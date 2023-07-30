الأحد, يوليو 30, 2023
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هذه التمارين تساعدك في السيطرة على ضغط الدم.. هل تمارسها؟

هذه الأنواع من التمارين يمكن أن تساعدك في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة

كتب ايمان الباجي
هذه التمارين تساعدك في السيطرة على ضغط الدم.. هل تمارسها؟
تمارين تساعدك في السيطرة على ضغط الدم
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وطن- بينما المشي والركض والقفز على الحبل والسباحة والتمارين الرياضية المائية كلها تمارين للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تمارين متساوية القياس – التي تتم في وضع واحد وثابت دون حركة – يمكن أن تدير ضغط الدم أيضًا.

يُعد ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية عالمية تؤثر على أكثر من 40 في المائة من البالغين في جميع أنحاء العالم وترتبط هذه الحالة بأمراض القلب والأوعية الدموية الحادة مثل السكتة الدماغية وفشل القلب واحتشاء عضلة القلب.

علاوة على ذلك، يمكن أن تتسبب في أضرار وظيفية وهيكلية كبيرة للدماغ، مما قد يؤدي إلى ضعف الإدراك والخرف.

لذلك، فإن الاستراتيجيات الفعالة لإدارة ارتفاع ضغط الدم أمر بالغ الأهمية.

تمارين لإدارة ضغط الدم
أظهرت دراسة أن التمارين التي تشغل العضلات دون حركة قد تكون أفضل وسيلة لخفض ضغط الدم

تمارين متساوية القياس

في هذا السياق، كشف موقع “indiatoday“، أن تمارين متساوية القياس أو الثابتة، التي تنطوي على تقلصات العضلات دون أي حركة في المفاصل المحيطة، فعالة بشكل خاص في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي.

من أمثلة التمارين متساوية القياس تمارين القرفصاء على الحائط والألواح الخشبية. تعمل في الواقع مثل هذه التمارين على تحسين القدرة على التحمل والوضعية الجسدية من خلال تقوية العضلات وتثبيتها.

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من جهته، قال الدكتور جيمي أودريسكول من جامعة كانتربري كريست تشيرش والمؤلف مشارك في الدراسة: “توفر هذه النتائج إطارًا شاملاً مدفوعًا بالبيانات لدعم تطوير توصيات إرشادات جديدة للتمارين للوقاية من ارتفاع ضغط الدم الشرياني وعلاجه.”

توصي الكلية الأمريكية للطب الرياضي (ACSM) الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم بممارسة التمارين الهوائية معتدلة الكثافة 5-7 أيام في الأسبوع، مع استكمالها بممارسة المقاومة 2-3 أيام في الأسبوع وممارسة تمارين المرونة على الأقل 2-3 أيام في الأسبوع.

يجب أن يستهدف البالغون 150 إلى 300 دقيقة أسبوعيًا من التمارين المعتدلة الشدة أو 75 إلى 150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين الهوائية شديدة الشدة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم أداء أنشطة تقوية العضلات على الأقل يومين في الأسبوع.

يقوي التمرين المنتظم القلب، مما يمكّنه من ضخ المزيد من الدم بجهد أقل، وبالتالي تقليل القوة على الشرايين وخفض ضغط الدم.

ومن الضروري لأخصائيي الرعاية الصحية أن يشجعوا بشدة مرضى ارتفاع ضغط الدم على الالتزام ببرامج التمارين الرياضية.

تلعب التمارين البدنية، وخاصة تلك التي تشغل العضلات دون حركة، دورًا مهمًا في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه.
ومع ذلك، يقول العلماء إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم سبب كون تمارين متساوية القياس أكثر فاعلية من أنواع التدريب الأخرى في خفض ضغط الدم.
المصدرموقع indiatoday، ترجمة وتحرير وطن

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