقامه الملك في قصره بتطوات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين بعيد العرش .

ويعتبر هذا هو أول ظهور للأميرة الشابة التي تبلغ من العمر ١٦ عاماً بعد فترة غياب طويلة عن أعين الإعلام.

وأطلت الأميرة للا خديجية مرتدية قفطان مغربي فخم مع مجوهرات استثنائية جسدت أناقتها كأميرة من عائلة ملكية في غاية الثراء.

ويبدو أن إطلالة الأميرة للا خديجية كأحد أفراد العائلة المالكة المغربية تؤكد أنها سفيرة بلا منازع للتراث المغربي الثقافي الثمين، من خلال الحفاظ على تقاليد الأجداد وتعزيزها والحفاظ على الهوية الفريدة للمملكة المغربية ، والتي تتضح من خلال رموز ثقافية رمزية مثل القفطان والجلابة والطربوش على سبيل المثال لا الحصر.

إطلالة الأميرة للا خديجة لجديدة أثارت تفاعلا واسعا مع ورود المئات منالتعليقات التي أجمعت ربما على الشبه الكبير بينها وبين والدتها المنفصلة عن والدها “للا سلمى“.

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وفي هذا السياق، علقت إحداهن قائلة:” سبحان الله نسخة مصغرة من للا سلمى”.

وقالت أخرى:” ماشاء الله جميله خذت الجمال من امها وعماتها ربي يحفظها”.

وزادت متابعة ثالثة بالقول:” نسخة من امها”.

وعلقت متابعة “رابعة” بالقول:”افتكرتها مامتها بجد الشبه كبير”.

يشار إلى ان الأميرة خديجة بنت محمد السادس بن الحسن الثاني من مواليد الرباط في28 فبراير/شباط 2007.

وهي ثاني أبناء الملك محمد السادس من زوجته سلمى بناني، بعد شقيقها الأكبر ولي العهد مولاي الحسن .

وأصدر والدها مرسومًا بالعفو الملكي عن آلاف المساجين احتفالا بمولدها.