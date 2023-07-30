يوسف النصيري على طاولة الهلال السعودي.. وهذا ما سيدفعه للتعاقد معه

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وطن- ذكرت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة نادي الهلال السعودي، وضعت النجم المغربي الدولي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني ضمن خياراتها في سوق الانتقالات الصيفية.

وجاءت خطوة الهلال السعودي باتجاه التعاقد مع المغربي النصيري. هذا الصيف، بعد عدم توصله إلى اتفاق للتعاقد مع اللاعب الصربي ألسكندر ميتروفيتش نجم فريق فولهام الإنجليزي.

يوسف النصيري والهلال السعودي

وبحسب ما ذكرته صحيفة (الرياضية) السعودية، فإن مفاوضات الهلال السعودي مع نادي فولهام للتعاقد مع الصربي ميتروفيتش، قد وصلت إلى طريق مسدود. بسبب العائد المادي، وهو ما أدى إلى توجه إدارة الزعيم الآسيوي نحو ضم المغربي النصيري كخيار بديل.

كما وتابعت الصحيفة، ” النصيري سبق له أن اتدرى ألوان نادي ليغانيس. وملغا الإسبانيين، قبل الانتقال إلى صفوف نادي إشبيلية في صيف 2020، كما ولفت أنظار الجميع مع منتخب بلاده المغرب في مونديال كأس العالم قطر 2022، بعدما سجل هدفين في شباك البرتغال وكندا”.

ومن المتوقع أن يتقدم نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، بعرض يتجاوز 30 مليون يورو. للتعاقد مع يوسف النصيري هذا الصيف.

التخلي عن يوسف النصيري

وأفادت تقارير صحيفة أخرى، بأن نادي إشبيلية مستعد للتخلي عن خدمات اللاعبين المغربين يوسف النصيري والحارس ياسين بونو. مقابل 60 مليون يورو كحد أدنى.

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كما ونجح الهلال السعودي في إتمام 4 صفقات لتدعيم صفوفه في سوق الميركاتو الصيفي الجاري، وهي مالكوم فيلبي أوليفيرا، و سيرجي سافيتش. و كاليدو كوليبالي و روبن نيفيز حتى يومنا هذا.

من هو اللاعب يوسف النصيري؟!

يوسف النصيري، لاعب مغربي محترف في كرة القدم، من مواليد ال1 من شهر يونيو/ حزيران عام 1997، يلعب في مركز الهجوم.

بدأ اللاعب مسيرته الكروية مع المغرب الفاسي، قبل أن يتنقل إلى أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في عام 2011، لينتقل بعدها إلى نادي ملقا عام 2015، ثم ليغانيس عام 2018. قبل الانتقال إلى صفوف إشبيلية عام 2020.

وينتهي عقد المغربي يوسف النصيري. مع نادي إشبيلية الأندلسي في يونيو/ حزيران صيف عام 2025.