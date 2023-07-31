أشرف حكيمي رفقة فتاة يابانية فائقة الجمال.. هل يستفز هبة عبوك؟ (فيديو)

- Advertisement -

وطن- يقضي اللاعب المغربي أشرف حكيمي، أوقاتا مرحة على هامش الجولة التي يخوضها ناديه الفرنسي، باريس سان جيرمان، في اليابان.

وحتى على الجزء الآخر من الكرة الأرضية، أصبح حضور أشرف حكيمي في أي مكان حول العالم كفيلاً بجعل اسمه ترند متداول لأيام لاحقة.

وهو بالفعل ما حدث مع المغربي البالغ من العمر 24 عاماً، حيث تمكن من جعل الناس يتحدثون عنه على الشبكات في اليابان.

حكيمي يلتقي مصمم ياباني مشهور

أهدى المدافع المغربي الدولي قميصه لأحد المعجبين بمهاراته في اليابان، المصمم العالمي “فيردي”، مبتكر علامتي Wasted Youth and Girls Don’t Cry.

وفي غضون ذلك، شارك مصمم الجرافيك الياباني، الصورة على الفور على حسابه الخاص في إنستغرام حيث يتابعه أكثر من 700 ألف شخص.

يشار أنه بعد نجاحه المبهر في مونديال قطر، حيث أوصل رفقة أسود المغرب منتخب بلادهم لنصف النهائي، أصبح أشرف حكيمي نجما دوليا.

- Advertisement -

أشرف حكيمي يفاجئ موديل يابانية

رغم أنه انتقل حديثاً لصفوف نادي العاصمة الفرنسية، يبدو أن حكيمي قد شكّل بالفعل رابطة صداقة جيدة مع مدافع المنتخب الفرنسي، لوكاس هيرنانديز (27 عاما).

حيث أظهر مقطع فيديو متداول، اللاعبان وهما يتجولان بكل سعادة وفرح في شوارع طوكيو. حتى أنهما قاما بمفاجأة موديل يابانية فائقة الجمال عبر دعوة نفسيهما بجرأة إلى البث الخاص بها.

🤣 Des photobombs de qualité à Tokyo ! #PSG Le début d’une amitié entre Hakimi et Hernandez ? 🇲🇦 x 🇫🇷 (📽️: @/fukajiu on IG) pic.twitter.com/SSz8WttUg9 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 31, 2023

تدخّل دون سابق إنذار، أذهل صانعة المحتوى اليابانية وأدهش متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، الذين سارعوا لاتقاط الحدث النادر ومحاولة السبق بنشره على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى ناشطون أن إصرار أشرف حكيمي على توثيق لحظات ظهوره مع الفتيات في عد مقاطع، هو تصرف متعمد من قبله لاستفزاز طليقته هبة عبوك، حسب وصفهم.

ووقع الطلاق بين أشرف حكيمي وهبة عبوك، قبل أشهر بعد خروج فضيحة حكيمي للعلن ومقاضاته أمام المحاكم في فرنسا، من قبل فتاة فرنسية تتهمه باغتصابها والاعتداء عليها.

جولة اليابان.. ثروة للنادي واستعداد للاعبين

أفادت “ليكيب” إن جولة اليابان ستحقق أرباحًا بقيمة 20 مليون يورو لفريق باريس سان جيرمان، حيث تعتبر هذه الجولة واحدة من أكثر الجولات ربحًا فى التاريخ لنادي كرة القدم، ومن المتوقع أن تزيد الحصة حال توقف الفريق فى كوريا الجنوبية بداية أغسطس.

ولفتت الصحيفة الفرنسية، أن البوستر الإعلاني لجولة اليابان التى سيخوضها باريس سان جيرمان شهدت تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي رغم الشكوك حول مستقبله داخل ملعب “حديقة الأمراء”.

كما تواجد على البوستر الإعلاني لجولة اليابان لاعبى باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، ماركينيوس، أشرف حكيمي، كيمبيمبي بالترتيب.

وعلى مدار 15 يوماً تقريباً، تخلل معسكر اليابان لفريق باريس سان جيرمان 3 مباريات ودية، أولها أمام النصر السعودي يوم 25 يوليو (0-0) في مدينة أوساكا اليابانية، ومواجهة سيريزو أوساكا يوم 28 يوليو ثم مباراة إنتر ميلان يوم 1 أغسطس على الملعب الوطني فى طوكيو.

يُشار أن فريق العاصمة الفرنسية، قد تعرّض لخسارة ثقيلة بثلاثية مقابل هدفين من فريق سيريزو أوساكا الياباني، علي ملعب يانمار ستايديوم وكان خسارة باريس في ظل غياب اللاعب الكبير مبابي.