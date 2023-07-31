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أصالة نصري تتناول القات وتخزن في خدها الأيسر.. صورة أشعلت مواقع التواصل (شاهد)

كانت أصالة قد غنت عام 2008 في عدن مع الفنان المصري عصام كاريكا رغم تهديدات بالقتل تلقتها من تنظيم القاعدة

كتب رفيف عبدالله
أصالة نصري تتناول القات وتخزن في خدها الأيسر.. صورة أشعلت مواقع التواصل
أصالة
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة السورية أصالة وهي تتناول القات في اليمن.

وتظهر أصالة نصري في الصورة المتداولة التي رصدتها وطن، وهي بجانب طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان، ويبدو خدها الأيسر منتفخاً.

القات

وهو ما فسره الناشطون بأنها كانت تمضغ القات، وما أكد الأمر أنها كانت تمسك بورق القات في يدها.

أصالة تتعاطى القات
أصالة تتعاطى القات

وكانت أصالة قد غنت عام 2008 في عدن مع الفنان المصري عصام كاريكا، رغم تهديدات بالقتل تلقتها من تنظيم القاعدة.

كما تم مهاجمة أصالة في حينها من قبل رجال الدين في اليمن. والذين مارسوا أيضا ضغوطات لمنع إقامة الحفل.

أصالة تتعاطى القات
حسن الناشطون جودة الصورة للتأكد من صحتها

بالإضافة إلى حملات المساجد التي شن خطباؤها حملة شرسة على حفلة أصالة في اليمن.

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ليست أول مرة

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري قد أوقفت قبل سنوات في مطار بيروت بعد العثور على غرامين من مادة الكوكايين بحوزتها، وضعتهما في علبة الماكياج.

بينما أنكرت أصالة في إفادتها أن تكون هذه المخدرات عائدة لها وقالت: “إنها لا تدري من دسها في حقيبتها”.

وغادرت أصالة بيروت إلى القاهرة، بعد توقيعها على تعهد بإلزامها بالخضوع لتحليل المخدرات في كل مرة تزور لبنان حيث لن تُمنع من دخول لبنان.

استخدام شخصي

وبعد إحالتها الى مكتب مكافحة المخدرات لاستكمال التحقيق معها وإخضاعها لفحص طبّي للتأكد ما إذا كانت تتعاطى المخدرات، أظهرت النتيجة بأنّها تتعاطى المخدرات.

واعترفت أصالة بأنّ كميّة الكوكايين التي بحوزتها هي لاستعمالها الشخصي.

المصدررصد ومتابعة وطن

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