أب عُماني مكلوم يناشد السلطان هيثم بن طارق لعلاج نجله وتدخل عاجل من وزارة الصحة (شاهد)

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وطن- وجه مواطن عماني مكلوم مناشدة عاجلة للسلطان هيثم بن طارق وعائلته، للتدخل لعلاج ابنه وفلذة كبده الذي يعاني من مشاكل في السمع والحركة.

وقال المواطن العماني الذي يدعى “راشد المكتومي” أنه قام بأخذ نجله إلى الهند للعلاج مرتين على نفقته الخاصة، موضحا ان حالته تحسنت ولكنه عجز عن اتمام رحلة علاجه، موضحا أنه من المقرر السفر للهند الشهر الماضي ولكنه عجز عن توفير المال اللازم للرحلة العلاجية.

مناشده عاجله الي السلطان هيثم المعظم وعائلته الكريم بعلاج ابني حيث اني اخذه ابني مرتين الي الهند وتحسنت حالته والمفترض ان يعيد العلاج من الشهر الماضي ولاكن لا امل المال بخذه الي تكمله العلاج كيف لي وانا ارا ابني ينهار امام عيني وانا عاجز عن تقديم وتوفير العلاج .يتبع pic.twitter.com/MirsGPdScI — Rashid Almaktoumi (@Suhar222) July 30, 2023

ولفت “المكتومي” إلى أن حالة ابنه تسوء يوما بعد يوم، معربا عن أمله في السلطان هيثم وعائلته الوقوف بجانبه وعلاج ابنه بعد ن تراكمت عليه الديون وعجز عن استكمال علاج ابنه.

وكشف المواطن العماني عن مدى ألمه وحرقة قلبه وهو يرى حالة ابنه تسوء يوما بعد يوم ولا يستطيع مساعدته وهو طريح الفراش غير قادر على الحديث والحركة واللعب مع إخوانه.

وزارة الصحة تتدخل على الفور

ولم تمر دقائق معدودة على مناشدة الأب العماني المكلوم للسلطان هيثم بن طارق وعائلته للتكفل بعلاج نجله، حتى أتاه الرد السريع من مركز الاتصال التابع لوزارة الصحة.

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وعبر “تويتر” رد مركز الاتصال التابع لوزارة الصحة على تغريدات “المكتومي” بالقول:” مرحبًا بكم، يرجى التواصل معنا على الخاص وتزويدنا برقم الهاتف ليتم التواصل معكم في اقرب فرصة . خدمتكم محل اهتمام”.

مرحبًا بكم , يرجى التواصل معنا على الخاص وتزويدنا برقم الهاتف ليتم التواصل معكم في اقرب فرصة . خدمتكم محل اهتمام — مركز الاتصال وزارة الصحة (@OmaniMOH_CC) July 30, 2023

إشادة واسعة بوزارة الصحة وتفاعلها السريع

تصرف وزارة الصحة في سلطنة عمان وردها الفوري على مناشدة المواطن العماني، لاقت اعجاب الكثير من رواد موقع “تويتر” الذين أثنوا على أداء الوزارة ووزيرها الجديد الدكتور هلال بن علي السبتي.

وف هذا السياق، قال المغرد “فهد محمد”:” جزيل الشكر على سرعة تجاوبكم للطلب، وهذا دليل على حرصكم في خدمة المواطنيين”.

وقال المغرد أحمد بن سعيد:” ما قصرتوا صراحة على سرعة الرد وتجاوبكم مع مطالبات المواطنيين وعسى يارب تتحسن أمور الولد”.

أما المغرد ناصر النصيري الهاشمي:” تحية اجلال واكبار لكم.”

وأشاد آخر بوزارة الصحة في عهد الوزير الجديد الجديد الدكتور هلال بن علي السبتي:” والله وزارة الصحة واقف الكلام عنها بفضل وزيرها الموقر فعلا يستحق كلمة الموقر .”