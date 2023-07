“كاردي بي” تريند عالمي بسبب ما فعلته مع أحد جماهيرها (شاهد)

- Advertisement -

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق موقفاً غريباً تعرضت له مغنية الراب العالمية “كاردي بي” على خشبة المسرح خلال غنائها في حفل أقيم في لاس فيجاس يوم أمس، السبت.

ووفق ما هو مُتداول، ظهرت كاردي بي وهي منسجمة في الغناء والتفاعل مع الجمهور وفجأة قامت إحدى الحاضرات برمي نوع من العصير على الفنانة مما دفع الثانية إلى رمي الميكرفون عليها ليُسارع رجال الحراسة بالقبض على الفاعلة التي لم تعرف دوافعها حيال هذا التصرف.

I’m still in the bed, i live in her head.. water and gas included 😤

— Cardi B (@iamcardib) July 29, 2023