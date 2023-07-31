الإثنين, يوليو 31, 2023
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أول ظهور لرئيس النيجر محمد بازوم منذ الانقلاب العسكري (شاهد)

ظهر بازوم في صورة مع الرئيس التشادي "محمد إدريس ديبي" الذي سافر إلى النيجر كمبعوث دبلوماسي لإيجاد مخرج سلمي للأزمة

كتب خالد الأحمد
أول ظهور لرئيس النيجر محمد بازوم منذ الانقلاب العسكري
رئيس النيجر محمد بازوم
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وطن- في أول ظهور له بعد معلومات عن احتجازه في المقر الرئاسي منذ أيام وإعلان الانقلاب عليه من قبل الجيش، ظهر رئيس النيجر المعزول محمد بازوم مع رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي.‏

ويأتي هذا الظهور للرئيس النيجري بعد أيام من إعلان الانقلاب عليه، وبدا الرئيسان المقال والحالي مبتسمين، فيما ظهر بازوم بصحة جيدة ونشر الصورة ديبي، في وقت متأخر من، أمس الأحد، عبر حساباته على مواقع التواصل.

وكان “ديبي” قد سافر إلى النيجر كمبعوث دبلوماسي للتحدث إلى رئيس البلاد، محمد بازوم، الذي يُعتقد أنه محتجز في المقر الرئاسي، وكذلك مع قادة الانقلاب.

محمد بازوم ومحمد إدريس ديبي
محمد بازوم ومحمد إدريس ديبي

أول ظهور لرئيس النيجر منذ الانقلاب

وكتب “محمد إدريس ديبي” معلقا على صورته مع رئيس النيجر، محمد بازوم، أنه قام برحلة إلى النيجر “التي تمر بأزمة سياسية كبيرة… لاستكشاف جميع المسارات لإيجاد مخرج سلمي للأزمة التي تهز هذا البلد المجاور”.

كما نشر رئيس تشاد صورة له مع زعيم الانقلاب العسكري، الجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس الحرس الرئاسي في النيجر، والذي كان يبتسم أيضا، ويرتدي زيا عسكريا.

محمد إدريس ديبي وعبدالرحمن التشياني
محمد إدريس ديبي وقائد الانقلاب في النيجر عبدالرحمن التشياني

وقال ديبي في تغريدة على حسابه الموثق في”تويتر” أنه أجرى في نيامي مناقشات متعمقة مع قادة المجلس الوطني لحماية الوطن (CNSP) ، ولا سيما اللواء عبد الرحمن تشياني ، ومع الرئيس محمد بازوم وكذلك الرئيس السابق محمد يوسفو، في نهج أخوي يهدف إلى استكشاف جميع السبل من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة التي تهز هذا البلد المجاور.”

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انقلاب النيجر

وفي وقت سابق، أعلن عسكريون في جيش النيجر، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوّل.

وأعلن جيش النيجر في بيان “دعم الانقلاب”، وحذر من أن “أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد”.

وفي سياق متصل أعطى زعماء دول غرب إفريقيا ، المجتمعين في أبوجا يوم الأحد في “قمة خاصة” ، للانقلابيين في النيجر إنذارًا مدته أسبوع واحد لاستعادة النظام الدستوري ، قائلين إنهم لا يستبعدون “اللجوء إلى القوة”.

كما تقرر تعليق “جميع المعاملات التجارية والمالية”. في أعقاب ذلك ، وصل الرئيس التشادي الانتقالي ، محمد إدريس ديبي إيتنو ، إلى نيامي “ليرى ما يمكنه تحقيقه لتسوية الأزمة”.

انقلاب النيجر
انقلاب النيجر

تظاهرات في نيامي

بالإضافة إلى ذلك ، تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في نيامي، قبل أن يتم تفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع ، حسبما أشار صحفي في وكالة فرانس برس ، خلال تجمع حاشد لدعم الانقلابيين العسكريين.

تظاهرات أمام السفارة الفرنسية في نيامي
تظاهرات أمام السفارة الفرنسية في نيامي

كما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) “تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية” بين الدول الأعضاء فيها والنيجر ، وتجميد أصول المسؤولين العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب.

وقبل قمة اليوم، أصدر القادة العسكريون في النيجر بيانا عبر شاشات التلفزيون الرسمي، مساء أمس، حذروا فيه من أي تدخل عسكري في بلادهم.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا قد أعلنا، أمس، وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، كما تعهدت الولايات المتحدة باستعادة النظام الدستوري بعدما أعلن قادة عسكريون، الأسبوع الماضي، الإطاحة بالرئيس الشرعي المنتخب محمد بازوم.

المصدرتويتر، وكالة فرانس برس، رصد وتحرير وطن

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