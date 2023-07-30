الأحد, يوليو 30, 2023
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الهدهد

“كاردي بي” تريند عالمي بسبب ما فعلته مع أحد جماهيرها (شاهد)

ظهرت كاردي بي وهي منسجمة في الغناء والتفاعل مع الجمهور وفجأة قامت إحدى الحاضرات برمي نوع من العصير على الفنانة مما دفع الثانية إلى رمي الميكرفون عليها

كتب خالد الأحمد
كاردي بي ترمي المكيروفون في وجه إحدى الحاضرات بعدما قامت الأخيرة برمي نوع من العصير على المغنية
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق موقفاً غريباً تعرضت له مغنية الراب العالمية “كاردي بي” على خشبة المسرح خلال غنائها في حفل أقيم في لاس فيجاس يوم أمس، السبت.

ووفق ما هو مُتداول، ظهرت كاردي بي وهي منسجمة في الغناء والتفاعل مع الجمهور وفجأة قامت إحدى الحاضرات برمي نوع من العصير على الفنانة مما دفع الثانية إلى رمي الميكرفون عليها ليُسارع رجال الحراسة بالقبض على الفاعلة التي لم تعرف دوافعها حيال هذا التصرف.

صرخت بصوت عال

وبحسب موقع ndtv بدت المغنية مستاءة بشكل واضح وتصرخ في وجه من أزعجتها وسارع فريقها لإخراج الحاضرة من الحشد تزامناً مع محاولة تهدئتها.

اللافت أنه بعد فترة وجيزة من الحادث، أعاد حساب مغنية الراب الأمريكية الشهيرة نشر الفيديو. وحقّق مشاهدات ضخمة على موقع “تويتر” بتعليق ممزوج بين سخرية لاذعة ولغة سوقية أمريكية وصفت فيه كاردي بي المرأة التي رمتها بـ “الحسودة اللعينة”.

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هذا ووأطلقت كاردي بي، مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم Hot Shit بالتعاون مع المغنيين كانيي ويست ليل دورك، وهي ثالث أغنية منفردة من ألبومها الجديد.

كاردي بي
كاردي بي
المصدرتويتر، موقع ndtv، رصد وتحرير وطن

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